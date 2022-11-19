Chê tôi 'béo núc' sau khi sinh con, chồng quyết ly hôn để quay về với tình cũ nhưng 5 tháng sau, anh lại vội vã quay về, đưa ra đề nghị khó đỡ

Tâm sự 19/11/2022 10:45

Ai ngờ được, hơn 5 tháng sau khi chia tay, anh ta đột ngột đến gặp xin đón tôi và con về. Giờ là người dưng rồi tôi về đấy làm gì không biết!

Sinh con xong tôi tăng cân thậm tệ. Không biết có ai chửa đẻ mà tăng hẳn 30kg như tôi chưa? Nhìn mình trong gương tôi còn thấy hãi nữa là chồng. Vì thế khi chồng chê ỉ ôi rằng tôi béo thế này béo thế kia, toàn mấy lời vô cùng có sức sát thương, thì tôi cũng đành chịu.

Khổ nỗi, tôi vừa chăm con vừa bán hàng. Nhà chồng tôi có quán tạp hóa khá lớn, đông khách lắm. Tôi nghỉ việc từ đợt bầu, ở nhà phụ mẹ chồng. Nói là phụ nhưng chủ yếu tôi làm là chính. Cả ngày bận không ngẩng đầu lên được. Chưa kể còn chăm sóc bố chồng bị tai biến, hiện tại chỉ ngồi xe lăn. Tối đến xong việc thì chân tay đã rã rời, hơi sức đâu mà tập thể dục nữa.

Ăn uống nếu kiêng khem lại không có sữa cho con ti, rồi sức đâu mà làm việc. Thành ra tôi cứ béo mãi chẳng gầy đi nổi. Ai nói tôi ngụy biện cũng được, tôi chỉ dặn lòng đợi con lớn hơn chút, có thời gian rảnh sẽ tập tành giảm béo.

Chê tôi 'béo núc' sau khi sinh con, chồng quyết ly hôn để quay về với tình cũ nhưng 5 tháng sau, anh lại vội vã quay về, đưa ra đề nghị khó đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi tôi còn chưa kịp thon thả lại thì chồng đòi ly hôn để quay về bên tình cũ. Chắc phần vì còn vương vấn người xưa, phần vì thân hình "voi còi" của tôi nên sợ chạy "mất dép". Thôi cũng đành, người muốn ra đi làm sao mà níu giữ nổi. Tôi tác thành cho họ vậy.

Chúng tôi ly thân 3 tháng trước khi ly hôn. Thời gian ấy tôi đưa con về bên ngoại, mẹ con tự chăm nhau. Còn chồng hớn hở vui duyên mới, đăng ảnh yêu đương tíu tít lên facebook suốt cả.

Ngày ra tòa chúng tôi mới gặp lại nhau sau 3 tháng xa cách. Chồng sắp cũ khinh khỉnh nhìn tôi: "Em vẫn béo như thế nhỉ?". Tôi cười gật đầu. Vì đúng là tôi vẫn béo giống trước thật, sao mà chối được.

Ly hôn xong, tôi với chồng cũ mạnh ai người đấy sống. Thi thoảng anh ta có nhắn vài câu bâng quơ hỏi thăm con, mặt mũi thì chẳng thấy đâu. Ai ngờ được, hơn 5 tháng sau khi chia tay, anh ta đột ngột đến gặp xin đón tôi và con về. Giờ là người dưng rồi tôi về đấy làm gì không biết!

"Nhưng em vẫn chưa gầy đi được lạng nào, bận kiếm tiền quá chẳng có thời gian giảm cân", tôi khó xử đáp. Anh ta lập tức xua tay, nói rằng béo gầy không quan trọng, đức hạnh và tính cách mới là trên hết.

Chê tôi 'béo núc' sau khi sinh con, chồng quyết ly hôn để quay về với tình cũ nhưng 5 tháng sau, anh lại vội vã quay về, đưa ra đề nghị khó đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra bạn gái anh ta đòi phải ở riêng mới chịu kết hôn. Cô nàng không muốn ở chung để nai lưng ra bán hàng cho nhà chồng, chăm sóc bố chồng ngồi 1 chỗ và thêm bị mẹ chồng săm soi hàng ngày. Chồng cũ và gia đình anh ta không chịu, chê bai cô ta ích kỷ, lười biếng, chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm. Thế là chuyện tình của họ đứt gánh giữa đường.

Lúc này anh ta liền nhớ đến cô vợ béo ú nhưng chăm chỉ, ngoan ngoãn là tôi. Anh ta cảm thấy gầy thì đẹp thật nhưng lại chẳng có ích lợi thiết thực. Nghe hết chuyện, tôi thở dài trả lại anh ta 1 câu: "Anh vẫn tệ như thế nhỉ?" rồi tiễn khách. Ở đời cũng lắm chuyện hài hước ra trò chị em nhỉ!

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