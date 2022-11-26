'Tiểu tam' đăng ảnh tựa vai chồng kèm lời tuyên bố 'Yêu quên hết lý trí', vợ chỉ nhẹ nhàng mời ả đến nhà, yêu cầu một việc đơn giản mà kẻ thứ 3 tái mặt về thẳng

Tâm sự 26/11/2022 13:57

Đọc được những dòng tâm sự sặc mùi ngôn tình của Tuesday trên facebook, kèm theo tấm ảnh cô ta đang tựa vào vai chồng mình, có người phụ nữ nào mà không giận dữ, ghen tuông. Nhưng cách của Thư xử lý thì đúng là đáng nể.

"Muốn dìm đứa này đến đường cùng ư? Khó lắm. Tôi là một cô gái nhỏ bé tự đi trên đôi chân của mình. 25 tuổi, đàn ông theo đuổi không thiếu vì tôi có nhan sắc và cũng có tiền. Nhưng yêu là quên hết lý trí. Tôi chỉ yêu anh ấy, một người đàn ông ngoài 40 đã không còn hạnh phúc và đang đệ đơn ly hôn với vợ. Có làm kẻ thứ ba cũng chẳng xấu hổ gì đâu".

Đọc được những dòng tâm sự sặc mùi ngôn tình của Tuesday trên facebook, kèm theo tấm ảnh cô ta đang tựa vào vai chồng mình, có người phụ nữ nào mà không giận dữ, ghen tuông. Hẳn nhiều người sẽ lao đến tận nơi dằn mặt nhân tình của chồng, hoặc chí ít cũng khẩu chiến trên facebook để thiên hạ cùng cười. Nhưng cách của Thư xử lý thì đúng là đáng nể.

Thư chia sẻ: "Tôi mời luôn cô ta đến nhà. Nghe điện thoại của tôi, cô ta cười tự tin lắm, vì chắc nghĩ tôi sẽ không chịu nổi việc chồng có nhân tình mà đòi ly hôn.

'Tiểu tam' đăng ảnh tựa vai chồng kèm lời tuyên bố 'Yêu quên hết lý trí', vợ chỉ nhẹ nhàng mời ả đến nhà, yêu cầu một việc đơn giản mà kẻ thứ 3 tái mặt về thẳng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ 3 vừa đến, tôi pha cho cốc nước cam mát lạnh đem ra, nhưng cô ta không đám uống vì chắc sợ tôi pha thuốc gì đó. Tôi cứ từ tốn gọt hoa quả, xong lại ăn ngon lành và mời cô ta cùng ăn. Cô ta cũng chẳng dám ăn miếng nào. Ăn chán đĩa hoa quả tôi mới nhẹ nhàng bảo: 'Chồng chị bảo với em là gia đình không hạnh phúc, anh ta đã đệ đơn đúng không?'

Cô ta vênh mặt lên xác nhận, kèm theo một câu: 'Dù ly hôn hay chưa thì anh ấy cũng chán chị rồi. Chị nhìn xem, tuổi tác thể hiện rõ trên mặt chị quá. Còn em thì xinh đẹp mơn mởn'.

Tôi đưa cho cô ta xem một tờ giấy đầu tiên, viết số 4 rồi bảo: 'Hay nhỉ, yêu là quên hết lý trí hả em. Vậy em nhìn cái này giúp chị nhé. Số mấy đây em? Nhìn cho rõ rồi chị nói cho mà nghe này'.

Tôi đưa tiếp mấy tấm ảnh chụp 3 cô bồ trước của chồng tôi từng được tôi mời đến nhà nói chuyện. Cô nàng nào cũng xinh hết, chẳng thua gì cô ta. Trong 2 năm tôi tiếp đến cô ta là người thứ tư, đủ biết chồng tôi chẳng chung thủy gì với nhân tình.

Tiếp theo tôi cho cô ta xem giấy đòi nợ của ngân hàng hơn 5 tỷ và cam kết vay nợ bên ngoài gần chục tỷ. Chồng tôi đang nợ quá hạn nên bị đòi tịch thu căn nhà này, đang kiện tụng trên tòa, cô ta thích thay vị trí của tôi thì tôi nhường ngay".

Thư cho xem chán thì bảo cô ta tự quyết định, suy nghĩ 3 ngày rồi chốt nhanh thì cô sẽ nhường chồng không một lời ầm ĩ. Ngược lại, quá thời hạn trên mà cô ta còn tiếp tục qua lại, Thư sẽ kiện. Đến tối ngày thứ 2, chồng Thư đã vác bộ mặt đưa đám về nhà.

Thực ra, món nợ ngân hàng 5 tỷ là có thật, nhưng công ty của chồng Thư cũng đang thu xếp được rồi. Nợ bên ngoài là Thư làm giả giấy tờ cho tăng tính nghiêm trọng. Mấy cái ảnh bồ bịch kia Thư kiếm bừa ảnh trên mạng về in ra. Cô nhân tình trẻ người non dạ ấy làm gì còn giữ được tình yêu khi thấy chồng Thư mang một đống nợ, lại từng cặp kè đủ người. Hơn nữa, anh ta nói gì cô nàng cũng chẳng dám liều đâu.

Cô từ tốn bảo chồng: "Đời này chỉ có vợ anh là tha thứ và ở bên cạnh khi anh không có tiền. Mấy đứa con gái qua đường ấy nó nói hay lắm, ngọt lắm, tình cảm lắm. Tôi mới giở bài ra cô ta đã tỏ thái độ với anh rồi đúng không? Nên nhớ, lỗi lầm này có thể tha thứ nhưng tôi sẽ ghim vào trong đầu. Anh không còn cơ hội thứ 2 đâu".

'Tiểu tam' đăng ảnh tựa vai chồng kèm lời tuyên bố 'Yêu quên hết lý trí', vợ chỉ nhẹ nhàng mời ả đến nhà, yêu cầu một việc đơn giản mà kẻ thứ 3 tái mặt về thẳng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng Thư lắp bắp giải thích, không ngờ cô vợ đáo để của mình lại cao tay đến thế. Đúng là anh ta mới bị bồ trở mặt đuổi về, hóa ra là vì chiêu này của vợ.

Chuyện của Thư chỉ là một trong số những cách để đối phó với nhân tình của chồng. Kẻ thứ ba nào cũng nói "tình yêu quan trọng hơn tiền bạc", nhưng thực hiện thì không dễ đâu. Nếu phụ nữ cảm thấy có thể tha thứ được cho chồng, mở một lối cho chồng quay về thì cứ mạnh dạn tạo ra những màn kịch hay để chồng sáng mắt ra.

Cả nhà nháo nhào khi biết cô em chồng 'chưa cưới đã chửa', nghe đến tên cha đứa trẻ trong bụng thì tôi bỗng dưng trở thành kẻ 'tù tội' trong mắt mẹ chồng!

Cả nhà nháo nhào khi biết cô em chồng 'chưa cưới đã chửa', nghe đến tên cha đứa trẻ trong bụng thì tôi bỗng dưng trở thành kẻ 'tù tội' trong mắt mẹ chồng!

Sau vài lần gặp gỡ, cô ấy ưng người này lắm. Chỉ mới quen nhau một tháng mà cô ấy dẫn người yêu về nhà thường xuyên. Phía nhà tôi còn bảo chỉ cần phù hợp, có thể cuối năm cả hai sẽ làm đám cưới.

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