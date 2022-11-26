Lo lắng sốt vó khi chồng nằm viện, vì một người phụ nữ lạ đến thăm mà chồng nạt tôi nặng nề, tôi đau hơn khi biết sự thật về người phụ nữ đó

Tâm sự 26/11/2022 03:07

Tất cả mọi người đều biết sự thật này, ngoại trừ tôi...

Mấy ngày nay, K không đến thăm chồng mặc dù anh đang nằm trong bệnh viện. Vài người quen có nhắn tin hỏi K, khuyên K nên đến, vì dù sao chúng K cũng là vợ chồng. Nhưng làm sao K dối lòng được, trong khi bản thân đang hận anh vô cùng.

Vợ chồng K đã kết hôn được 3 năm. Dù khoảng thời gian ấy chưa đủ lâu nhưng K cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Hai vợ chồng đến với nhau nhờ sự gán ghép của hai bên gia đình.

Trước khi đi du học trở về, K được nghe bố mẹ kể về anh rất nhiều. Về nước, bố mẹ hai bên đã sắp xếp để chúng K gặp nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, K đã có ấn tượng rất tốt về anh. Chúng K cũng thường xuyên nói chuyện và cảm thấy có nhiều nét tương đồng.

Quen nhau được nửa năm thì K và anh làm đám cưới. Đối với K, đó chính là cái kết viên mãn cho chuyện tình yêu của mình. 3 năm qua, K đã luôn tin tưởng chồng một cách tuyệt đối mà không nghĩ sẽ có một ngày, sự thật về con người anh bị phát hiện.

Lo lắng sốt vó khi chồng nằm viện, vì một người phụ nữ lạ đến thăm mà chồng nạt tôi nặng nề, tôi đau hơn khi biết sự thật về người phụ nữ đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có lẽ K phải cảm ơn vụ tai nạn ngày hôm ấy. Đang ở cơ quan, K nhận được điện thoại của bệnh viện nói chồng mình bị va chạm giao thông. Sau khi gọi cho bố mẹ chồng, K vội vàng chạy vào viện. Lúc ấy chồng K đã được thăm khám và chuyển vào phòng bệnh. Khi K đến, bác sĩ chỉ cho K đến phòng tự nguyện để thăm bệnh nhân, căn phòng ấy chỉ có một giường bệnh.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, K giật mình nhìn thấy chồng mình và một người phụ nữ đang nói chuyện. Trông họ rất thân mật, chồng K thì liên tục xua cô ta đi. Khi K đẩy cửa bước vào, cả hai đều ngỡ ngàng nhìn. Nhưng điều đáng nói là thái độ của chồng K, rõ ràng là K chưa làm gì. Vậy mà anh còn thều thào nói: "Anh cấm em đụng vào cô ấy".

K không thể tin vào tai mình nên đã bỏ về nhà. Sau khi về nhà, K gọi điện cho mẹ chồng. Gặng hỏi không được, K dọa ly hôn, thế là mẹ chồng K mới nói một sự thật. Trước đây chồng K yêu một cô gái, họ thậm chí còn có con với nhau nhưng không được nhà anh chấp nhận. Bố mẹ vì muốn chồng K quên đi người phụ nữ kia nên đã bắt anh phải cưới K cho "môn đăng hộ đối".

Lo lắng sốt vó khi chồng nằm viện, vì một người phụ nữ lạ đến thăm mà chồng nạt tôi nặng nề, tôi đau hơn khi biết sự thật về người phụ nữ đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không ngờ bây giờ, hai người họ vẫn còn lén lút qua lại. K là người duy nhất không biết chuyện này. Mấy ngày nay, K đã nghĩ rất nhiều. Chia tay thì đứa con mới hai tuổi của K sẽ thế nào? Còn nếu tiếp tục, K không thể nhắm mắt làm ngơ. Chưa kể chồng K cũng có tình cảm sâu đậm với người phụ nữ kia. Mọi người cho K một lời khuyên trong lúc rối ren này được không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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