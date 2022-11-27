Đêm tân hôn, khi cả 2 đang quấn lấy nhau, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo của vợ thì hốt hoảng với những gì trước mắt mình

Tâm sự 27/11/2022 11:54

Nhìn cô vợ đáng yêu trong bộ pijama mà tôi không nhịn nổi cười. Vừa nói tôi vừa ôm Linh trong tay rồi hôn say đắm. Cả hai đều trở nên nóng ran cả người, tay chân tôi đã không thể ở nguyên vị trí.

 

Linh bạn gái tôi là cô gái rất xinh xắn. Cô ấy không quá trắng, mắt không to tròn, môi không chúm chím nhưng nhìn tổng thể lại đáng yêu vô cùng. Chẳng phải vì tôi yêu nên nghĩ vậy mà Linh từng là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai.

Bên nhau được một thời gian, chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, tình cảm cũng tiến triển theo hướng thuận tự nhiên mà thôi. Tôi và Linh cũng đã rất nhiều lần tưởng chừng không thể kiềm chế được khi tình cảm thăng hoa sau những nụ hôn say đắm song Linh luôn là người biết điểm dừng. Cô ấy kiên quyết không muốn xảy ra chuyện đó trước khi cưới.

 

Ấy thế mà 3 năm cũng trôi đi, ngày tôi dắt em vào lễ đường, trao cho em chiếc nhẫn cũng đã đến. Quãng đường 3 năm ấy biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn bên nhau. Vậy là sau bao năm chờ đợi, cuối cùng khoảng khắc ấy cũng đã đến. Em đã là người của tôi, đêm nay nhất định sẽ là một đêm vô cùng đáng nhớ của hai đứa. 

Đêm tân hôn, khi cả 2 đang quấn lấy nhau, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo của vợ thì hốt hoảng với những gì trước mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe lời em tắm trước vì em nói mình sẽ phải chuẩn bị lâu. Nhìn cô vợ đáng yêu trong bộ pijama mà tôi không nhịn nổi cười. 

"Anh cứ tưởng em phải bước ra với bộ đồ y tá hay cái gì đó hở bạo hơn thế chứ". 

"Em chỉ sợ anh nhìn rồi ngất ra đấy thôi". 

"Vậy để xem anh có ngất không nhé!". 

Vừa nói tôi vừa ôm Linh trong tay rồi hôn say đắm. Cả hai đều trở nên nóng ran cả người, tay chân tôi đã không thể ở nguyên vị trí. Thế nhưng khi em vừa cởi áo, nhìn đến vòng 1 của Linh mà tôi hốt hoảng không nói nên lời. 

"Em đã nói mà. Anh sợ đúng không?". 

Tôi biết nói gì đây khi trước mắt mình là cô vợ với một bên ngực.  

"Em xin lỗi vì đã không nói với anh từ đầu. Em từng điều trị ung thư nên phải cắt đi 1 bên ngực. Đó cũng là điều khiến em rất khó khăn mới có thể quyết định đến bên một ai đó. Em thực sự xin lỗi!".

Đêm tân hôn, khi cả 2 đang quấn lấy nhau, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo của vợ thì hốt hoảng với những gì trước mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù quá bất ngờ song tôi vẫn ôm vợ vào lòng. Sao đến bây giờ em mới nói sự thật ấy với tôi. Vợ ơi em đáng thương quá, sao lại đem giấu trong lòng rồi một mình nghĩ ngợi. Điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em. Với anh, lúc nào em cũng sẽ là cô vợ quyến rũ nhất. 

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Điều khó tin nhất là sau cái đêm kinh hoàng ấy tôi vẫn thấy được những giọt máu trinh trắng của vợ ở ga trải giường.

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