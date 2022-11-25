Sinh cho chồng cặp sinh đôi 'đủ nếp đủ tẻ', ngỡ được cưng chiều nhưng chồng lại nổi cơn điên đòi xét nghiệm ADN vì một lý do

Tâm sự 25/11/2022 10:15

Chồng chưa bao giờ tin tưởng tôi, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy...

K sinh con mới được nửa tháng mà quá nhiều chuyện xảy ra. K cũng không thể bỏ qua được để sống tốt, bởi chuyện này còn lấn cấn ngày nào thì ngày đó K không thể yên ổn với chồng.

Sinh cho chồng cặp sinh đôi 'đủ nếp đủ tẻ', ngỡ được cưng chiều nhưng chồng lại nổi cơn điên đòi xét nghiệm ADN vì một lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chồng K là một người hay ghen. Đôi lúc anh ghen tuông thái quá khiến K cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. K vẫn nhớ hồi bọn K vẫn còn là người yêu, K đi ăn trưa cùng anh đồng nghiệp, chồng K vô tình nhìn thấy đã vội vàng xông vào đánh người ta.

Sau hôm đó, bọn K tiếp tục cãi nhau. Do không tìm được tiếng nói chung, K quyết định chia tay để giải thoát cho cả hai. Cứ nghĩ cuối cùng mình cũng quyết tâm làm được một việc. Không ngờ chia tay được một tuần thì K biết mình có bầu.

Không dám giấu, K đành nói ra sự thật. Khi ấy chồng K cũng đã nguôi giận. Anh xin lỗi và hy vọng K có thể cho anh một cơ hội, để con của bọn K có gia đình đầy đủ bố mẹ.

Đám cưới của bọn K diễn ra sau đó. Chồng K cũng hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa. Nhất là khi biết vợ mang thai đôi, anh càng chăm sóc cho K hơn.

K sinh được cặp long phượng một trai một gái. Ngày sinh con, K vất vả trên bàn đẻ thế nào, chồng là người chứng kiến. Anh còn bảo nhất định sẽ dành cả đời để bù đắp cho K. Không ngờ tất cả chỉ là nói suông, anh vẫn tính nào tật nấy.

Sinh cho chồng cặp sinh đôi 'đủ nếp đủ tẻ', ngỡ được cưng chiều nhưng chồng lại nổi cơn điên đòi xét nghiệm ADN vì một lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đối với K, chuyện này giống như họa vô đơn chí. Hôm ấy chồng K về nhà trong bộ dạng say khướt. Không quan tâm đến các con đang ngủ, anh trừng mắt hỏi rốt cuộc con là của anh hay người đồng nghiệp từng đi cùng K?

Nói qua nói lại, anh bảo vừa gặp đồng nghiệp cũ của K, người mà trước đây anh đã hiểu lầm. Họ xảy ra cãi vã, cuối cùng chồng K lại nghi ngờ mình đang đổ vỏ hộ người đàn ông khác. K quá bất lực với sự đa nghi của chồng. Nhất là khi anh bắt K phải bế con đi xét nghiệm ADN.

Con K chưa được một tháng, vậy mà phải đi xét nghiệm, như thế có xấu hổ không? Hơn nữa chồng K làm vậy là không có niềm tin với vợ. K đang tính sẽ đưa con đi xét nghiệm. Nhưng lúc nhận kết quả cũng là lúc mối quan hệ vợ chồng của bọn K chấm dứt. K không thể sống cùng người đàn ông đa nghi vô cớ như vậy được.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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