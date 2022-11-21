Đi công tác xa, chồng bỗng nhắn một câu '5 phút nữa anh sang' khiến tôi trằn trọc cả đêm, tưởng lời nhắn an ủi ngờ đâu sự thật đằng sau phơi bày đầy bẽ bàng!

Tâm sự 21/11/2022 09:55

Mỗi lần vợ nhắn, anh sẽ đáp lại cô bằng những lời động viên an ủi đầy yêu thương nhưng cũng không kém vị nghiêm túc, kiểu như: "Ừ, anh hiểu, cố gắng lên em. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về", hoặc "Anh cũng nhớ mẹ con em nhiều, cả nhà mình cùng cố gắng nhé".

 

Lần này cũng vậy, vừa về với vợ được nửa tháng, Hiếu lại tiếp tục nhận quyết định lên miền ngược giám sát công trình đang thi công trên đó. Dù không muốn xa chồng song Tiên không cho phép bản thân bịn rịn. Đêm trước khi Hiếu đi, Tiên vẫn thức cả đêm chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh, từ quần áo, tới thực phẩm mang theo.

Cũng như mọi lần xa chồng, dù ban ngày Tiên có cứng rắn, mạnh mẽ tới đâu thì tới đêm khi con đã ngủ, nỗi nhớ chồng trong Tiên lại dâng lên khiến cô trằn trọc mãi không thể vào giấc.

Đêm ấy nhớ chồng, nhìn đồng hồ đã quá 11h đêm, nghĩ Hiếu đã ngủ nên Tiên không gọi mà chỉ nhắn cho anh 1 cái tin cho đỡ nhớ: "Muốn được anh ôm ngủ quá".

Kết thúc tin nhắn bằng tiếng thở dài. Tiên nghĩ sáng mai thức dậy chắc Hiếu sẽ đọc rồi nhắn lại. Vậy mà không ngờ, tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút điện thoại của cô đã rung lên báo có tin mới. Vội mở ra xem thì đúng là Hiếu đã nhắn tin đáp lại cho vợ. Song lời nhắn của anh mới thật sự khiến cô ngỡ ngàng: "Mở cửa luôn đi em, 5 phút nữa anh sang".

Đi công tác xa, chồng bỗng nhắn một câu '5 phút nữa anh sang' khiến tôi trằn trọc cả đêm, tưởng lời nhắn an ủi ngờ đâu sự thật đằng sau phơi bày đầy bẽ bàng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiên nhìn không chớp mắt trước dòng chữ chồng gửi. Cô hiểu, đó hoàn toàn không phải là tin nhắn trêu trọc của Hiếu bởi đây không phải lần đầu tiên cô nhắn tin thể hiện sự nhớ nhung với chồng. Mỗi lần vợ nhắn, anh sẽ đáp lại cô bằng những lời động viên an ủi đầy yêu thương nhưng cũng không kém vị nghiêm túc, kiểu như: "Ừ, anh hiểu, cố gắng lên em. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi anh sẽ về", hoặc "Anh cũng nhớ mẹ con em nhiều, cả nhà mình cùng cố gắng nhé".

Hơn nữa, Hiếu nhắn là "sang" chứ không phải là "về". Chỉ 1 từ nay thôi cũng đủ làm Tiên trăn trở cả đêm không chợp mắt. Tự nhiên lòng cô thấy bất an khó tả. Cô chờ đợi xem Hiếu có gọi hay nhắn thêm tin gì không nhưng lại chẳng thấy anh có động tĩnh gì.

Chẳng chần chừ, ngay hôm sau, Tiên gọi mẹ đẻ sang trông con giúp vài ngày để cô lên thăm chồng đột xuất. Đúng kế hoạch cô bắt xe thẳng một mạch lên chỗ ở của Hiếu. Đến nơi là gần 1h chiều, Tiên hồi hộp bước tới phòng chồng, đầu cô tưởng tượng ra đủ những biểu cảm nét mặt của Hiếu khi bất ngờ thấy vợ lên thăm.

Vậy mà ngờ đâu, vừa tới cửa phòng anh, Tiên đã điếng người thấy có đôi giày phụ nữ đặt ngay ngắn bên đôi giày của Hiếu ép sát bên bờ tường. Cửa phòng Hiếu không khóa, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong vẫn vọng lên tiếng cười nói lả lơi của Hiếu với người đàn bà lạ mặt: "Hành anh cả đêm qua chưa đủ hay sao mà nay còn sang đây bắt anh phục vụ…".

Đi công tác xa, chồng bỗng nhắn một câu '5 phút nữa anh sang' khiến tôi trằn trọc cả đêm, tưởng lời nhắn an ủi ngờ đâu sự thật đằng sau phơi bày đầy bẽ bàng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uất nghẹn tới cổ, chẳng thể kiềm chế được hơn, Tiên lập tức mở cửa đi vào. Thấy vợ, Hiếu vội vàng đẩy người đàn bà kia ra khỏi người, đỏ mặt đứng lên chỉnh lại quần áo, cuống cuồng chạy lại hỏi vợ: "Sao,… sao em lại… lên đây?".

Bỏ qua câu hỏi của chồng, Tiên nghiến răng thẳng cánh tát vào mặt Hiếu. Không cần liếc nhìn ả người tình anh tới 1 lần, Tiên gằn giọng: "Khi nào xong việc với cô ta, mời anh ra quán cà phê đầu phố, chúng ta nói chuyện. Nhớ mang theo bút để ký giấy ly hôn".

Nói rồi Tiên một mạch quay bước đi thẳng. Cô kể hôm ấy, Hiếu đã giải thích van xin cô tha thứ rất nhiều nhưng nghĩ lại những ngày tháng cô vì chồng mà hi sinh, chịu bao khổ cực. Còn Hiếu lại dối lừa vợ con lên đây ăn nằm với người khác cô thật sự không chịu đựng được sự phản bội ấy nên nhất quyết ly hôn, làm mẹ đơn thân cho lòng thanh thản.

Vừa nói với chồng rằng mình có dấu hiệu trầm cảm, anh đã quát một câu khiến tôi giật nảy người

Vừa nói với chồng rằng mình có dấu hiệu trầm cảm, anh đã quát một câu khiến tôi giật nảy người

Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 24 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 27 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 42 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau