Gặp lại chồng cũ tệ bạc, không ngờ gã ta vẫn giữ cái thói khoe mẽ khinh người, đến lúc sếp anh ta xuất hiện và giới thiệu là chồng của tôi thì mặt hắn phải nghệt ra

Nói thật, tôi không phải người có lòng dạ hẹp hòi. Trước đây tôi cũng từng có suy nghĩ, nếu không thể sống cùng nhau, chí ít sau khi ly hôn cũng nên làm bạn. Nhưng mâu thuẫn giữa tôi và chồng cũ lại là chuyện không thể giải quyết ngày một ngày hai.

Trên đời này có những chuyện bản thân không muốn xảy ra, có những người cả đời cũng không muốn gặp lại. Như chồng cũ của tôi, một người mà tôi ghét cay ghét đắng. Vậy mà lại có ngày, chúng tôi gặp nhau trong một tình huống không thể tình cờ hơn.

Khổ nỗi một thời gian sau, chuyện tôi bán vàng bị phát hiện. Mặc cho tôi thanh minh và kể hoàn cảnh, chồng cũ của tôi vẫn nghĩ rằng tôi dấm dúi tiền về cho bố mẹ đẻ. Còn bố mẹ tôi cũng không ra gì nên mới bòn rút tiền của con gái đã về nhà chồng.

Khi kết hôn, chúng tôi được gần 3 cây vàng quà cưới. Đúng là lúc đầu, tôi và chồng cũ có dự định sẽ để dành, đợi khi nào mua nhà sẽ lấy ra để sắm sửa nội thất. Nhưng năm ấy em trai tôi kinh doanh thua lỗ, nợ nần chồng chất. Bố mẹ tôi thì già rồi, không có khả năng để trả nợ. Tôi làm chị gái, vì thương em nên giấu chồng cũ mang vàng đi bán để đưa tiền cho em trai trả nợ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện không dừng ở đó, anh ta còn đến tận nhà tôi, cãi nhau với bố mẹ tôi. Mẹ tôi có tiền sử bị cao huyết áp, lúc ấy bà bị kích động và nóng giận nên đã lên cơn tai biến. Sau ngày hôm ấy, mẹ tôi dù giữ được tính mạng nhưng mang nhiều tật trong người. Bà nói ngọng, không thể đi lại, sức khoẻ cũng suy giảm trầm trọng.

Tôi và chồng cũ vì chuyện đó mà ly hôn. Kể từ khi cầm quyết định ly hôn trên tay, tôi và anh ta không gặp lại nhau nữa. Tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu về anh ta vì nghĩ con người đó không đáng để tôi phải bận tâm. Ly hôn xong, tôi đốt hết ảnh chụp chung, ảnh trên facebook cũng xóa sạch không giữ một bức hình nào.

Bây giờ, sau 4 năm chia tay, không ngờ tôi và chồng cũ lại gặp nhau. Lúc này tôi đã là vợ của một giám đốc công ty xây dựng, cuộc sống cũng tốt hơn trước rất nhiều lần. Hôm qua tôi và chồng có hẹn đi ăn. Tôi đến công ty đợi chồng. Đang đứng dưới sảnh, tôi thấy chồng cũ bước ra từ thang máy.

Ảnh minh họa: Internet

Gặp tôi, anh ta hất hàm khoe mẽ rằng anh ta vừa được làm trưởng phòng của một công ty lớn trong ngành. Đang mải mê nói, anh ta giật mình khi nghe chồng tôi gọi: "Ơ kìa, em đến lúc nào thế? Làm quen đi, đây là Hùng, trưởng phòng mới của công ty anh". Rồi chồng tôi cũng giới thiệu tôi là vợ anh với vẻ mặt rất tự hào.

Nhìn chồng cũ tẽn tò, trong lòng tôi có chút hả hê. Nhưng nghĩ đến những gì mẹ tôi đang phải chịu đựng, tôi lại thấy anh ta vẫn chưa biết bản thân đã sai khi đối xử như vậy với bố mẹ tôi. Tôi đã suy nghĩ đến chuyện kể ra cho chồng biết để sa thải chồng cũ. Nhưng liệu tôi làm vậy có quá đáng không mọi người?