Chồng 'sục sôi' khi vợ thản nhiên đăng ảnh yêu đương bên trai lạ, cô còn về nhà trong chiếc váy trễ vai ôm sát cơ thể khiến tôi thêm phần tức tối

Thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt quá, Ngàn cũng nghĩ cách cùng chồng hâm nóng tình yêu. Hôm thì về sớm gửi con sang ngoại rồi tự tay chuẩn bị bàn ăn với đủ hoa nến lung linh nhưng rồi Phú lại đi đến nửa đêm mới về. Ngàn giận dỗi, Phú liền quay lại trách: "Em đừng dở chứng nữa. Anh đi làm chưa đủ áp lực hay sao mà còn hành chồng".

Ngàn lấy Phú tính tới nay cũng 8 năm có lẻ - một khoảng thời gian đủ dài để người ta xếp hạng cho cuộc hôn nhân của cô. Phú ga lăng, tâm lý, biết chiều lòng vợ nhưng đó đã chuyện của ngày trước. Còn hiện tại anh khô khan, cục mịch, buồn hơn là trong đầu anh chẳng có gì ngoài quyết tâm kiếm cho thật lắm tiền.

Hôm ấy, đi làm về Ngàn lại gửi con cho mẹ, trang điểm thật xinh đẹp, diện váy vóc rồi đi hẹn hò với bạn bè. Nhìn Ngàn lộng lẫy khác hẳn ngày thường khiến hội bạn ai cũng trầm trồ khen ngợi: "Gớm, chồng vừa lên chức có khác, vợ đã ra dáng phu nhân ngay nhỉ. Sướng nhất mày, chồng đã lắm tiền còn yêu vợ".

Tình yêu từ chối đi qua đường "dạ dày", Ngàn quay cách khác. Sẵn có kinh tế, cô không tiếc chi mạnh tay mua những chiếc váy ngủ sexy hàng hiệu, xức những lọ nước hoa cả chục triệu, chỉ đi lướt qua thôi đã đủ bị lôi cuốn. Ấy thế mà Phú vừa thấy vợ đã gắt: "Lạnh mà mặc hớ hênh thế kia, cảm đừng có kêu".

Dù biết đó chỉ là những lời khen ảo nhưng Ngàn cũng vui lắm. Tàn cuộc, Ngàn xách túi đứng dậy đi về. Song vừa bước tới cửa, nụ cười của cô liền tắt ngấm trước bộ dạng của Phú. Nay Phú đột nhiên về sớm, ngồi sẵn ở phòng khách đợi vợ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thấy Ngàn đi vào, anh nghiến răng ném thẳng chiếc điện thoại xuống mặt bàn: "Thế này là sao? Cô vừa đi với gã nào hả?".

Ngàn tối mắt nhìn vào màn hình điện thoại của chồng, thì ra đó là tấm ảnh cô mặc chiếc váy đỏ bó sát eo quyến rũ, đang đứng bẽn lẽn nhận hoa từ tay một người đàn ông ăn mặc bảnh bao nhưng lại bị che mặt bởi một trái tim đỏ thắm cùng dòng chia sẻ: "Cũng hoa, cũng quà như ai cơ. Yêu bạn ấy lắm".

Ngàn xem xong, ú ớ: "Anh hiểu nhầm rồi, để em giải thích…". Không để vợ nói hết câu, Phú gạt thẳng:

"Còn gì để giải thích nữa, cô ngoại tình còn ngang nhiên đăng lên Facebook. Rốt cuộc cô còn coi tôi là chồng nữa không hả?".

Vừa nói, Phú vừa nhìn chằm chằm vợ 1 lượt từ đầu xuống dưới chân. Nhất là chiếc váy trễ vai của Ngàn càng khiến anh nóng mặt, giọng anh mỉa mai: "Hẹn hò người tình có khác, nay cô còn trang điểm, diện váy mới nữa. Cô đúng là không biết trời cao đất dày nữa rồi. Phen này thì ly hôn".

Ngàn lặng im nhìn Phú một hồi, nhận ra anh đang ghen tuông nên cô phì cười: "Ô thế ra anh cũng nhận ra nay em trang điểm, diện váy mới cơ à? Anh nghĩ lại xem bao lâu rồi anh không nhìn vợ? Nhìn kỹ người trong hình là ai đi. Anh biết rõ anh ta lắm đấy".

Phú ngây người, hết nhìn vợ lại nhìn màn hình. Ngắm nghía một lát anh thấy đúng là trông người trong ảnh có vẻ gì quen quen, nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng nhận ra nổi.

Ngàn đứng bên huých tay: "Sao, đã nhận ra ai chưa? Ngày này cách đây 8 năm trước, là gã nào mang hoa cầu hôn tôi?".

Ảnh minh họa: Internet

Phú điếng người sực nhớ, đúng rồi, cách đây 8 năm chính anh diện bộ vest xám kia đứng cầu hôn Ngàn. Sao anh lại không nhận ra được chính mình chứ. Chiếc váy đỏ Ngàn mặc cũng chính là chiếc váy cô mặc đêm ấy.

Phú gãi đầu, cười gượng: "Ừ nhỉ, thế mà anh không nhận ra". Ngàn nhìn anh thở dài: "Giờ ngoài công việc ra anh còn quan tâm, để ý gì nữa đâu mà nhận ra với chẳng không nhận ra. Biết nay chắc chắn anh sẽ không nhớ kỷ niệm tròn 9 năm mình bên nhau, buồn quá em lục tủ lấy chiếc váy cũ ra mặc để nhớ lại cảm xúc của ngày xưa. Hiện tại không có thì mình phải trở lại sống với quá khứ chứ biết sao được".

Nghe vợ nói, Phú mới thấy đúng là mình quá vô tâm, bao lâu nay không đoái hoài gì đến suy nghĩ cảm xúc của vợ. Nét mặt anh bắt đầu dãn ra, mon men lại gần nắm tay Ngàn, Phú thủ thỉ: "Anh biết anh sai rồi, từ nay anh sẽ không vô tâm với vợ nữa. Đừng giận anh nhé vợ yêu".