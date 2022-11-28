Sếp của chồng tới nhà giở trò 'đụng chạm' quá trớn vào người tôi, chồng chứng kiến mọi chuyện nhưng không làm gì, còn nói một câu khiến tôi muốn ly hôn lập tức

Tâm sự 28/11/2022 09:52

Không ngờ, chồng tôi vì lợi ích mà nhu nhược đến vậy...

Chồng C năm nay 32 tuổi, hiện tại anh đang làm việc cho một công ty về nội thất. Nhiều người đàn ông bằng tuổi chồng C đã có sự nghiệp ổn định, hoặc ít nhất cũng lo được cuộc sống của mình và vợ con. Duy chỉ có chồng C là tối ngày có ý định muốn nhảy việc.

Là một người cả thèm chóng chán, chồng C đã trải qua vài công ty chỉ trong một năm. Nơi nào chồng C cũng kêu ca phàn nàn. Nơi thì anh bảo lương không cao, nơi lại quá gò bó thời gian hoặc sếp khó tính.

Khi chồng chuyển sang chỗ làm hiện tại, C đã lo sợ rồi anh cũng sẽ xin nghỉ việc. Nào ngờ nửa năm trôi qua, anh vẫn không hề chán nản công việc. Thậm chí anh còn siêng năng đến nỗi đi sớm về muộn. Mỗi khi sếp cần, anh sẵn sàng khoác áo ra khỏi nhà. Vậy mà lúc quay về, chồng C vẫn khen sếp và chế độ của công ty. Lúc này, C bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn.

Đợt này chồng C vừa được tăng lương. Đối với nhân viên mới vào làm, đây là một sự ưu ái lớn. Vì muốn giúp chồng, C đã bảo anh mời sếp về nhà chơi, C sẽ nhân cơ hội ấy nấu ăn thật ngon để anh ghi điểm.

Sếp của chồng tới nhà giở trò 'đụng chạm' quá trớn vào người tôi, chồng chứng kiến mọi chuyện nhưng không làm gì, còn nói một câu khiến tôi muốn ly hôn lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm ấy khi sếp của chồng đến ăn cơm, chúng C nói chuyện rất vui vẻ. Ban đầu, anh ta tỏ ra lịch thiệp và thoải mái khi hứa cuối năm sẽ đề bạt chồng C lên vị trí cao hơn. Sau đó C vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn thì chồng nhận điện thoại rồi ra ngoài có việc gấp.

Lúc ấy trong nhà chỉ có C và sếp của anh. Thấy chồng C không ở nhà, anh ta lân la làm quen và hỏi nhiều câu khiến C nóng mặt. Sau đó, anh ta khẽ khoác tay lên vai khiến C hết sức giận dỗi và đẩy vội ra.

Đúng lúc đó thì chồng C về và chứng kiến mọi chuyện. Đáng lẽ anh phải xông vào đòi lại công bằng cho vợ. Đằng này chồng quát tháo C, nói C không đoan chính. Còn sếp của anh thấy nhân viên phản ứng như vậy nên chẳng hề thấy có lỗi. Thậm chí anh ta còn bịa đặt, nói vai áo của C bị bụi, anh ta chỉ phủi bụi giúp C mà thôi. Ăn xong bữa cơm, anh ta vội vã ra về. Còn chồng C, anh vẫn chẳng hề tỏ thái độ không hài lòng một chút nào.

Sếp của chồng tới nhà giở trò 'đụng chạm' quá trớn vào người tôi, chồng chứng kiến mọi chuyện nhưng không làm gì, còn nói một câu khiến tôi muốn ly hôn lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặc dù chồng C giải thích rằng anh không dám làm phật lòng sếp nhưng hành động đó khiến C thấy anh thật nhu nhược. Mấy ngày nay C vẫn luôn nghĩ về chuyện này, theo mọi người chồng C làm vậy có thể chấp nhận được không chứ?

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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