Lén chồng lắp camera trong nhà để quan sát, tôi 'thất kinh hồn vía' khi tận mắt chứng kiến một cảnh tày đình!

Tâm sự 22/11/2022 19:51

Con trai tôi hiện tại đang học lớp 7, vợ chồng tôi vừa mua cho cháu một chiếc máy tính. Sợ con học hành không nghiêm chỉnh, xem linh tinh trên mạng nên tôi lén lắp một chiếc camera trong phòng thằng bé để kiểm tra.

Chồng không đồng ý nhưng tôi vẫn giấu anh làm. Tôi chỉ quan sát giờ thằng bé học bài chứ không kiểm soát toàn bộ sự riêng tư của nó, qua vài tháng thấy ổn thì tôi sẽ tháo ra ngay. Thời gian đầu, thấy con rất nghiêm túc nên tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Được khoảng 2 tuần, hôm đó tôi kiểm tra camera thì sốc vô cùng khi chứng kiến được một cảnh tượng khó tin. Người xuất hiện trong khung hình chính là chị gái của chồng tôi!

Lén chồng lắp camera trong nhà để quan sát, tôi 'thất kinh hồn vía' khi tận mắt chứng kiến một cảnh tày đình! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm đó vợ chồng tôi kỷ niệm ngày cưới, bố mẹ dưới quê không lên được, chúng tôi làm một mâm cơm mời chị chồng với anh rể cùng 2 người bạn của chồng tới chung vui. Cơm nước xong, mấy người đàn ông say rượu đi nghỉ cả, tôi dọn rửa dưới bếp.

Vậy mà chị chồng và một trong 2 người bạn của chồng tôi lại lén lút kéo nhau vào phòng con trai tôi. Vì lúc ấy còn mỗi phòng đó không có người, thằng bé đang giúp mẹ úp bát trong bếp. Chị ấy đưa cho người đàn ông kia một xấp tiền, sau đó còn ôm hôn nhau thắm thiết, rồi nhanh chóng trở ra. Rõ ràng quan hệ của họ không bình thường chút nào cả.

Tôi sốc vô cùng. Chị chồng và người đàn ông kia bình thường đều tỏ ra đạo mạo, đứng đắn. Trước đó mấy hôm tôi còn nghe anh rể than thở đợt này kinh tế khó khăn. Không hiểu chị chồng lấy tiền nhà mang đi cho nhân tình hay là tiền vay anh ta và lúc ấy trả lại?

Lén chồng lắp camera trong nhà để quan sát, tôi 'thất kinh hồn vía' khi tận mắt chứng kiến một cảnh tày đình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ tôi đúng là khó xử, nói cho chồng thì sẽ lộ chuyện mình lắp camera. Nếu không nói với anh thì lại bứt rứt không yên vì đó là chị gái anh cùng người bạn thân. Hay tôi nên gặp riêng chị chồng rồi khuyên chị ấy đừng làm điều sai trái nữa mà hãy toàn tâm toàn ý với chồng con? Dù sao làm to chuyện lên cũng chẳng hay ho gì. 

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