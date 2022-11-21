Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

Tôi đang sống những ngày tháng mệt mỏi nhất cuộc đời. Nhà chồng chỉ còn mẹ chồng, bố chồng mất 10 năm rồi, chị gái thì đi lấy chồng xa, anh rể rượu chè nợ nần, chị lại có 2 đứa con nhỏ nên giờ đang vật lộn kiếm sống.

Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rồi giờ mới dám mang thai vì kinh tế cũng đã ổn định. Chồng làm quản lý, tôi làm nhân viên văn phòng, lương cộng vào được hơn 20 triệu một chút. Nếu chỉ có 2 vợ chồng với 1 đứa con thì tôi nghĩ từng đó tiền cũng đã ổn thỏa. Nhưng còn mẹ chồng nữa và bà thì bị lẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc trước tôi khỏe mạnh thì cáng đáng được hết, chăm sóc mẹ chồng, cửa nhà sạch sẽ, cơm nước 3 bữa. Nhưng giờ tôi mang thai, mà tôi nghén lắm, không ăn uống được gì, người nhiều khi xanh như tàu lá, vậy mà lại phải lo cho mẹ chồng nữa khiến tôi kiệt sức.

Mẹ chồng đi vệ sinh không biết xả, tôi phải vào xả lại. Đồ ăn thì phải dọn ra, đưa tận tay, gắp cho bà thì bà ăn, không thì bà chê nhạt nhẽo, có hôm bà nổi khùng lên đập bát cơm vì tôi chưa kịp lấy thức ăn cho bà. Thậm chí bát canh nóng bà cũng cứ cho tay vào khiến bị bỏng rồi làm mình làm mẩy.

Ảnh minh họa: Internet

Thú thật, chăm sóc bà còn mệt hơn cả chăm một đứa trẻ bởi khi bà giận dỗi thì sẵn sàng đập phá mắng chửi con dâu, chồng chẳng bênh tôi mà cứ nằm ì xem ti vi. Có lần anh còn bảo tôi rằng "đáng đời".

Tôi mang thai tới tháng thứ 7 rồi, vẫn gồng mình chịu đựng từng đó ngày tháng. Nhưng giờ sắp vượt giới hạn rồi chị ạ. Chồng tôi lúc nào cũng than bận rộn nên không giúp gì mà cứ vứt hết mọi việc cho tôi. Cứ thế này đến lúc sinh con thì tôi biết làm thế nào hả chị?

Vừa nói với chồng rằng mình có dấu hiệu trầm cảm, anh đã quát một câu khiến tôi giật nảy người Đi làm về, chồng vẫn phụ làm việc nhà và chăm con, nhưng những lời đay nghiến móc mỉa của anh khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ngay-thai-nghen-met-moi-con-bi-me-chong-hach-sach-mang-chui-chong-chi-nam-i-xem-ti-vi-con-nguay-nguay-bao-dang-doi-toi-525829.html