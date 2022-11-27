Ly tâm sự, cô với Khánh - chồng cô là mối tình đầu của nhau. Hai người kết hôn tính tới nay cũng được 5 năm nhưng tình cảm vẫn quấn quýt lắm. Đặc biệt Khánh lại tâm lý, yêu chiều vợ con nên với anh, cô luôn tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cho tới hôm ấy, trên đường đón con đi học về đứng chờ đèn đỏ, vô tình thấy Khánh ôm eo ả đàn bà đó đi ra từ nhà nghỉ bên đường, cô mới ngã ngửa nhận ra mình bị phản bội.

Xin nghỉ phép hơn 1 tuần để theo dấu chân chồng, cuối cùng Ly đã biết rõ lai lịch nhân tình của Khánh. Cũng không phải ai quá xa lạ, ả chính là nhân viên mới được tuyển vào làm cùng bộ phận dự án với anh. Cô ta tên Hân, xinh tươi, chưa chồng nhìn sexy, rực lửa lắm.

Ly kể, từ giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó của chồng, cô cảm giác trời đất sụp đổ ngay dưới chân. Ban đầu cô cũng định làm ầm lên với chồng 1 trận, nhưng suy đi tính lại cô nghĩ giờ chưa có bằng chứng gì trong tay, có làm um lên chưa chắc Khánh đã nhận tội. Với lại, cô cũng không muốn các con thấy cảnh bố mẹ cãi vã nên Ly quyết định sẽ nhẫn nhịn tìm hiểu thêm.

Có đủ bằng chứng ngoại tình của chồng, Ly gọi Khánh vào phòng riêng nói chuyện. Cô đặt vào tay anh xấp ảnh cô lén chụp được cảnh anh với Hân tình tứ với nhau ở mấy nơi công cộng. Ly bảo, cô không cãi vã, không to tiếng. Cô chỉ hỏi Khánh một câu duy nhất: "Anh chọn 1 trong 2, em hay cô ta?".

Ảnh minh họa: Internet

Biết không chối được tội, cũng quá hiểu tính vợ nên Khánh tái mặt lắp bắp van xin Ly tha thứ. Anh nói chọn vợ, thề hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn với ả đồng nghiệp kia.

Những ngày sau, Ly để ý thấy chồng thật sự cũng thay đổi, đi làm thì thôi, chứ về nhà là tắt điện thoại tập trung giúp vợ nấu cơm, dọn nhà, trông con. Mà cô cũng ráo riết kiểm tra facebook, zalo của chồng. Song tuyệt đối cô không thấy có dấu hiệu gì khả nghi nữa.

Thấy chồng có vẻ hồi tâm, Ly mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ chắc sóng yên bể lặng rồi. Ấy vậy mà tối ấy đang rửa bát thì Ly nhận được tin nhắn từ số lạ. Mở ra xem, Ly chết điếng với loạt ảnh nóng gửi vào máy cô cùng dòng tin khiêu khích: "Chị có thể giữ được chân anh ấy, nhưng không thể trói buộc được tâm hồn của anh ấy đâu".

Ngay lập tức, Ly đưa máy cho chồng xem. Khánh nhìn vào liền giải thích với vợ rằng đó là những tấm ảnh từ lâu rồi, trước khi anh chấm dứt hoàn toàn với ả.

Ly cũng chưa tin lời chồng ngay, cô lẳng lặng điều tra tiếp. Song quả thật lần này Khánh không nói dối, anh đã dứt khoát với ả. Nhưng ả thì vẫn muốn níu kéo.

Biết vấn đề nằm ở chỗ Hân, Ly liền lặng yên lên kế sách. Những ngày sau đấy, thấy Khánh tránh mặt, ả đồng nghiệp càng điên cuồng nhắn tin cà khịa, chọc tức Ly. Đổi lại, Ly tuyệt nhiên im lặng không nhắn lại nửa lời.

Cho đến hôm ấy, đang ngồi trên cơ quan, Ly nhận được cuộc gọi từ bồ của chồng. Ả muốn gặp Ly nói chuyện thẳng thắn một lần.

Ly bảo, đúng như những gì cô suy đoán, vừa gặp Ly ả đã vênh mặt yêu cầu cô ly hôn để Khánh đến với ả.

Cái giọng xấc xược của ả làm Ly tức nghẹn, nhưng cô vẫn điềm tĩnh nói chuyện: "Kể cũng lạ, cô xinh đẹp, chưa chồng, tương lai phơi phới sao không tìm ai tử tế mà yêu lại cứ lao vào đàn ông đã có gia đình để phá hoại hạnh phúc của nhà người ta thế?".

Nghe Ly nói, ả cười lớn đáp: "Đàn ông đã có vợ mới là gu em thích".

Thế nhưng, Hân vừa dứt câu thì giật bắn người nghe tiếng quát của mẹ ả phía sau lưng: "Hân, con nói cái gì thế? Mẹ nuôi mày ăn học tử tế để rồi mày bảo thích đàn ông có vợ, thích đi tranh cướp chồng người khác à?".

Cùng với đó, ả nhận ngay thêm cái tát trời giáng từ bà.

Ảnh minh họa: Internet

Ly kể, ngay khi Hân hẹn gặp, Ly đã gọi điện cho mẹ cô ta tới cùng. Cô bố trí cho bà ngồi ở góc khuất gần bàn cô với Hân nói chuyện để bà nghe rõ từng câu từng lời của cô con gái trơ trẽn của mình. Vậy là chẳng cần Ly ra tay, mẹ Hân đã kéo con gái về xử cho một trận nhớ đời. Ngay hôm sau, bà ấy bắt Hân phải chuyển việc. Còn Khánh, sau lần đó có các vàng anh cũng không dám phản bội vợ nữa.