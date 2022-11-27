Ngày cưới, người yêu cũ của chồng diện váy trắng cô dâu từ đâu nhảy bổ đến ôm hôn anh đắm đuối, tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã 'phản đòn' cực hả dạ

Tâm sự 27/11/2022 10:28

Cô ta mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, nhìn chẳng khác gì cô dâu, khiến tôi sửng sốt và mọi người cũng kinh ngạc khi tự nhiên có thêm một cô dâu nữa.

Trước khi đến với tôi, Huy đã yêu say đắm một cô gái rất xinh đẹp cùng cơ quan, nghe nói họ đã từng có con với nhau nữa. Nhưng sau đó cô gái kia phải lòng sếp của Huy nên đã phá bỏ thai và hất hủi anh ấy đi theo ông sếp đã có vợ con.

Đúng lúc Huy đau khổ nhất thì mình đến bên cạnh anh ấy động viên an ủi vượt qua cơn khủng hoảng. Phải mất một năm Huy mới bình thường trở lại và anh cũng dần tiếp nhận tình yêu của mình.

Khi Huy toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho tôi, thì cũng là lúc người yêu cũ của anh ấy bị bà vợ của sếp phát hiện ra và đánh ghen. Khi không còn người đàn ông nào bên cạnh nữa thì cô người yêu cũ của Huy thường xuyên nhắn tin rất tình cảm, muốn lôi kéo anh ấy trở lại.

Ngày cưới, người yêu cũ của chồng diện váy trắng cô dâu từ đâu nhảy bổ đến ôm hôn anh đắm đuối, tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã 'phản đòn' cực hả dạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi bắt gặp được Huy chuẩn bị vào nhà nghỉ với cô người yêu cũ. Lúc ấy tôi yêu cầu Huy hãy cho câu trả lời cuối cùng là chọn ai trong hai cô gái. Thật may mắn cuối cùng anh ấy đã chọn tôi và hứa chấm dứt mọi quan hệ với người tình cũ.

Không muốn cuộc tình tay ba dây dưa quá lâu, tôi quyết định tổ chức đám cưới gấp để ràng buộc trái tim Huy. Bố mẹ Huy rất ủng hộ và khẩn trương chuẩn bị đám cưới.

Sau nhiều ngày chuẩn bị cuối cùng đám cưới của chúng tôi đã được diễn ra trong không khí vui vẻ hạnh phúc. Đúng lúc cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau thì người yêu cũ của Huy xuất hiện.

Cô ta mặc một chiếc váy trắng rất đẹp, nhìn chẳng khác gì cô dâu, khiến tôi sửng sốt và mọi người cũng kinh ngạc khi tự nhiên có thêm một cô dâu nữa. Cô ta rất tự nhiên bước đến bên cạnh Huy và đẩy tôi ra để ôm hôn anh ấy như cặp uyên ương vậy.

Tôi thực sự sốc, không biết phải làm gì lúc này để không phá hủy đám cưới và vẫn giữ được chồng. Đúng lúc mình đang bối rối thì mẹ chồng tôi từ phía dưới khán đài nhảy bổ vào cô người yêu cũ của chồng tôi, rồi bà tát vào mặt cô gái trơ trẽn trước mặt tất cả mọi người.

Ngày cưới, người yêu cũ của chồng diện váy trắng cô dâu từ đâu nhảy bổ đến ôm hôn anh đắm đuối, tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã 'phản đòn' cực hả dạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi chửi những từ rất nặng nề rồi lôi kéo cô ta đuổi ra khỏi đám cưới nhìn trông rất thê thảm. Khi cô ta đến là hình ảnh đẹp đẽ sang chảnh bao nhiêu thì khi rời đi lại bê bết bẩn thỉu bấy nhiêu.

Thì ra mẹ chồng tôi đã biết con trai bà phải chịu bao nhiêu đau khổ vì cô gái bội bạc kia. Và lần này bà đã trút được hết bực tức cũng như bảo vệ được hạnh phúc của chúng tôi.

Sau lần ấy mình rất biết ơn mẹ chồng, mọi người có thấy mẹ mình rất cừ không?

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