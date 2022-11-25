Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khinh bỉ chồng cũ hơn là thương hại anh ta...

Vợ chồng L ra tòa ly hôn trong sự vui mừng của gia đình chồng. Bởi họ luôn cho rằng chính L đã "úp sọt" anh, buộc anh phải cưới L trong sự ép buộc vì cái thai trong bụng. Mặc dù con trai đầu của cả hai giống anh như tạc tượng thì họ vẫn cứ có ác cảm với L. Nhưng không hiểu sao L lại có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mà sống trong sự khinh rẻ của nhà chồng suốt 8 năm trời. Có lẽ là vì con. Ảnh minh họa Cho đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, L mới quyết định kết thúc tất cả để giải thoát cho chính mình và hai con. Ra tòa, nhìn con trai lớn khóc nức nở, bảo muốn ở với mẹ mà tim L đau quặn thắt. L thương con còn hơn chính bản thân mình nhưng buộc phải để con cho chồng cũ nuôi vì bản thân L không thể nuôi nổi hai đứa cùng lúc.

Nhiều đêm nằm nhớ con quá, L lại mở điện thoại, xem lại những tấm ảnh khi con còn bé rồi khóc trong bóng tối. Con gái nhỏ của L mới hơn một tuổi, con còn ngây ngô nên chưa thể chia sẻ được nỗi lòng với mẹ. Dù vậy, với L mà nói, con là động lực để L tiếp tục sống tốt. L phải mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đổ vỡ này, không chỉ vì mình mà còn vì con. Trong khi L lao vào công việc, kiếm tiền chăm con thì chồng cũ L lại yêu đương hết cô này đến cô nọ. Con trai anh giao cho ông bà nội chăm sóc, còn anh suốt ngày đi chơi bời, gái gú. Tiền bạc anh ta cũng không đưa cho bố mẹ mà ăn chơi hết. Mấy lần L đến thăm con, thấy thái độ của mẹ chồng cũ cũng thay đổi hẳn. Bà hối hận vì trước đây đã đối xử tệ bạc, góp phần thúc đẩy vợ chồng L ly hôn. Bà còn ngỏ ý muốn L quay lại với chồng cũ nhưng L không đồng ý.

Đêm qua, gần 11 giờ đêm, trời khuya khoắt rồi, bỗng có tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, L ngạc nhiên khi thấy chồng cũ đang đứng trước cửa. L không có ý mời anh ta vào nhà vào đêm hôm như thế nên hỏi anh ta đến làm gì? Vừa nói xong, chồng cũ L đã quỳ rạp xuống dưới chân L rồi van xin L giúp anh ta một việc: "Em hãy nhận thằng G (con trai L) về nuôi hộ anh để anh còn đi cưới vợ. Cô ấy không chịu sống chung với con chồng. Mỗi tháng anh đưa em 1 triệu coi như tiền giúp em nuôi con. Em thương anh thì giúp anh với để anh còn nhanh chóng cưới cô ấy về, cô ấy có thai 2 tháng rồi". Ảnh minh họa L sững sờ khi nghe chồng cũ nói. Hóa ra, anh ta đến đây chỉ vì muốn L nhận con về nuôi để anh ta đi lấy vợ. Nhìn người chồng đang quỳ rạp xuống chân mình mà L uất nghẹn và khinh thường làm sao. L bảo anh ta về để L suy nghĩ. L muốn đón con về nuôi nhưng lại lo ngại chuyện tiền bạc. Chồng cũ hứa chu cấp một tháng một triệu nhưng không chắc chắn. L có nên đón con về không mọi người? Hay để con cho nhà nội nuôi để con được ăn mặc đầy đủ, sống sung sướng hơn đây?

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