Hồi ấy, tôi chưa bắt quả tang Thông ngoại tình lần nào nhưng đã nhiều lần thấy chồng cũ lén lút nhắn tin à ơi hết cô nọ tới cô kia. Thông bảo chỉ là đùa vui, tôi không chấp nhận, thành ra cãi nhau liên miên không dứt.

Tôi ly hôn sắp tròn 1 năm rồi. Tôi và Thông sống chung 3 năm, khi đường ai nấy đi thì con gái nhỏ do tôi nuôi dưỡng. Lý do chia tay bởi tôi không chịu đựng được sự vô tâm, gia trưởng, thêm chút trăng hoa của Thông.

Tuần trước, Thông đột nhiên nhắn tin cho tôi. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện vui vẻ lắm. Thông còn hẹn muốn đến nhà tôi chơi. Và tối muộn hôm qua Thông đến thật. Trên tay ôm 1 bó hồng đỏ rực, ánh mắt Thông nhìn tôi đầy say đắm.

Mâu thuẫn chồng chất, hai đứa chẳng ai còn muốn xây đắp nữa nên quyết định kéo nhau ra tòa. Nhưng xa nhau rồi, nhiều đêm cô đơn tôi mới thấy nhớ Thông. Giá kể hồi đấy tôi mềm mỏng hơn, quan tâm, săn sóc đến chồng hơn. Thì có lẽ giờ đây tôi vẫn có chồng, con gái vẫn có một gia đình hạnh phúc nhỉ?

Thông ôm chầm tôi vào lòng làm tôi ngửi được mùi rượu trên người anh. Thấy tôi xuôi xuôi, Thông liền thủ thỉ xin ngủ lại. Tôi thực sự bị dao động, nhất là khi Thông bày tỏ vẫn nhớ nhung tôi lắm. Cũng may lúc ấy tôi vẫn giữ được lí trí. Dù trong lòng có ý nối lại tình xưa với chồng cũ nhưng tôi hi vọng chúng tôi sẽ vun đắp từ từ, tránh nhanh chóng quá rồi lại dẫm phải vết xe đổ lúc trước.

Vì thế tôi nhẹ nhàng đẩy Thông ra. Thông rõ là hụt hẫng, nói vu vơ vài câu rồi quẳng lại bó hoa cho tôi, xoay người đi mất. Tôi có phần thất vọng. Lại nghĩ chắc Thông đang say, muốn về nhà ngủ ấy mà. Đêm ấy tôi mơ một giấc mộng đẹp về sự đoàn tụ của mình với Thông.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau lên mạng, tôi chết điếng khi thấy Thông xuất hiện trong 1 bức ảnh do bạn anh ta đăng tải lên facebook. Tôi đã không còn kết bạn với Thông nhưng vẫn kết bạn với mấy người bạn của anh ta. Có giàu trí tưởng tượng nhất tôi cũng không thể nghĩ ra nổi, Thông thế mà sắm vai chú rể! Anh ta lấy vợ! Mới đêm qua còn ôm hoa đứng trước mặt tôi bày tỏ, sáng nay đã làm chú rể của người phụ nữ khác!

Tôi cảm thấy căm phẫn và uất ức vô cùng. Rõ ràng bản thân bị mang ra làm trò đùa! Tôi cay đắng gọi cho Thông. Bên kia ồn ào, náo nhiệt lắm, đang đám tiệc mà. Anh ta cười ngả ngớn: "Chỉ là anh muốn ngủ với vợ cũ 1 đêm trước khi lấy vợ thôi mà. Em đừng giận nhé, cuối cùng em cũng có cho anh đâu".

Vẫn biết giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn không thể cam lòng nổi. Tôi có nên nói với vợ mới của anh ta biết chuyện này để cho Thông 1 bài học không?