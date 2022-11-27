Nửa đêm khó ngủ, tôi trở mình qua lại, chồng liền ôm chặt tôi rồi thì thầm một câu khiến tôi tức điên rời khỏi nhà ngay trong đêm

Tâm sự 27/11/2022 03:10

Không ngờ, người đầu ấp tay gối của tôi lại làm một chuyện tày đình khó có thể nào tha thứ được...

Vợ chồng L chung sống đã hơn 10 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, L luôn hết mình với chồng và gia đình. Ai cũng bảo L là mẫu người phụ nữ của gia đình. Cũng đúng, bởi với L, chẳng gì quý giá bằng hạnh phúc gia đình. L làm tất cả để vun vén, thậm chí hi sinh cả sự nghiệp đang trên đường thăng tiến để trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng mình.

L thương chồng lắm. Anh là nguồn sống, là nguồn động lực và cũng là tình yêu của cả đời L. Vì thế, L tin tưởng chồng gần như tuyệt đối. Nhiều người bảo L ngốc khi sống vì tâm trạng, nhìn nét mặt của một người đàn ông. Nhưng L mặc kệ, người đàn ông ấy là chồng L mà.

Vả lại, chồng L cũng là người biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Bố mẹ L đau bệnh, anh cũng chăm lo, đóng tiền viện phí như con ruột trong nhà. Thấy bố mẹ L ở căn nhà chật hẹp, anh còn cho tiền ông bà xây nhà mới, còn mua nội thất trong nhà. Anh chưa từng tính toán với anh chị em, cũng chưa từng hỏi L có giấu giếm tiền bạc đem về nhà ngoại không? Cuối tuần, dù có bận rộn thế nào thì buổi chiều anh cũng đưa mẹ con L về ngoại chơi. Như thế thì L không thương anh sao được.

Nửa đêm khó ngủ, tôi trở mình qua lại, chồng liền ôm chặt tôi rồi thì thầm một câu khiến tôi tức điên rời khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng đâu ngờ, vào ngày sinh nhật 7 tuổi của con gái, chồng lại giáng cho L một cú sốc phũ phàng. Hôm ấy, thấy có một món quà không tên gửi đến, L rất ngạc nhiên lẫn tò mò. Nhưng con gái L lại rất thích thú. Con bé vội vã mở ra rồi hét lên đầy vui sướng khi thấy bên trong là một con búp bê vải rất đẹp.

Nhưng L thì tái mặt, bần thần khi thấy một tờ giấy nhỏ đặt dưới hộp quà. Trên tờ giấy ghi rằng: "Em Bi gửi tặng chị Hai". Cả nhà L, từ bên nội lẫn ngoại chẳng có đứa bé nào tên Bi cả. Tấm ảnh gửi kèm là ảnh một đứa bé trai tầm 4 tuổi, vẻ mặt giống hệt chồng L đang cười rất tươi. L càng nhìn càng tê tái người. Bằng chứng rõ ràng như thế, chồng L còn biết chối cãi làm sao?

Đêm đó, L không sao ngủ được nên cứ trăn trở. Chồng L nằm bên cạnh cũng không ngủ được. Anh lặng lẽ thở dài. Chúng L rõ ràng đang nằm bên nhau đấy mà cứ như cách xa cả vạn dặm. Khoảng cách ấy, có lẽ là khoảng cách từ trái tim.

Nhưng đâu ngờ, vào ngày sinh nhật 7 tuổi của con gái, chồng lại giáng cho L một cú sốc phũ phàng. Hôm ấy, thấy có một món quà không tên gửi đến, L rất ngạc nhiên lẫn tò mò. Nhưng con gái L lại rất thích thú. Con bé vội vã mở ra rồi hét lên đầy vui sướng khi thấy bên trong là một con búp bê vải rất đẹp.

Nhưng L thì tái mặt, bần thần khi thấy một tờ giấy nhỏ đặt dưới hộp quà. Trên tờ giấy ghi rằng: "Em Bi gửi tặng chị Hai". Cả nhà L, từ bên nội lẫn ngoại chẳng có đứa bé nào tên Bi cả. Tấm ảnh gửi kèm là ảnh một đứa bé trai tầm 4 tuổi, vẻ mặt giống hệt chồng L đang cười rất tươi. L càng nhìn càng tê tái người. Bằng chứng rõ ràng như thế, chồng L còn biết chối cãi làm sao?

Đêm đó, L không sao ngủ được nên cứ trăn trở. Chồng L nằm bên cạnh cũng không ngủ được. Anh lặng lẽ thở dài. Chúng L rõ ràng đang nằm bên nhau đấy mà cứ như cách xa cả vạn dặm. Khoảng cách ấy, có lẽ là khoảng cách từ trái tim.

Một lúc sau, chồng L lặng lẽ đặt tay lên người L, ôm lấy L rồi thì thầm: "Em biết cũng biết rồi, hay bây giờ em cho anh đón thằng bé về sống cùng để tiện bề chăm sóc. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh".

Từng lời chồng nói như nhát dao đâm vào tim L. Đau đớn, phẫn uất, giận dữ, L hất mạnh tay anh rồi gào lên: "Sao anh không đặt vào vị trí của L? Sao anh đối xử với L tàn nhẫn như thế?". Nói rồi, L ôm mặt bật khóc, lấy xe bỏ đi ngay trong đêm. Vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ buồn nên L đến khách sạn ở một đêm. Còn hiện tại, L đang ở lại tại công ty và chỉ về nhà khi có việc cần. L cũng đưa con đến ở cùng mình, bỏ mặc chồng một mình ở nhà.

Nửa đêm khó ngủ, tôi trở mình qua lại, chồng liền ôm chặt tôi rồi thì thầm một câu khiến tôi tức điên rời khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh nhắn tin, gọi điện xin lỗi, van xin L tha thứ và hứa hẹn rất nhiều. Nhưng L làm sao mà chấp nhận được sự thật phũ phàng này đây? Chồng ngoại tình là điều L chưa từng nghĩ đến. L phải làm gì với đứa bé từ trên trời nơi xuống này đây? L phải làm gì để giữ gia đình đây? L đau khổ quá.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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