'Bồ nhí' của chồng cả gan đến nhà đòi danh phận với xấp ảnh 'giường chiếu' và giấy khám thai, tôi sốc chưa kịp phản ứng thì 'kịch hay' đã phải hạ màn nhờ một nhân vật xuất hiện

Song thời gian gần đây công ty Đạt có tuyển một cô thư ký tên Nghi - rất trẻ trung xinh đẹp làm việc trực tiếp dưới quyền của anh. Mỗi lần ra ngoài gặp đối tác, tiếp khách, ký hợp đồng Đạt đều đưa cô ta đi cùng. Ban đầu Trang cũng không để ý nhưng mấy lần vào facebook thấy cô ả đăng ảnh cùng sếp đi tiếp khách, mà ả ngồi bên Đạt lả lướt, váy áo hớ hênh khiến cô nhìn thôi cũng khó chịu.

Trang tâm sự, từ ngày Đạt - chồng cô lên chức phó giám đốc, thời gian anh dành cho gia đình mỗi ngày một ít đi. Nhiều lúc thấy mệt mỏi, cô cũng than thở song anh lại động viên: "Giờ còn trẻ mà không chịu khó phấn đấu thì sau này con cái làm gì có tương lai. Anh làm mọi việc là vì gia đình nên em hãy tin tưởng và làm hậu phương vững chắc cho chồng nhé".

Những câu nói vu vơ đầy ẩn ý ấy của Nghi làm Trang không thể không thấy bất an. Nhiều đêm nằm bên Đạt, Trang hỏi ướm: "Sao anh không tuyển thư ký nam mà lại tuyển cái cô Nghi kia. Em thấy cô ấy không đứng đắn chút nào, cảm giác như cô ấy có tình ý với anh đó".

Đã thế, có lần Trang rẽ vào cơ quan rủ Đạt đi ăn trưa, thấy cô, Nghi tỏ ra như thể thân quen lắm rồi hết lời ca ngợi Đạt: "Chị thật hạnh phúc khi được làm vợ người đàn ông tuyệt vời như sếp em", hay "Sau này có lấy chồng, em nhất định phải tìm người giống anh Đạt mới được".

Ảnh minh họa: Internet

Nghe vợ nói, Đạt gạt ngay: "Em đừng suy nghĩ linh tinh. Anh tự biết nhân viên của mình thế nào mà".

Biết tính chồng, Trang không dám nói thêm lời ra tiếng vào nữa. Cô nghĩ, thôi thì vợ chồng phải tin nhau. Ngoài xã hội còn bao nhiêu cám dỗ khác, đâu chỉ có một mình cô Nghi kia. Quan trọng là bản lĩnh và sự thủy chung của Đạt bởi nếu anh có ý thay lòng thì cô có giữ anh cỡ nào cũng chẳng được.

Cho đến hôm đó, Trang vừa đi làm về đã thấy Nghi đứng đợi cô trước cửa. Ả cười tươi chạy lại đặt vào tay Trang tệp ảnh giường chiếu của ả với Đạt, cùng phiếu siêu âm thai: "Biết rằng em báo tin này với chị là quá đường đột nhưng quả thật em không còn cách nào khác. Đây là phiếu siêu âm thai của em. Cách đây hơn tháng, anh Đạt qua đêm với em, kết quả em đã mang trong mình giọt máu của chồng chị.

Thật lòng, em không tới đây để làm khó chị nhưng chị biết đó, em cũng là phụ nữ, lại bụng mang dạ chửa thế này, rất cần có người đàn ông mình thương yêu để cậy nhờ. Con em chào đời cũng không thể không có bố. Chị là mẹ rồi, chị hiểu đúng không?".

Tai Trang ù đặc trước những gì ả thư ký nói. Cô không ngờ những gì mình lo lắng đã xảy ra. Đạt trước mặt thì đinh ninh khẳng định không bao giờ phản bội vợ vậy mà sau lưng cô anh lại lên giường với nhân viên.

Nhìn vẻ suy sụp, thất vọng hiện rõ trên nết mặt Trang, Nghi đắc ý lắm. Ả ta tiếp tục lấn tới: "Em cũng đã nói rõ với anh Đạt, nếu anh ấy không có câu trả lời đích đáng cho em thì nhất định em sẽ công khai chuyện đứa bé này, cùng cả những bức ảnh kia nữa. Khi ấy chắc chắn chồng chị không thể giữ được cái ghế phó giám đốc hiện nay. Trong khi tương lai, sự nghiệp của anh ấy lại đang vô cùng rộng mở".

Ảnh minh họa: Internet

Nghi càng nói, nỗi thất vọng, hụt hẫng trong Trang càng lớn. Cô không rõ cái thai ả nói là thật hay không nhưng người đàn ông trong những bức ảnh nhạy cảm kia đích xác là Đạt. Nhìn vào đó, mắt Trang cứ mờ dần. Cả người run lên đau đớn, Trang chưa biết phải xử lý thế nào thì tiếng Đạt phía ngoài của vọng vào làm cả cô với ả thư ký giật mình quay ra: "Cô tới tận nhà tôi ăn vạ cơ à? Cô giỏi lắm, vậy để tôi cho cô xem cái này. Hôm đấy đi tiếp khách về, cô chuốc thêm rượu cho tôi, cô ngồi tâm sự cuộc đời để tôi chú ý rồi cô thực hiện âm mưu.

Cô tưởng cởi quần áo ra chụp vài ba cái ảnh diễn cảnh nóng là có thể khiến vợ chồng tôi ly hôn à? Phòng làm việc tôi cũng lắp camera đấy, có cần tôi bật cho xem quá trình cô 'gài' tôi không? Giờ thì lên công ty dọn đồ rồi biến khỏi mắt tôi ngay".

Nghi nghe xong tái mặt, xách túi về thẳng, còn Đạt lặng lẽ bước tới bên vợ, xin lỗi, giải thích mọi chuyện cho Trang nghe. Anh thừa nhận chuyện xảy ra cũng có phần lỗi của anh vì đã tin tưởng cô ta, thương người quá mức suýt nữa thì bị "vào tròng".

Trang kể, sau hôm ấy Đạt cho ả thư ký nghỉ việc luôn, anh cũng dành nhiều thời gian cho gia đình vợ con hơn trước. Bản thân Trang tuy đã chịu cú sốc khá mạnh về tinh thần nhưng cô vẫn rộng lòng tha thứ cho chồng bởi cô hiểu Đạt vẫn còn rất quan tâm, thương yêu vợ.