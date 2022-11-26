Chồng đột nhiên đòi tự giữ tiền lương, biết được 'chủ mưu' là một người phụ nữ, tôi tức điên làm một việc khiến cô ta điêu đứng

Tâm sự 26/11/2022 10:31

Cũng vì cô ta vô duyên vô cớ' xen vào mà vợ chồng tôi đang yên đang lành bỗng xảy ra nội chiến...

T và N mới kết hôn được 5 tháng, thu nhập 2 vợ chồng ổn định và tiết kiệm đều đều 3 chục triệu mỗi tháng. Cả hai phấn đấu trong vòng 2 năm phải đủ tiền mua chung cư, sau đó mới tính chuyện con cái. Bố mẹ 2 bên sau khi nghe vợ chồng T trình bày cũng ủng hộ nhiệt tình, hứa hẹn sẽ cho vài trăm để chọn căn vị trí trung tâm, rộng rãi.

Chồng đột nhiên đòi tự giữ tiền lương, biết được 'chủ mưu' là một người phụ nữ, tôi tức điên làm một việc khiến cô ta điêu đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mọi thứ vẫn khá thuận lợi, bỗng mấy hôm gần đây N lại bảo T sẽ tự giữ tiền. T sửng sốt trước lời đề nghị lạ lùng này, tưởng N đùa nên lườm và mắng:

- Giữ gì mà giữ, anh biết giữ à? Để em nha! Chúng mình còn phải tiết kiệm mua nhà.

- Anh nghiêm túc đấy, tiền lương của anh để anh tự giữ. Xưa nay anh cũng là người biết quản lý chi tiêu mà, em cứ yên tâm.

Thấy N không có vẻ gì đang đùa giỡn, T hơi giật mình không hiểu vì lý do gì mà N bỗng thay đổi như thế.

- ANh nói đi, tại sao tự dưng lại thay đổi như thế?

- Anh thấy ngoài khoản tiết kiệm chung ra thì 2 vợ chồng tiền ai nấy giữ cũng ổn mà. Em quản tiền khiến anh thấy bí bách, mỗi lần đi đâu lại phải ngửa tay xin. Em có biết đàn ông bọn anh như thế là khổ nhục lắm không?

N còn tuôn một tràng dài khiến T ngớ người. Rõ ràng phải có một lý do gì đó trực tiếp tác động khiến N thay đổi, vì suốt nhiều tháng nay N đâu có ý kiến gì? Tò mò lắm nhưng T không thèm tranh luận với Vũ nữa, dự định sẽ âm thầm đi tìm hiểu sự thật.

Ngoại trừ việc T chưa đồng ý chuyện tiền ai nấy giữ với N còn vợ chồng T vẫn bình thường. Cơm nước, áo quần cho chồng T vẫn chuẩn bị chu đáo cho N.

Và buổi tối hôm qua, T chu đáo vắt nước cam cho N rồi mang vào phòng khi N đang làm việc. Y như dự đoán, chỉ ít phút sau N than buồn ngủ rồi nằm vật ra giường, chẳng buồn đánh răng gì nữa. T đã bỏ viên thuốc ngủ vào để dễ bề hành động mà.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Vũ rung lên. Em gái N gọi. T vừa gọi điện thì bên kia đã oang oang: "Sao rồi, anh đòi được tiền chưa? Em nói anh rồi, bắc thang lên hỏi ông giời, đem tiền cho gái có đòi được không? Khéo chị dâu còn mang hết về ngoại rồi ấy chứ! Anh không đòi được thì thôi, tháng sau anh tự giữ nhé!".

Nghe tới đây T hiểu tất cả. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô em chồng... T không đáp gì, lặng lẽ tắt máy. Tuy nhiên, T quyết làm chuyện này cho ra lẽ. T gọi ngược cho em rể, hỏi han tình hình một hồi rồi cũng áp nguyên chiêu của em chồng, thủ thỉ: "Này, vợ chồng em giữ tiền ai nấy giữ chứ?"

"Đâu có đâu chị, vợ em giữ cả đấy" - em rể đáp.

"Thế mà cô ấy cứ khuyên nhà chị tiền ai nấy giữ này, còn bảo sẽ chủ động về đưa tiền cho em đấy. Nó bảo như thế hai vợ chồng sẽ thoải mái hơn mà nhỉ" - T khích tướng.

Chồng đột nhiên đòi tự giữ tiền lương, biết được 'chủ mưu' là một người phụ nữ, tôi tức điên làm một việc khiến cô ta điêu đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe T nói vậy, em rể tỏ ra hào hứng, đồng tình ngay. Và sáng hôm sau, nghe đâu thì 2 vợ chồng họ cũng được phen lao đao vì chuyện tiền bạc. Rõ ràng bản thân cô em chồng luôn muốn giữ tiền mà lại xúi N trai làm điều ngược lại với chị dâu, vậy nên T đã nói thẳng với Vũ và cô ta khiến họ một phen khiếp vía. N cũng hứa mọi chuyện tiền nong trong gia đình mặc T quyết định rồi.

Chồng suốt ngày 'xúc phạm' tôi vì ỷ mình là người kiếm ra tiền, tức nước vỡ bờ, tôi làm một việc khiến anh phải 'rén' không dám 'lên mặt' nữa

Chồng suốt ngày 'xúc phạm' tôi vì ỷ mình là người kiếm ra tiền, tức nước vỡ bờ, tôi làm một việc khiến anh phải 'rén' không dám 'lên mặt' nữa

Từ khi tôi 'xuất chiêu', chồng không còn dám lên mặt nữa. Tình cảm vợ chồng từ dạo ấy cũng đi lên....

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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