Mà Ngà ức ở chỗ, ngày trước chính Huệ bỏ rơi Tín để lấy người đàn ông khác giàu có hơn. Vậy mà giờ anh lại vẫn cứ lăn lê, nhiệt tình đến bên ả. Vì chuyện này, vợ chồng Ngà cãi vã không biết bao nhiêu lần. Tín thì luôn miệng giải thích: "Dù quá khứ đúng là Huệ quay lưng lại với anh. Nhưng cũng chính cô ấy là người cưu mang, giúp đỡ anh những ngày khốn khó nhất của cuộc đời. Không có cô ấy, anh làm sao được như bây giờ".

Cách đây 5 tháng, Huệ - người yêu cũ của Tín ly hôn. Cô ta muốn quay lại với Tín. Chuyện sẽ không có gì nếu như Tín dứt khoát nói không với ả. Đằng này Tín lại cứ nửa nạc nửa mỡ không rõ ràng mới khiến Ngà mệt mỏi.

Điên lên Ngà lại làm ầm. Thấy vợ nổi nóng, Tín nhẹ nhàng bảo: "Khổ quá, em đừng mắc mưu của cô ấy. Xin em cho anh thêm chút thời gian nữa. Anh hứa sẽ chấm dứt chuyện này".

Còn Huệ, lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tới chiều ấy, Ngà đang làm việc trên công ty thì nhận được tin nhắn của Huệ: "Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần công ty chị. Chị ra đây tôi có chuyện muốn nói".

Tín độ ngang ngược của Huệ làm Ngà ngán ngẩm. Song cô vẫn nhận lời xuống gặp vì muốn nói chuyện dứt khoát 1 lần cho xong.

Gặp Huệ, Ngà bảo: "Nếu cô gọi tôi ra vẫn chỉ để lải nhải bảo tôi chia tay chồng thì khỏi nói. Tôi không muốn tốn thêm thì giờ cho thói ngông cuồng của cô".

Huệ đáp: "Tôi cũng không muốn nói nhiều với chị. Giờ muốn biết anh Tín thật lòng yêu ai hơn, tôi với chị cùng tự tử rồi nhắn tin cho anh ấy. Anh ấy chạy đến cứu ai trước, có nghĩa yêu người đó hơn".

Nghe Huệ nói mà Ngà choáng váng. Cô trợn mắt quát: "Cô điên rồi hả? Cô thích thì cứ chết 1 mình".

Huệ cười: "Sao, chị sợ anh Tín sẽ không về cứu chị đúng không? Nếu đã không đủ tự tin rồi thì rút lui luôn đi. Để anh ấy quay về với tôi".

Ngà đứng tần ngần vài giây rồi gật đầu: "Được rồi. Cô đã muốn vậy tôi cũng chiều".

Đúng thỏa thuận, chiều ngày hôm sau, hết giờ làm, Tín đang chuẩn bị xách túi ra xe thì nhận được tin nhắn của Huệ: "Em gọi cả tuần sao anh không đến. Em vừa uống 100 viên thuốc ngủ, đến gặp em lần cuối đi".

Tín đọc tin nhắn mà rụng rời chân tay, cuống cuồng lao lên xe. Nhưng còn chưa kịp nổ máy thì Ngà gọi: "Tôi chán sống cái cảnh này lắm rồi. Nếu anh không về ngay tôi sẽ nhảy lầu cho anh tự do mà đến với tình cũ".

Tín tối mắt tối mũi bấm gọi ngay cho vợ: "Em à, anh xin em đó. Em đừng nghĩ dại. Anh với con cần em. Em đợi anh chút, anh về ngay đây".

Tín lẩm bẩm nay không biết là ngày quái gì mà cả vợ với tình cũ rủ nhau tự vẫn không biết. Định phi ngay về với vợ, nhưng còn Huệ, cô ả nói đã uống 100 viên thuốc ngủ. Nếu không tới ngay Huệ sẽ chết. Không do dự thêm, Tín vòng xe về chỗ Huệ trước.

Đưa Huệ vào viện cấp cứu, gọi người nhà Huệ đến rồi Tín mau mải chạy thẳng về nhà. Tới nơi, thấy Ngà vẫn đang ngồi đút cơm cho con ăn, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Song nhìn thấy chồng, Ngà ném luôn vali quần áo của anh ra cửa: "Đến với cô ta đi, mẹ con tôi không cần anh nữa. Đứng giữa ranh giới sinh tử của vợ với người tình. Anh đã chọn cô ta, vậy còn vác mặt về đây làm gì".



Ảnh minh họa: Internet

Dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng Ngà vẫn không ngăn nổi hai hàng nước mắt thất vọng trên má. Tín thấy vậy chạy lại ôm ghì lấy vợ: "Sự sống chết của em với anh là quan trong nhất. Sở dĩ anh đến cứu Huệ trước là bởi anh biết vợ anh đủ thông minh, tỉnh táo, nhất định không bao giờ bỏ rơi bố con anh. Với Huệ, hôm nay coi như anh đã trả hết ơn nghĩa mà anh nợ cô ấy. Từ nay anh sẽ toàn tâm lo cho em và con. Anh hứa sẽ không bao giờ để em buồn nữa".

Nghe chồng nói cả người Ngà rung lên trong tiếng nấc nghẹn. Vẫn giận anh, nhưng dù thế nào cô cũng phải thừa nhận, chỉ có Tín mới là người hiểu cô nhất. Đúng là không bao giờ cô dại dột bỏ lại con mà đi tự tử để thử tình cảm của chồng.

Chỉ có kẻ thứ 3 như Huệ mới điên cuồng tìm cách níu kéo người đàn ông vốn không thuộc về mình 1 cách bấp chấp thủ đoạn như thế.

Đúng như lời Tín hứa, từ đó anh cắt hẳn liên lạc với Huệ. Sau 1 thời gian trèo kéo mãi không được, Huệ đành chấp nhận buông tay. Ả nhận ra, mãi mãi ả chỉ là người thua cuộc.