Hôm đó bọn em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng em không phủ nhận việc còn yêu người cũ. Còn em vì quá yêu anh, vì cả đứa con trong bụng nên cố nhắm mắt cho qua.

Vợ chồng em đã cưới nhau được 5 năm rồi. Bọn em cũng có hai cậu con trai, các con đều ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Nhiều cặp vợ chồng khác sau khi kết hôn còn chật vật kiếm tiền để mua nhà, mua xe. Còn vợ chồng em thì được hai bên nội ngoại vun vén. Kết hôn xong, bố mẹ chồng xây cho bọn em một căn nhà. Số tiền làm ra, bọn em chỉ cần tiết kiệm phòng đến khi có việc đột xuất. Mặc dù không phải lo lắng về kinh tế nhưng lúc nào em cũng có nỗi khổ tâm. Chồng em bên ngoài rất yêu thương vợ con. Vậy mà trong trái tim anh vẫn luôn đau đáu một người phụ nữ khác.

Đó là người yêu cũ của chồng em. Trước khi đến với em, chồng em đã có 6 năm bên chị ấy. Em không rõ vì lý do gì mà họ chia tay. Nhưng vào đúng ngày cưới, em đọc được tin nhắn của chồng gửi người cũ với nội dung: "Anh sắp lấy vợ rồi, em đã thỏa mãn chưa?". Ảnh minh họa: Internet Hôm đó bọn em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng em không phủ nhận việc còn yêu người cũ. Còn em vì quá yêu anh, vì cả đứa con trong bụng nên cố nhắm mắt cho qua. 5 năm qua, em biết chồng em vẫn thường xuyên gửi email cho người yêu cũ. Dù những email ấy không bao giờ được hồi âm.

Nếu nói rằng em không ghen thì là sai. Là một người vợ, biết chồng không toàn tâm toàn ý cho mình, em đau lòng lắm. Nhưng em biết tính chồng. Em càng ghen tuông, anh sẽ nghĩ em ích kỷ và suy cho cùng, người thiệt vẫn là mẹ con em. Hôm vừa rồi, chồng em về nhà với khuôn mặt ủ rũ. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vào phòng rồi đóng kín cửa. Giờ ăn cơm, em lên gõ cửa phòng thì chồng đưa cuốn nhật ký ra trước mặt em. Anh nói tại sao em lại giấu anh để tự làm khổ mình như vậy. Rồi chồng em ôm đầu ân hận vì lâu nay vẫn tưởng em không hay biết gì. Đêm hôm ấy, anh đã kể mọi chuyện cho em nghe. Thực ra giữa chồng em và người yêu cũ đã có một mối ràng buộc. Chia tay được một thời gian thì cô gái kia bỏ đi nước ngoài. Mãi sau này chồng em mới biết giữa họ đã có con. Bản thân chồng em vẫn còn tình cảm với người cũ, lại day dứt muốn được biết cuộc sống của con nên mới âm thầm gửi thư để hỏi thăm. Ảnh minh họa: Internet Sau khi đọc những dòng nhật ký đau khổ của em, chồng em hứa anh sẽ bỏ lại tất cả để cùng em vun đắp cuộc sống mới. Nhưng em lại không thể vô tư như vậy. Biết chuyện, em đã thuê người tìm hiểu tung tích của người phụ nữ kia và sốc hơn là chị ấy đã về nước sống. Em rất sợ chồng em sẽ gặp được mẹ con họ và bỏ rơi vợ con. Bây giờ em đang rất hoang mang, phải làm gì để em có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình đây?

Ám ảnh cảnh chồng và cô đồng nghiệp ôm hôn nhau, tôi dằn vặt anh suốt mấy tháng trời: 'Ngủ với gái trẻ có thích hơn không?', một hôm tôi sửng sốt khi nhận được lá đơn ly hôn Một lần muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã bí mật làm đồ ăn khuya mang tới nơi chồng làm việc. Đến công ty, tôi chết đứng trước cảnh chồng mình và cô đồng nghiệp đang ôm hôn nhau, túi đồ ăn trên tay rơi xuống

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