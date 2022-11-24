Sửng sốt khi thấy 'đồ nhạy cảm' rơi ra từ cặp của con gái 13 tuổi, tôi âm thầm điều tra thì khám phá ra bí mật 'động trời'

Tâm sự 24/11/2022 02:25

Qua 1 đêm ngủ không ngon, sáng ra tôi vào phòng con gái mở cặp con ra xem thì sững sờ khi hộp bao cao su kia đã biến mất!

Cuối tuần, tôi cho hai con về bên bà ngoại chơi rồi để 2 đứa ngủ lại qua đêm. Rảnh rỗi, tôi dọn dẹp lại nhà cửa 1 lượt. Tới khi sắp xếp lại bàn học cho con gái, tôi kinh hãi nhìn thấy trong cặp sách của con rơi ra một hộp bao cao su!

Nhìn thứ đồ vật tế nhị ấy mà tôi giận tím mặt. Tại sao nó lại nằm trong cặp sách con gái được cơ chứ! Con gái tôi mới 13 tuổi thôi! Nhớ đến những thông tin đọc được về tình trạng lũ trẻ giờ yêu đương rất sớm càng khiến tôi lo cuống lên.

Tôi cố kìm nén cơn xúc động, để lại hộp bao cao su về chỗ cũ. Trong ngày cuối tuần khi con gái không có nhà, tôi phải suy nghĩ thật kỹ những gì mình sẽ nói và làm với con. Mục đích để cho con bé thành thật tâm sự mọi chuyện cho mẹ biết và thoải mái tiếp thu sự khuyên nhủ của tôi.

Sửng sốt khi thấy 'đồ nhạy cảm' rơi ra từ cặp của con gái 13 tuổi, tôi âm thầm điều tra thì khám phá ra bí mật 'động trời' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua 1 đêm ngủ không ngon, sáng ra tôi vào phòng con gái mở cặp con ra xem thì sững sờ khi hộp bao cao su kia đã biến mất! Lúc đó tôi chỉ muốn xác định lại sự việc một chút, sau đó sẽ qua bên nhà bố mẹ để chuẩn bị đón các con về. Nhưng diễn biến bất ngờ này khiến tôi phải đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác!

Hộp bao cao su biến mất, trong nhà tôi chỉ có tôi và chồng, vậy người lấy nó đi không ai khác chính là chồng tôi rồi! Mà vợ chồng tôi không dùng đến biện pháp tránh thai đó, nên việc anh mang bao cao su về nhà càng khiến tôi hoang mang.

Từ tối qua chồng tôi chưa ra khỏi nhà, tôi xác định dù anh lấy đi thì nó vẫn ở đâu đó quanh quẩn trong nhà tôi thôi. Cuối cùng tôi tìm thấy hộp bao cao su kia ở trong cốp xe của chồng. Mọi chuyện đã rõ rồi, món đồ đó chính xác là của chồng tôi chứ không phải của con gái!

Tôi cũng nhớ ra, sáng đưa các con sang ngoại, xe máy của tôi chẳng hiểu sao không khởi động được. Tôi đành mượn xe chồng và vì đồ đạc mấy mẹ con nhiều nên tôi phải để cả trong cốp xe. Lúc ấy chồng tôi hớt hải chạy ra, đuổi vợ sang 1 bên rồi lúi húi dọn sạch đồ của anh. Hóa ra anh vốn để bao cao su trong đó, lấy ra không biết cất đâu nên để tạm trong phòng con gái. Chắc đêm qua anh mới vội lấy lại, kẻo hôm nay con gái về phát hiện ra thì nguy.

Sửng sốt khi thấy 'đồ nhạy cảm' rơi ra từ cặp của con gái 13 tuổi, tôi âm thầm điều tra thì khám phá ra bí mật 'động trời' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông có gia đình phải giữ bao cao su trong cốp xe máy làm gì hả mọi người? Còn giấu giếm, lén lút như vậy nữa! Với chứng cứ đó, có thể kết luận chồng đã phản bội tôi hay không? Tâm trạng tôi hiện giờ rối hơn tơ vò, không biết phải làm thế nào nữa!

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