Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ

Ly chia sẻ, thời gian ấy, cô đột nhiên phát hiện chồng sửa soạn tươm tất đi làm sớm hơn hẳn mọi ngày. Cô hỏi thì anh đáp: "Dạo này công ty có chút việc", sau đó kể lể tường tận công việc ra khiến Ly chả nghi ngờ gì. Anh đồng thời về muộn hơn thông thường, nhưng chẳng đáng kể nên Ly không để tâm.

Ly kể, về nhà cô thẳng thừng hỏi chồng về sự việc. Cô bảo, cô vừa buồn vừa giận vô cùng. Hóa ra chồng mình đi sớm về muộn là vì đưa đón một cô nàng khác đi làm. Nhận được lời giải thích của chồng cô, Ly càng nộ khí xung thiên.

Cho đến một hôm, chiều tan tầm Ly tranh thủ qua chỗ người quen lấy đồ mẹ cô gửi ở quê lên, và chính mắt Ly nhìn thấy chồng mình đèo một cô nàng trẻ tuổi đi về khu vực ấy, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ly bám theo, phát hiện anh đèo cô nàng về nhà trọ, sau đó tạm biệt rồi rời đi luôn.

"Anh đưa đón em ấy là vì tiện đường thôi. Chứ bọn anh thật sự chẳng có gì hết, thuần túy là đồng nghiệp. Em ấy mới ra trường, gia cảnh khó khăn chưa mua nổi cái xe đi làm, toàn phải đi xe bus đâm ra liên tục muộn làm. Anh thương tình nên mới cho đi nhờ", nguyên văn những câu biện bạch của chồng được Ly thuật lại.

Ảnh minh họa: Internet

Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

Em gái kia nữa, biết thừa người ta có vợ vẫn vô tư nhận sự giúp đỡ kiểu đấy được mới tài! Ai cũng có khó khăn riêng, và hãy tự giải quyết vấn đề của mình cho tốt. Nếu có dựa dẫm vào người khác, cũng cần phân rõ hoàn cảnh, đối tượng mới phải!

Ly cho biết, nghe chồng nói thế xong, cô chả thèm tranh luận nhiều. Bởi một khi người ta cố tình không hiểu, hoặc biết rõ nhưng vẫn làm rồi tìm vài cái cớ nực cười để bao biện, thì cô nói gì cũng vô nghĩa.

Chồng Ly thấy vợ im lặng nên tưởng đã qua được ải này, đang mừng thầm thì đột nhiên phát hiện chiếc xe máy của mình sau khi Ly mang ra ngoài về, chiếc yên đã được thay mới. Chiếc xe màu đen, lại thay vào cái yên màu trắng nổi bần bật không ăn nhập, nhìn vừa tức vừa buồn cười.

Ly thuật lại, chồng cô tức tối hỏi cô đã làm gì chiếc xe yêu quý của anh. Cô mỉm cười, rành rọt nói từng chữ: "Em không thích dùng chung yên xe với em nào hết. Nên thay cái mới, của riêng em, chỉ mình em được ngồi thôi. Cái yên xe em còn không muốn dùng chung, thì anh đủ biết đấy nhé. Nếu một lúc nào đó phát hiện em đang chung chồng với ai khác, là em thay luôn cả chồng đấy".

Ảnh minh họa: Internet

Ly dứt lời, chồng cô hoàn toàn nín lặng không đáp được từ nào gọi là có. Cái yên xe cô thay, sau đó anh vẫn để nguyên đấy dùng, dù màu sắc của nó anh chả thích tẹo nào. Và anh cũng chấm dứt luôn vụ đưa đón em đồng nghiệp kia đi làm. Có lần Ly còn đọc được tin nhắn, em kia hỏi "mấy hôm nay anh bận à", và chồng cô đáp "xe của anh phải để đưa đón vợ anh đi làm".