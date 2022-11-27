Chồng dẫn tôi đi ăn nhà hàng sang chảnh kèm theo một lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức

Tâm sự 27/11/2022 19:15

Tôi không hiểu lý do gì chồng lại có đề nghị điên rồ này...

Vợ chồng P được xem là niềm tự hào của gia đình hai bên. Dù còn trẻ nhưng chúng P đã làm chủ một công ty lớn, thu nhập tiền tỷ. Chồng P còn giúp đỡ anh chị em trong nhà mỗi khi họ cần đến mà không cảm thấy phiền hà, khó chịu. Anh còn chi tiền mua nhà đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ P ở. Vì thế, gia đình P rất quý mến anh.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu hai năm nay, chồng P bắt đầu thay đổi tính nết. Anh không còn vui vẻ, nhiệt tình với công việc nữa. Thậm chí anh còn bỏ tiền mua nhà đất rộng rãi ở quê. Mỗi tuần, anh về ấy một lần, lần nào cũng dẫn con theo. Hai đứa con P lại rất thích về quê nên cứ háo hức chờ tới thứ bảy. Anh còn cho hai đứa nhỏ nghỉ học thêm ở Trung tâm càng khiến P ngạc nhiên.

P hay hỏi chồng vì sao lại thích về quê? Anh bảo ở quê không khí trong lành, mọi người thân thiện, tình cảm. Mỗi lần về quê, anh luôn có cảm giác như được sống là chính mình, không cần phải gồng mình, không cần phải chú ý tiểu tiết này nọ. Nhưng thú thật, P không quen với cuộc sống tẻ nhạt, buồn hiu ở quê. Mới 8 giờ đêm mà nhà ai cũng tắt đèn ngủ rồi. Nhà cửa cũng thưa thớt chứ không phải như ở thành phố. Về một ngày là P đã thấy buồn rồi, chỉ muốn mau hết ngày để về lại thành phố thôi.

Chồng dẫn tôi đi ăn nhà hàng sang chảnh kèm theo một lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mới đây, chúng P đi ăn uống ở nhà hàng sang chảnh. Bỗng nhiên chồng P lại đưa ra một đề nghị hết sức kì quái. Anh bảo: "Hay là mình sang lại công ty, bán nhà ở thành phố, chuyển về quê sống cho an yên hả vợ?".

P sửng sốt, tròn mắt nhìn chồng. Anh lại tiếp tục: "Này nhé, công ty sang lại, lấy tiền gửi ngân hàng hết. Cùng với tiền tiết kiệm, mình lấy lãi thôi cũng đủ sống thoải mái, dư dả rồi. Còn đất đai mấy mảnh, khi nào con lớn thì mình lại cho con. Giờ anh chỉ muốn sống yên bình, thoải mái thôi. Anh không còn thích bon chen với đời, sống mà cứ gồng lên gánh vác mãi như thế này thì hỏng cả cuộc đời? Đời người ngắn ngủi, sống an yên vẫn là hạnh phúc nhất. Vợ nói có đúng không?".

P lặng người, sững sờ không biết phải nói như thế nào nữa? Chồng P có bị ấm đầu không đây? Đang có cuộc sống vạn người mê, cuộc sống sung sướng, đi shopping không cần nhìn giá, công ty cũng đang phát đạt, tự nhiên anh lại nảy ra cái ý định "điên rồ" này? P nhìn chồng, sốc không nói thành lời.

Chồng dẫn tôi đi ăn nhà hàng sang chảnh kèm theo một lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh bảo P cứ suy nghĩ đi, rồi trả lời cho anh. Nhưng anh cũng nói thẳng dù P có không đồng ý thì anh cũng sẽ về quê sống cho yên bình và gần gũi thiên nhiên. Hơn nữa, anh còn đòi chuyển luôn trường cho hai đứa con P để chúng về quê với anh. Trời ạ, P không hiểu nổi chồng nữa rồi. Anh có bị làm sao không đây? P nên thuyết phục chồng như thế nào đây mọi người?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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