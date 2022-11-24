Vô tình tan làm về sớm, tôi rụng rời nghe được chồng cố tình làm một việc trong suốt nhiều năm khiến tôi không thể có con

Tâm sự 24/11/2022 05:39

Đến hiện tại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật được nói ra từ chính miệng người đầu ấp tay gối của mình...

X là tập 2 của chồng mình mọi người ạ. Thời điểm X kết hôn, anh đang nuôi con trai lớn, bé gái út thì do vợ cũ của anh chăm sóc. Dù chồng có con riêng nhưng cuộc sống của chúng X êm ấm lắm. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhà X không khó chịu như người ta vẫn kháo nhau. Bố mẹ chồng cũng hòa nhã, thân thiện, chồng X thì rất có trách nhiệm với gia đình.

Nhưng qua 5 năm rồi mà X và anh vẫn chưa có con chung. X từng đi khám, kết quả sức khỏe của X hoàn toàn bình thường. Chồng X đã có 2 con nên chắc chắn khả năng anh cũng không vấn đề gì. Chuyện ấy giữa cả hai vẫn đều đặn, vậy mà X lại không thể mang bầu. Không rõ vấn đề, X chẳng biết phải chữa bệnh từ đâu. Buồn bã, sốt ruột, chua xót... đủ thứ cảm xúc dâng trào trong lòng X mỗi khi nhìn thấy bà mẹ nào đó bế ẵm đứa con của họ.

Vô tình tan làm về sớm, tôi rụng rời nghe được chồng cố tình làm một việc trong suốt nhiều năm khiến tôi không thể có con - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cũng may có chồng động viên, bố mẹ chồng an ủi, X mới nguôi ngoai phần nào. Có lần chồng nói, nếu cả 2 không sinh được cũng chẳng sao hết, trong nhà có 1 đứa trẻ rồi còn gì. X thích thì anh sẽ đón nốt con gái về chăm sóc, vì vợ cũ anh nghe đâu rục rịch chuẩn bị lấy chồng. Anh nói vậy khiến X chạnh lòng ghê gớm. Chồng không mong ngóng vì anh đã có con rồi. Còn X, con chồng X vẫn quý nhưng sao có thể bằng đứa con do mình sinh ra?!

Cuối cùng, vào cái ngày định mệnh đó, X đã khám phá ra bí mật khủng khiếp mà chồng che giấu bấy lâu nay. X về nhà bất chợt và nghe được cuộc điện thoại anh nói chuyện với người bạn thân. "...Có chứ, nó sốt ruột lắm rồi nhưng tao muốn cân nhắc thêm đã. Giờ đẻ nữa thì tao sợ nó chỉ chăm chăm vào con mình mà ghét bỏ con tao... Ừ, trước đám cưới tao đi thắt rồi, giờ là được 5 năm... Chắc không ảnh hưởng gì đâu, tháo ra vẫn có con bình thường mà, bác sĩ nói thế..." - dù chỉ là những câu nói ngắt quãng nhưng thế cũng đủ cho X hiểu rõ sự việc.

Vô tình tan làm về sớm, tôi rụng rời nghe được chồng cố tình làm một việc trong suốt nhiều năm khiến tôi không thể có con - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hóa ra ngay trước đám cưới chồng đã đi thắt ống dẫn tinh vì không muốn X sinh con. Vì sợ X sẽ bỏ bê con chồng! X phẫn nộ và uất ức vì sự ích kỷ của anh nhưng lại chưa dám lật bài ngửa. X sợ đánh mất đi cuộc sống yên bình hiện tại. Hơn nữa, theo lời chồng X nói, anh cũng đang cân nhắc việc sinh con với X. 

X có nên coi như không biết gì, rồi "lạt mềm buộc chặt", ngọt nhạt để anh chủ động "tháo"? Như vậy X vẫn có con, đồng thời giữ được hạnh phúc gia đình. Liệu phương án ấy có khả khi không? Xin mọi người cho X lời khuyên.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tinh yêu tâm sự eva

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