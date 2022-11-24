Ngày cưới, chồng cũ bất ngờ dẫn con trai đến phá đám khiến tôi chỉ biết gục mặt xấu hổ, vừa lúc này mẹ chồng tôi có phản ứng cực mạnh khiến cả hội hôn nín thở hồi hộp

Tâm sự 24/11/2022 10:27

Ngày biết tôi sắp lấy chồng, chồng cũ của tôi còn tìm đến tận nhà để phá đám. Anh ta nói nếu tôi lấy chồng trước anh ta, nhất định anh ta sẽ không để yên cho tôi.

Từng trải qua một đời chồng, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ tồi tệ hơn. Tôi và chồng cũ đã có với nhau một đứa con. Làm mẹ, tôi rất đau lòng khi phải để con cho chồng cũ nuôi. Vì khi ấy công việc của tôi chưa ổn định, bố mẹ thì già cả không thể chăm cháu. Thời điểm đó tôi đã nghĩ đến con mà để con ở lại cho chồng cũ nuôi.

Nhưng anh ta lại nói xấu tôi, nói tôi không ra gì. Chẳng những vậy, sau khi biết tôi đã ổn định việc làm, anh ta còn tìm đến tận công ty của tôi để đòi tăng tiền trợ cấp nuôi con. Mặc dù kinh tế nhà chồng cũ của tôi không hề khó khăn, tôi cũng gửi tiền cho con đều đặn nhưng anh ta vẫn cư xử thiếu văn hóa vậy đấy mọi người ạ.

Chính vì thế nên khi đến với chồng hiện tại, tôi đắn đo nhiều lắm. Ngày biết tôi sắp lấy chồng, chồng cũ của tôi còn tìm đến tận nhà để phá đám. Anh ta nói nếu tôi lấy chồng trước anh ta, nhất định anh ta sẽ không để yên cho tôi.

Ngày cưới, chồng cũ bất ngờ dẫn con trai đến phá đám khiến tôi chỉ biết gục mặt xấu hổ, vừa lúc này mẹ chồng tôi có phản ứng cực mạnh khiến cả hội hôn nín thở hồi hộp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sợ ngày cưới mất vui, tôi đã nói khéo với chồng để làm vài mâm cơm nhỏ hơn là tổ chức linh đình. Nhưng mẹ chồng tôi gạt phăng. Bà nói nhất định sẽ đứng ra giải quyết giúp tôi nếu trong đám cưới có người phá hoại.

Quả thật vào ngày cưới của tôi, chồng cũ đã dẫn con đến. Anh ta kêu gào nói tôi là người mẹ vô trách nhiệm, không dám nuôi con và dẫn con đến dự hôn lễ. Trong khi trước đó, tôi muốn được gặp con thì anh ta nhất quyết không chịu.

Giữa khung cảnh náo loạn, tôi cúi gằm mặt xấu hổ thì mẹ chồng lại làm một điều không tưởng. Bà đi thẳng xuống dưới, nắm tay con trai tôi đưa lên sân khấu rồi tuyên bố: "Trước mặt đông đủ các quan khách. Tôi muốn được nhận cháu nội. Đây là con của con dâu tôi, cũng là cháu nội của tôi. Từ hôm nay, cháu có thêm một người bố và có thêm một người bà nội".

Hội hôn vỗ tay rần rần, còn chồng cũ của tôi định xông lên sân khấu nhưng bị mọi người giữ lại. Chuyện ngày hôm đó, tôi nghĩ mẹ chồng chỉ nói đùa. Không ngờ hôm nay, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng nói chuyện. Bà khuyên tôi suy nghĩ kỹ về việc đòi quyền nuôi con.

Ngày cưới, chồng cũ bất ngờ dẫn con trai đến phá đám khiến tôi chỉ biết gục mặt xấu hổ, vừa lúc này mẹ chồng tôi có phản ứng cực mạnh khiến cả hội hôn nín thở hồi hộp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi cũng là một người từng đổ vỡ hôn nhân, vì thế bà hiểu cảm giác xa con sẽ nhớ nhung thế nào. Tôi cảm động với tấm lòng của mẹ chồng. Nhưng lại sợ thời gian lâu dài sống với nhau, chúng tôi sẽ xảy ra va chạm vì con tôi không phải máu mủ của nhà chồng. Có điều tôi cũng khao khát được ở gần con lắm. Tôi phải lựa chọn thế nào đây mọi người ơi?

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