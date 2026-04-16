Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két

Tâm linh - Tử vi 16/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, được Tam Hợp hỗ trợ, tuổi Mùi trở nên lý trí hơn trong công việc, nhờ vậy hiệu suất làm việc trong ngày của bạn khá cao. Vận quý nhân đương lúc vượng cũng giúp con giáp này luôn có người hỗ trợ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cấp trên đánh giá rất cao về năng lực của bạn. 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong những ngày này tài vận của Mùi cũng rất thịnh vượng nhờ Thực Thần độ mệnh. Vận may trong hợp tác vô cùng lý tưởng giúp bạn củng cố nguồn vốn và đạt lợi nhuận to lớn. Tuy nhiên, trong ngày nếu phải làm ăn với người tuổi Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tị, Quý Hợi thì cần tìm hiểu đối phương rõ ràng để tránh tranh chấp tài sản về sau. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, Ngọ được Chính Tài trợ vận, vì thế người tuổi này ăn nên làm ra, may mắn, làm gì cũng có lộc nhờ phước phần của chính mình. Bạn không phải vướng bận vì công việc trong hôm nay, có thời gian để ở bên người thân, bạn bè nhiều hơn. Tình cảm kém may vì ngũ hành Hỏa khắc Kim. Bản mệnh cần đến sự tỉnh táo và tránh những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội kẻo rước họa vào thân. 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc chưa đi lên được, vẫn bị kìm hãm do cơ hội chưa tới. Những rắc rối mà bạn gặp phải phần lớn là do hành động bộc phát trong lúc nóng giận, vì thế bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, công việc của Sửu suôn sẻ nhờ Chính Quan trợ lực. Xin việc, khai trương, hùn vốn hay học việc đều suôn sẻ như ý bạn muốn. Chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa thì cơ hội tăng lương thăng chức sẽ sớm xuất hiện thôi. Những bạn nào đang muốn tiền trong túi tăng tiến thì nên chăm lo cho công việc, chỉ khi năng lực lên cao thì mới tăng lương được. Thời gian này tiền bạc của bạn khá ổn định, nhiều khoản phải chi nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. 

Trong các ngày 16, 17, 18, 19, 20 tháng 4, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc nhét đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ Kim tương sinh giúp tình duyên của Sửu suôn sẻ. Tình cảm vợ chồng cũng trở nên khăng khít hơn trông thấy vì đã tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc. Các bạn trẻ cần tìm đối tượng hẹn hò thì cứ người thật việc thật mà tìm hiểu, đừng tìm trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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