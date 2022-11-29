Mỗi lần 'dâu hụt' sang chơi, mẹ chồng bắt tôi phải tận tay rót nước, mời hoa quả nhưng choáng váng nhất là lúc bà cầu xin tôi làm một việc khó tin cho ả ta

Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

Tôi về nhà chồng đến nay cũng đã được 4 năm, nhớ hồi mới cưới, phải sống cảnh làm con dâu nơi nhà chồng khiến tôi hụt hẫng. Đến lúc sinh con, bao nhiêu vất vả đổ dồn hết vào một mình tôi vì mẹ chồng và chồng không giúp đỡ bất cứ việc gì. Tôi vừa chăm con, vừa làm ăn trang trải cuộc sống. Cũng may, công việc của tôi thuận lợi nên thu nhập cao. Hàng tháng tôi đều đóng góp thừa thãi cho mẹ chồng, còn hào phóng mua sắm đồ đạc, chi tiêu cho cả nhà chồng. Mẹ chồng còn hay can thiệp vào chuyện tài chính của vợ chồng tôi. Lúc nào cũng thích kiểm soát, nắm bắt thu nhập của hai vợ chồng, đặc biệt là từ tôi. Bà lo tôi kiếm được nhiều tiền sẽ gửi hết về cho bố mẹ đẻ, trong khi tôi chưa hề biếu bố mẹ đẻ tôi chút nào. Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu vất vả, bị đè nén tôi đều vượt qua được, điều tôi không thích và cảm thấy khó chịu nhất từ mẹ chồng đó là bà rất quý mến con dâu hụt, người mà bà ra sức tác thành cho con trai nhưng vì lý do nào đó mà không thành. Con dâu hụt của mẹ chồng tôi trông rất sành điệu, luôn được coi là khách quý trong gia đình, được mẹ chồng tôi chiều chuộng hết sức. Mỗi lần cô ta đến chơi, mẹ chồng tôi bắt tôi phải rót nước, gọt hoa quả để bà đãi con dâu hụt. Mẹ chồng bắt tôi phải đi chợ nấu những món ăn ngon mà cô ta thích. Buồn nhất là bà luôn giở giọng tiếc nuối cô ta, mang tôi ra so sánh các kiểu. Chồng nói với tôi là không chút tình cảm với người đó, nên giờ cũng không muốn gặp mặt.

Cách đây hai tháng, mẹ chồng tôi gặp riêng tôi và khóc lóc hỏi vay tôi 500 triệu để xử lý công việc gấp. Tôi lo cho mẹ chồng nên vội vàng đến ngân hàng rút tiền đưa cho bà. Mấy hôm trước, tôi được biết số tiền đó mẹ chồng tôi đã đưa cho con dâu hụt làm ăn. Tôi hỏi mẹ chồng thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Tiền tôi vay làm gì, cho ai đó là quyền của tôi. Có mấy đồng mẹ chồng vay thôi mà giờ kiếm cớ gây sự. Tôi bực mình không trả, làm gì được tôi?". Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng tôi giận dỗi tôi từ hôm đó đến nay, còn con dâu hụt vay tiền từ tôi thông qua mẹ chồng nhưng cô ta dùng nó vào việc ăn tiêu sành điệu, gặp ai cũng nói xấu tôi, chê tôi nghèo, ăn bám nhà chồng… Thái độ của mẹ chồng và con dâu hụt làm tôi bức xúc. Tôi có nên yêu cầu mẹ chồng trả lại cho tôi hay đến gặp thẳng con dâu hụt của bà để đòi lại tiền?

Chồng bảo đi làm đêm nhưng định vị lại ở khách sạn, tôi phát điên tìm đến tận nơi để rồi phải chết trân với cảnh tượng trước mắt Tới nơi, tôi gào thét ở quầy lễ tân đòi họ phải đưa số phòng chồng tôi đang ở. Họ không chịu. Tôi làm căng, gọi điện cho bố mẹ chồng khóc kể rồi còn quay lại clip ở khách sạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-lan-dau-hut-sang-choi-me-chong-bat-toi-phai-tan-tay-rot-nuoc-moi-hoa-qua-nhung-choang-vang-nhat-la-luc-ba-cau-xin-toi-lam-mot-viec-kho-tin-cho-a-ta-529093.html