Đi công tác vài hôm, chồng cứ quyến luyến không muốn xa vợ, ngờ đâu khi đi mua sắm tôi bắt gặp chồng tay trong tay, thơm má cô gái trẻ

Tôi thì nhớ nhung, còn anh ta nói dối công ty, dối vợ con để thảnh thơi đắm đuối bên bồ trẻ gần cả tuần.

Ở tuổi 35 tôi là người phụ nữ hạnh phúc với những gì mình đang có. Tài sản lớn nhất mà tôi đang có không phải là nhà lầu, xe hơi đắt tiền mà đó là hai con của tôi gái trai có cả, ai nhìn cũng tấm tắc khen chúng đẹp và đáng yêu, hưởng trọn các nét đẹp của cả bố và mẹ. Chồng tôi đẹp trai, tài giỏi, yêu vợ con, dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Cách đây hai tuần, chồng tôi có chuyến đi công tác xa, trước khi đi anh ấy tỏ ra không muốn rời xa vợ con, không quên dặn vợ phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm lo các con thay anh ấy. Chồng tôi còn hứa hẹn với hai con rằng khi đi về sẽ mua quà và đưa cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Chồng đi công tác, hàng ngày tôi vẫn nhắn tin hỏi han anh ấy, mong từng ngày để chồng trở về nhà với mấy mẹ con.



Ảnh minh họa: Internet Tôi thì nhớ nhung, còn anh ta nói dối công ty, dối vợ con để thảnh thơi đắm đuối bên bồ trẻ gần cả tuần. Lúc đến trung tâm thương mại mua ít đồ cho gia đình và con, tôi sững sờ khi thấy từ đằng xa, chồng tôi đang tay trong tay với một cô gái trẻ, họ đi cùng nhau mua sắm, thỉnh thoảng cô ta ôm lấy chồng tôi, thơm vào má. Chồng tôi cũng tỏ ra như cặp yêu đương mới lớn, không chút ngại ngùng nơi có nhiều người qua lại. Tối hôm sau, chồng trở về nhà với tâm trạng phấn khởi, anh ta khoe chuyến công tác dù mệt nhưng thu được kết quả tốt, anh ấy tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại vợ con. Đêm hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng về chuyện anh ta ngoại tình. Giả bộ như bị oan, một mực phủ nhận, song khi tôi đưa ra những bức ảnh đã chụp được anh ấy đã thú nhận mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi nhận trách nhiệm và hứa hẹn: "Là anh đã sai, anh với cô ta cũng chỉ là chuyện say nắng nhất thời không làm chủ được bản thân. Anh hứa sẽ chia tay để về với vợ con, mong em vì con mà tha thứ cho anh. Ai cũng có lỗi lầm, biết sai mà sửa chữa mới là điều quan trọng". Tôi vẫn còn sốc, mỗi lần nghĩ về hình ảnh chồng yêu đương người phụ nữ khác, trong lòng tôi thấy nhói đau và nước mắt tuôn trào. Chồng tôi đã hứa sẽ cắt đứt với bồ, nhưng tôi đã mất đi lòng tin vào anh ấy. Muốn tha thứ nhưng không thể, tôi phải làm gì bây giờ? Hãy cho tôi lời khuyên!

Đêm tân hôn, khi cả 2 đang quấn lấy nhau, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo của vợ thì hốt hoảng với những gì trước mắt mình Nhìn cô vợ đáng yêu trong bộ pijama mà tôi không nhịn nổi cười. Vừa nói tôi vừa ôm Linh trong tay rồi hôn say đắm. Cả hai đều trở nên nóng ran cả người, tay chân tôi đã không thể ở nguyên vị trí.

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