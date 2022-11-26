Cô hàng xóm chuyển dạ sắp sinh, chồng tức tốc chạy qua để làm một việc khiến tôi đứng hình

Không ngờ anh có thể làm được chuyện như vậy...

Chồng X là người rất kĩ tính về tiền bạc. Anh luôn bảo tiền bạc khó kiếm nên không thể tùy tiện cho người khác vay mượn. Thế nên nhiều khi họ hàng túng thiếu hỏi vay tiền, X đều không thể đưa họ mượn được. Mà ngay cả bên chồng X, khi chị chồng xây nhà, mượn tiền chồng X cũng không cho mượn với lý do không biết khi nào chị ấy mới chịu trả. Ảnh minh họa Anh tiết kiệm đến mức thành ki bo. Muốn ăn gì ngon, X phải đợi đến ngày chồng nhận lương, phải lên kế hoạch trước rồi mới dám mua. X hay khuyên chồng, bảo anh đừng quá chi li tính toán rồi lại không thể có nổi bạn bè. Đáp lại, anh nói đúng một câu: "Cần gì có bạn, có tiền là đủ hạnh phúc rồi". X nghe xong mà hạn hán lời, chẳng biết phải nói gì nữa.

Một tuần về ngoại chơi có một lần nhưng chưa bao giờ chồng X chịu mua cho bố mẹ X bất cứ thứ gì. Ngay cả khi X ngỏ lời, bảo anh mua cho bố vợ bộ tách trà mới vào dịp Tết, chồng X cũng không cho. Giỗ chạp bên nhà vợ, anh cũng không góp tiền cùng mọi người. X phải giấu tiền cho bố mẹ. Hay mỗi khi muốn mua gì, X cũng phải lén lút chứ không dám cho chồng hay. Mới đây, cô hàng xóm nhà X chuyển dạ sinh con. X nghe chuyện, kể lại cho chồng nghe. Vừa nghe tin ấy xong, chồng X bỗng hét lên: "Cô ta còn nợ anh 100 nghìn đồng". X vội vã cản lại nhưng không kịp. Chồng X đã chạy sang nhà hàng xóm rồi nói to: "Này, chị trả X 100 nghìn đồng rồi hãy đi đẻ chứ?".

X xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhìn chồng chị hàng xóm cau có rút tiền ra trả mà X tím mặt tái mày vì ngượng ngùng. Ấy vậy mà chồng X vẫn đưa tay ra lấy một cách vô cùng tự nhiên. Ảnh minh họa Khi anh ấy về, X bực mình, bảo anh sao cứ phải lấy lại 100 nghìn đồng ngay lúc người ta đang gấp gáp như thế. Chồng X đáp tỉnh bơ rằng nếu không lấy thì phải đợi tới đầy tháng con họ mới hỏi được, khi đó cô ấy quên thì sao? X thật sự không biết phải nói gì với chồng nữa, chán đến tận cổ mọi người ạ. Cũng vì cái tính quá chi li, quá coi trọng đồng tiền mà chồng X gần như không còn bạn bè hay họ hàng bên cạnh nữa. Mỗi khi nhắc đến anh ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. X cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghĩ mà chán. Có cách nào để anh ấy thay đổi tâm tính không mọi người?

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