Ám ảnh cảnh chồng và cô đồng nghiệp ôm hôn nhau, tôi dằn vặt anh suốt mấy tháng trời: 'Ngủ với gái trẻ có thích hơn không?', một hôm tôi sửng sốt khi nhận được lá đơn ly hôn

Tâm sự 24/11/2022 01:20

Một lần muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã bí mật làm đồ ăn khuya mang tới nơi chồng làm việc. Đến công ty, tôi chết đứng trước cảnh chồng mình và cô đồng nghiệp đang ôm hôn nhau, túi đồ ăn trên tay rơi xuống

Chồng tôi là người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, tôi luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối ở anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng sẽ làm điều gì có lỗi với mình. Thế nhưng, một lần chồng tôi báo công ty có việc đột xuất phải ở lại giải quyết, vì muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã bí mật làm đồ ăn khuya mang tới nơi chồng làm việc.

Đến công ty, tôi chết đứng trước cảnh chồng mình và cô đồng nghiệp đang ôm hôn nhau, túi đồ ăn trên tay rơi xuống. Thấy vợ, chồng tôi cuống quýt cầu xin tha thứ. Từ hôm đó anh ta tỏ ra hối hận và liên tục hứa sẽ không bao giờ tái diễn việc này. Nghĩ đến các con tôi đành chấp nhận tha thứ cho chồng, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện ngoại tình của anh tôi lại bực dọc muốn nói ra vài câu cho nhẹ lòng.

Tôi biết chồng mình vẫn luôn yêu thương và quan tâm vợ con. Chúng tôi từng có tình yêu kéo dài suốt 5 năm rồi mới làm đám cưới. Có thể chuyện ngoại tình của chồng tôi và cô đồng nghiệp chỉ là say nắng nhất thời, bên ngoài những chuyện đàn ông như thế không phải là ít. Nhưng vì muốn chồng phải day dứt về việc đã làm nên cứ vài ngày tôi lại hỏi: "Ngủ với gái trẻ có thích hơn vợ không? Anh có cảm thấy có lỗi với em và con không? Anh có định bỏ mẹ con em để theo người phụ nữ đó không?"… Mỗi lần như thế chồng tôi lại vỗ về xin vợ đừng nhắc lại chuyện cũ.

Ám ảnh cảnh chồng và cô đồng nghiệp ôm hôn nhau, tôi dằn vặt anh suốt mấy tháng trời: 'Ngủ với gái trẻ có thích hơn không?', một hôm tôi sửng sốt khi nhận được lá đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, trong bữa cơm tôi thấy tiếng chuông điện thoại của chồng vang lên, tôi thấy anh chỉ ậm ừ trả lời vài câu rồi tắt máy. Thấy nghi ngờ tôi liền hỏi: "Dạo này hai người chắc vẫn qua lại với nhau nhỉ, có phải cô gái kia gọi điện cho anh không?". Mặc cho chồng giải thích tôi vẫn khóc thật to rồi vào phòng đóng cửa.

Buổi đêm tôi ôm chăn sang phòng ngủ với con, thấy vậy chồng tôi cũng không ý kiến gì. Buổi sáng, chồng tôi dậy sớm đưa con sang gửi ông bà rồi về nhà đưa cho vợ một chiếc phong bì. Mở ra, tôi giật mình thấy đơn ly hôn được chồng viết rõ ràng. Anh nói không chịu nổi sức ép khi mỗi ngày tôi đều dằn vặt chuyện anh từng ngoại tình.

Ám ảnh cảnh chồng và cô đồng nghiệp ôm hôn nhau, tôi dằn vặt anh suốt mấy tháng trời: 'Ngủ với gái trẻ có thích hơn không?', một hôm tôi sửng sốt khi nhận được lá đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa khóc tôi vừa xé lá đơn trên tay, tôi không thể để cuộc hôn nhân này tan vỡ được. Tôi nhất quyết không đồng ý ký vào đơn ly hôn. Có lẽ tôi đã sai trong cách hành xử với chồng chăng? Nhưng làm sao để tôi quên đi sự việc đã chứng kiến đây? Có cách nào để tôi và chồng hạnh phúc như xưa?

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