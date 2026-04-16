Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vàng chật két, niềm vui tới tấp, đổi đời giàu có

Tâm linh - Tử vi 16/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vàng chật két, niềm vui tới tấp, đổi đời giàu có khi chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, thuận lợi để tuổi Thân tiến hành các hoạt động cầu tài, bởi cát tinh Chính Tài mang tới nguồn cát khí vượng, sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Thân sẽ dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này. 

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vàng chật két, niềm vui tới tấp, đổi đời giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện kinh doanh buôn bán tiến triển theo chiều hướng phát đạt. Bản mệnh có những ý tưởng sáng tạo và đón đầu xu hướng, đầu tư ngay từ lúc nhiều người chưa biết nên thu được thành quả rất đáng tự hào. Bạn nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô, tìm thêm các hướng phát triển cho tương lai để nguồn tài khí không ngừng lưu thông.

 

Kim – Mộc xung khắc lại khiến phương diện tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn, các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, bất đồng về nhiều chuyện. Đôi khi chỉ vài chuyện cỏn con cũng có thể khơi mào tranh cãi gay gắt càng khiến cho rạn nứt thêm nhiều.

Con giáp tuổi Mùi 

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, tuổi Mùi được Chính Quan tương trợ nên làm ăn may mắn, đi xa làm ăn có lợi, hay được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là những bạn làm quan chức. Người làm công việc tự do linh hoạt, đầu óc làm ăn hơn người, mang lại những tín hiệu đáng mừng cho bản mệnh. Nhờ Thổ sinh Kim nên tình cảm đi lên.

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vàng chật két, niềm vui tới tấp, đổi đời giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này cũng không có quá nhiều điều phải bận tâm lắm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Hãy dành thời gian để nhâm nhi một ly trà ấm trong một buổi sáng êm đềm, đi dạo, hàn huyên cùng bạn bè.

Bản mệnh có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình vì biết lập kế hoạch trước. Các khoản tiền tiết kiệm trước đó đảm bảo cho con giáp này một nguồn tài chính ổn định.

Con giáp tuổi Tỵ 

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, nhờ Lục Hợp soi sáng, con giáp này khá hoạt bát, biết vạch kế hoạch làm ăn. Có thể lời khuyên hữu ích của một người giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn đi qua khó khăn. Hợp tác làm ăn khá khẩm, bạn nhận được nhiều lời khen từ đối tác. 

Chính thức bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, tiền vàng chật két, niềm vui tới tấp, đổi đời giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến nhờ Thiên Tài trợ giúp. Thu nhập phụ của con giáp này tăng lên, thu nhiều hơn chi. Những khoản tiền bạn đầu tư cho công việc và tri thức của con cái sẽ có đền đáp xứng đáng.

 

Hỏa Kim tương khắc không tốt cho tình cảm của bản mệnh. Vợ chồng hay cãi nhau, không chịu lắng nghe nhau, ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Tỵ khá bảo thủ và cứng đầu, cũng may là người thân hiểu được và thông cảm cho bạn.

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