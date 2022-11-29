Nửa đêm gây sự với vợ để trốn sang nhà người tình nhưng vừa đến nơi đã nghe tiếng 2 người đàn ông lạ vọng ra tôi như chết sững với cảnh tượng đáng sợ trước mắt

Tâm sự 29/11/2022 07:55

Tối hôm vừa rồi là sinh nhật Vy nhưng con tôi bị ốm. Trước đó, tôi bảo với vợ phải tăng ca để đi tổ chức sinh nhật cho người tình. Nghĩ đến con tôi đành ở nhà, Vy không hề trách móc khiến tôi càng thương cô ấy hơn.

Cách đây 4 tháng, tôi giấu vợ có người tình bên ngoài. Điều này cũng không thể trách tôi được, ai bảo vợ không biết giữ gìn nhan sắc và học cách chiều chồng. Bao nhiêu phụ nữ sinh con nhỏ, họ vẫn xinh đẹp nuột nà, còn vợ tôi thì béo ú, luộm thuộm, lại còn hay cáu gắt cằn nhằn mỗi khi chồng về đến nhà. Như thế bảo sao tôi không chán rồi có người khác!

Ở bên cô ấy, tôi lúc nào cũng được vui vẻ thoải mái, không áp lực như khi ở bên vợ. Chuyện ly hôn vợ đến với Vy thì tôi chưa nghĩ đến vì vẫn rất thương con. Hiện tại tôi chỉ còn cách chăm sóc tốt cho cả hai bên. Vy thì là tình, còn vợ thì là trách nhiệm.

Tuy nhiên có một việc thì tôi không được công bằng, đó là trong khía cạnh tế nhị kia. Bởi vì tôi đang say mê Vy, tâm trí và sức lực đều dành cho cô ấy, về nhà với vợ không chút hào hứng nào. May mà vợ tôi đang chăm con nhỏ nên không hề đòi hỏi gì.

Tối hôm vừa rồi là sinh nhật Vy nhưng con tôi bị ốm. Trước đó, tôi bảo với vợ phải tăng ca để đi tổ chức sinh nhật cho người tình. Nghĩ đến con tôi đành ở nhà, Vy không hề trách móc khiến tôi càng thương cô ấy hơn.

Nửa đêm gây sự với vợ để trốn sang nhà người tình nhưng vừa đến nơi đã nghe tiếng 2 người đàn ông lạ vọng ra tôi như chết sững với cảnh tượng đáng sợ trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà với vợ, khoảng gần 12h đêm thấy con đã ngủ yên, tôi nghĩ đến người tình chỉ muốn chạy ngay tới bên cô ấy. Tôi liền kiếm một cái cớ để cãi nhau với vợ, chuyện bé xé ra to, tỏ vẻ tức giận hầm hầm sập cửa bỏ đi.

Ngay lập tức tôi đến chỗ ở của Vy, là căn chung cư mà tôi đã thuê cho cô ấy. Tất nhiên tôi có chìa khóa để ra vào tùy ý. Vừa mở cửa vào phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy áo quần Vy vương vãi trên sàn nhà. Nghe được những âm thanh lạ trong phòng ngủ, tôi lao vào để rồi phải “bầm gan tím ruột” với cảnh tượng bên trong.

Cô người tình mà tôi nghĩ rằng ngoan hiền dịu dàng đang không mảnh vải che thân uốn éo trên giường, kinh khủng nhất là bên cạnh Vy có 2 gã trai trẻ tuổi. Họ đang có một cuộc làm tình 3 người!

Tôi gào lên điên cuồng và phẫn nộ khiến ba kẻ trên giường đang say sưa phải giật bắn. Vy sợ hãi lập tức bảo hai gã đàn ông kia ra về. Tôi lao vào cho Vy mấy cái tát rồi giữ 2 gã kia lại. Nhưng tôi chỉ có 1 mình, giằng co một hồi thì bị họ đẩy ngã ra sàn nhà bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nghĩ tới Vy, tôi sục sôi căm hận. Tôi yêu thương chiều chuộng cô ta như vậy, hóa ra đã tin yêu lầm người! Cô ta lừa dối tôi bằng vẻ ngoài trong sáng dịu dàng khốn kiếp đó, tưởng tôi không đến được liền dẫn trai lạ về nhà!

Gọi cho Vy, tôi đòi lại toàn bộ quà tặng rồi yêu cầu cô ta dọn khỏi căn hộ mình bỏ tiền thuê. Tôi gào thét điên loạn vì bị lừa một cách cay đắng. Ai ngờ Vy bỗng cười khẩy rồi thốt lời khiến tôi chết điếng:

- Sao anh không nghĩ xem, tại sao có anh rồi mà tôi vẫn phải tìm người đàn ông khác bên ngoài? Bởi vì anh quá kém cỏi, nếu không muốn nói là bị yếu sinh lý! Mấy tháng qua lại với anh, chưa bao giờ tôi được thỏa mãn. Tôi vẫn chiều chuộng vì ở bên anh có tiền lại được cưng nựng. Chứ nói thật tôi cũng bái phục vợ anh lắm, có thằng chồng vừa “yếu” vừa ngoại tình, số chị ta thật khổ mà!

Nửa đêm gây sự với vợ để trốn sang nhà người tình nhưng vừa đến nơi đã nghe tiếng 2 người đàn ông lạ vọng ra tôi như chết sững với cảnh tượng đáng sợ trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vy cười ha hả cúp máy. Tôi chết lặng, đau đớn và cay cú. Liệu có phải thật như Vy nói? Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, vợ tôi xuất hiện. Hóa ra sau khi đưa tôi vào viện, Vy biết chẳng thể cứu vãn được nữa nên gọi thẳng cho vợ tôi đến viện mà chăm chồng. Vậy là cô ấy đã biết tôi phản bội.

Nghĩ đến những lời Vy nói, tôi dè dặt hỏi vợ có phải như vậy không. Cô ấy cười nhạt khẳng định có thế nào thì cũng chẳng quan trọng vì cô ấy sẽ ly hôn. Tôi bàng hoàng, đờ đẫn. Tôi mất hết tất cả rồi!

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