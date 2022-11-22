Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy ưng người này lắm. Chỉ mới quen nhau một tháng mà cô ấy dẫn người yêu về nhà thường xuyên. Phía nhà tôi còn bảo chỉ cần phù hợp, có thể cuối năm cả hai sẽ làm đám cưới.

Em chồng tôi năm nay 28 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè đều đã có gia đình nhưng cô ấy vẫn độc thân. Mấy năm nay chúng tôi sống chung một nhà, cuộc sống thường nhật có những va chạm nhỏ nhưng chị em vẫn vui vẻ với nhau. Tôi cũng chỉ hy vọng em chồng sớm yên bề gia thất, để bố mẹ chồng yên tâm phần nào. Đợt vừa rồi công ty tôi có một nhân viên mới. Cậu ấy nhanh miệng, lại năng động và rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Qua một lần nói chuyện và biết cậu ấy vẫn chưa có người yêu, tôi có lòng tốt nên mới giới thiệu với em chồng. Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy ưng người này lắm. Chỉ mới quen nhau một tháng mà cô ấy dẫn người yêu về nhà thường xuyên. Phía nhà tôi còn bảo chỉ cần phù hợp, có thể cuối năm cả hai sẽ làm đám cưới.

Thời gian em chồng chìm trong hạnh phúc cũng là lúc tôi được thoải mái. Mối quan hệ giữa hai chị em tôi tốt lên nhiều. Bố mẹ chồng thì liên tục cảm ơn, mẹ chồng cũng bớt xét nét tôi hơn trước. Thậm chí khi tôi làm việc gì đó khiến bà không hài lòng, bà cũng dễ dàng bỏ qua. Ảnh minh họa: Internet Những tưởng mình đã tác hợp cho một cặp đôi đẹp, nào ngờ nửa tháng trước cậu đồng nghiệp của tôi nghỉ việc. Cậu ta còn nói chia tay với em chồng tôi khiến cô ấy cuống cuồng đi tìm.

Mấy ngày nay, em chồng tôi cứ ủ rũ, còn bỏ bữa thường xuyên. Tối qua mẹ gặng hỏi, cô ấy mới nức nở bảo đã có thai. Còn người yêu thì nói chia tay để yêu một cô gái khác giàu có hơn. Biết chuyện, tôi cũng giận lắm chứ. Nhưng mẹ chồng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Bà lia mắt về phía con dâu rồi nói tôi cố tình giới thiệu người không ra gì cho cô ấy. Buồn hơn là hành động của mẹ chồng tôi. Bà gọi điện cho bố mẹ tôi để kể xấu con dâu. Khi bố tôi giải thích, bà còn cười khẩy: "Tôi cứ tưởng nó thế nào, không ngờ lại giới thiệu cho em người không ra gì". Ảnh minh họa: Internet Đúng là làm phúc phải tội, bây giờ tôi mà không giúp em chồng giải quyết chuyện này thì khổ với mẹ chồng. Chưa kể chồng tôi cũng cùng quan điểm với mẹ, anh có ý trách móc tôi. Theo mọi người, tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại cố tìm cậu đồng nghiệp để nói chuyện phải trái một lần hay sao?

Chồng mất được 1 tuần thì chị giúp việc bất ngờ “tự thú” một tin động trời vào lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng Dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố bước xuống dưới tầng để xem tiếng động lạ là gì, để rồi vừa bật điện lên tôi hoảng sợ nhìn thấy cảnh người giúp việc rũ rượi đạp xe.

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