Sau ly hôn chồng tôi tiến thêm bước nữa, ngày anh tổ chức hôn lễ tôi cũng đến chung vui, vợ mới của anh bất ngờ đề nghị một việc khiến tôi choáng váng

Tâm sự 23/11/2022 12:41

Mặc dù không còn trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Ngày anh có người yêu, tôi cũng biết, chúng tôi còn thường xuyên gặp gỡ, đi ăn với nhau.

Năm nay tôi 29 tuổi, đã ly hôn chồng và xác định sẽ không yêu hay cưới một ai khác. Lấy chồng năm 23 tuổi, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ rất trọn vẹn. Khi kết hôn, chúng tôi đã mua được một căn chung cư nhỏ, chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Anh là một người đàn ông tốt. 5 năm sống cùng nhau, anh chưa bao giờ nặng nhẹ với tôi dù chỉ một lời.

Tôi có lỗi với anh khi không thể sinh cho anh một đứa con. Ngày ấy chúng tôi cũng tìm đủ cách để chạy chữa nhưng vẫn vô vọng. Nếu như những người đàn ông khác, có lẽ tôi sẽ bị đối xử tệ bạc khi tiền cứ đội gánh đi. Vậy mà anh vẫn động viên tôi, còn bảo sẽ xin con nuôi để cả hai không phải trăn trở chuyện con cái.

Nhưng tôi luôn cảm thấy mình có lỗi. Vì thế nên một năm trước, tôi đã đề nghị ly hôn. Tất nhiên chồng cũ của tôi không đồng ý. Sau khi tôi nói chuyện với cả nhà, mọi người đều đưa ra lời khuyên, lúc đó anh mới ký vào đơn.

Sau ly hôn chồng tôi tiến thêm bước nữa, ngày anh tổ chức hôn lễ tôi cũng đến chung vui, vợ mới của anh bất ngờ đề nghị một việc khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không còn trên danh nghĩa vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Ngày anh có người yêu, tôi cũng biết, chúng tôi còn thường xuyên gặp gỡ, đi ăn với nhau. Về cảm nhận của riêng tôi, cô ấy là người khá tốt, nhẹ nhàng và rất biết điều.

Tôi đã chuẩn bị tư tưởng sớm muộn gì chồng cũ cũng sẽ lấy vợ nhưng vẫn không khỏi buồn lòng khi anh báo tin mừng. Hôm tôi đi dự đám cưới, cả nhà anh xem tôi như khách quý. Mẹ chồng cũ còn gọi tôi vào tâm sự, rằng con trai bà sắp được làm bố.

Khi tôi còn đang bất ngờ trước tin ấy thì vợ mới của anh bước vào. Cô ấy nắm tay tôi đặt lên bụng mình và nói sẽ nhờ tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Thấy sự chân thành trong mắt cô ấy, tôi xúc động nhưng lại xen lẫn ghen tỵ vì mình không biết được cảm giác của người làm mẹ.

Sau ly hôn chồng tôi tiến thêm bước nữa, ngày anh tổ chức hôn lễ tôi cũng đến chung vui, vợ mới của anh bất ngờ đề nghị một việc khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tưởng cô ấy nói đùa, ai ngờ hôm nay cô ấy gọi cho tôi nhờ vả chuyện này thêm một lần nữa. Tôi đang băn khoăn quá, sợ rằng nếu nhận lời cô ấy, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của chồng cũ. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Những ngày thai nghén mệt mỏi còn bị mẹ chồng hạch sách mắng chửi, chồng chỉ nằm ì xem ti vi còn nguây nguẩy bảo đáng đời tôi!

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 15 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 24 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 44 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 47 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau