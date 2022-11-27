Chỉ vì kêu chồng rửa bát khi đến nhà đồng nghiệp ăn cơm mà hôn nhân của tôi đứng trước bờ vực tan vỡ

Hiện giờ trong lòng tôi rối tung và vỡ vụn, đầu óc quay cuồng chẳng biết phải làm thế nào?
- Nửa đêm khó ngủ, tôi trở mình qua lại, chồng liền ôm chặt tôi rồi thì thầm một câu khiến tôi tức điên rời khỏi nhà ngay trong đêm
- Sau mỗi lần 'ân ái', chồng đều tìm mọi cách để tôi không mang thai, đến khi biết được lý do từ chính miệng bố chồng khiến tôi không thể nào đứng vững
Gia đình H đang đứng trước bờ vực tan vỡ mà nguồn cơn lại bắt đầu từ 1 sự việc H chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Đau đớn lắm và chua xót vạn phần! H hối hận quá, giá ngày đó H đừng rủ chồng tới nhà cô đồng nghiệp ăn cơm. Hoặc giả H đừng bảo anh vào bếp rửa bát thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng đến nông nỗi này!
5 tháng trước, K chuyển vào công ty H làm việc. K kém H 1 tuổi nhưng vẫn độc thân. Còn H kết hôn 3 năm nay và đang mang bầu sắp sinh. Suy nghĩ, tính cách chúng H tương đối hợp nhau, vì thế H và K nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cách đây hơn 1 tháng, K mời vợ chồng H đến nhà ăn cơm tối nhân dịp cuối tuần. H bầu to nên chẳng giúp K nấu nướng được gì nhiều. Chúng H mua giỏ trái cây và ít đồ ăn vặt đến coi như đáp lễ.
Ăn uống xong, H liền bảo chồng đi rửa bát. K đã nấu ăn, để cô nàng phải dọn dẹp nữa thì ngại quá. Ai bảo từ khi H có bầu, chồng H chủ động giành hết việc nhà và cơm nước với vợ cơ chứ. Lúc ấy ở bên ngoài nhưng có ai đâu nên H thoải mái như ở nhà, thản nhiên sai chồng làm việc. Chồng H vui vẻ đi rửa bát, không bởi vì sĩ diện đàn ông gì đó mà tức giận.
K thấy thế thì xuýt xoa khen chồng H tâm lý, chiều vợ. H được đà kể kha khá điểm tốt của chồng mình cho cô đồng nghiệp nghe. Đó đều là sự thật cả. Lấy được người chồng như anh, H đúng là quá may mắn.
Khi ấy H ngây thơ và vô tư tới mức đã bỏ qua cảm xúc của K. Để rồi cách đây 5 hôm, H phát hiện chồng mình thế mà đã vào nhà nghỉ với K! Họ nhắn tin hò hẹn, cho nhau số phòng, lén lút với nhau sau lưng H!
H gào lên chất vấn chồng và K. Chồng thì rối rít xin H tha thứ. Anh bảo vì H bầu bí nên anh "thiếu thốn", thành ra khi K mời mọc anh mới không kiềm chế được bản thân. Còn K, cô ta thản nhiên bảo H rằng, ai bảo có chồng tốt không biết giữ cho chặt. Còn nói giờ đàn ông như chồng H hiếm lắm, từ cái hôm nhìn chồng H chẳng nề hà gì rửa bát ở nhà cô ta thì K đã lên kế hoạch cướp anh rồi.
Hiện giờ cõi lòng H rối tung và vỡ vụn, đầu óc quay cuồng chẳng biết phải làm thế nào. Chồng H đã hứa cắt đứt với K nhưng liệu anh có làm được? K sẽ buông tha cho anh chứ? Và nếu bỏ qua cho anh thì vết thương lòng này H phải làm thế nào để chữa lành đây?