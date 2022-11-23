Đèn tân hôn vừa tắt, tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc 'ân ái' trong chiếc đầm ren mỏng, chồng phũ phàng đề nghị một câu khiến tôi hét toáng bỏ chạy

Tâm sự 23/11/2022 11:19

Đây có lẽ là đêm tân hôn kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi...

X được mọi người đánh giá xinh xắn, ưa nhìn nhưng không hiểu sao tình duyên rất lận đận. Từng trải qua 4 mối tình nhưng lần nào X cũng bị cắm sừng hết. Đau đớn nhất là gã cuối cùng, cả hai về ra mắt bố mẹ 2 bên cả rồi, chỉ chờ đi xem ngày là cưới nữa là ván đóng thành thuyền.

Ấy thế mà tới lúc tìm chỗ chụp ảnh cưới rồi X lại phát hiện người yêu vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Cũng coi như may mắn, X sẽ không phải gắn bó cả đời với người đàn ông bội bạc này.

Đèn tân hôn vừa tắt, tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc 'ân ái' trong chiếc đầm ren mỏng, chồng phũ phàng đề nghị một câu khiến tôi hét toáng bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng sau chia tay, X đau khổ, vật vã suốt một thời gian dài. Và 2 năm sau đó, X vẫn lẻ bóng đi về. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã chồng con đề huề, mẹ X không khỏi sốt ruột. Thúc giục mãi cũng chán, bà dùng biện pháp mạnh đó là ép X đi xem mặt.

X thương mẹ và các cô, các dì nên cũng cố gắng nhưng nói thật, X không chút cảm xúc nào với những K chàng ấy cả. Thậm chí, sau vài lần X còn cảm thấy sợ hãi việc phải cố bắt chuyện với những con người xa lạ ấy. X khóc lóc van xin mẹ đừng cố mai mối cho X nữa, X sẽ tự lo liệu chuyện yêu đương và kết hôn.

Mẹ X thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Song thường những lúc người ta bỏ cuộc thì cơ hội lại tới.

Hôm ấy, cả gia đình X đi ăn cỗ em họ, con gái của dì ruột thì gặp K. X và K vô tình bị ghép ngồi chung bàn tiệc, nói chuyện qua lại nhưng cảm thấy rất hợp. Và K xin số, xin facebook, X cũng lập tức cho liền.

Mẹ X thì khỏi nói, vừa thấy X nói chuyện với con trai cái đã hí hửng:

- Này, mẹ thấy cậu ấy sáng sủa, cao ráo, được đấy. Để mẹ hỏi dì con thêm xem thế nào!

- Mẹ! Nếu mẹ muốn con gái có thể yêu đương được thì đừng cố gán ghép, cứ để con tự nhiên. Chứ mẹ hỏi xong, con lại thấy gượng ép, không có hứng thú nữa.

- Ừ, ừ, được rồi. Lần này mẹ nghe con, con muốn sao cũng được.

Và chỉ 3 tháng sau, X đưa K tới nhà giới thiệu với cả gia đình. Mẹ X vui lắm. Lúc này bà mới kể, K là họ hàng phía thông gia của dì. Gia đình rất giàu có, cũng đau đầu vì K ngoài 30 mà chịu chưa yêu đương hay kết hôn. K hiện đang làm giám đốc, tuổi trẻ, tài cao, hiền lành, hiểu chuyện, biết quan tâm và rất tử tế.

Mẹ X kết K lắm, còn tuyên bố: "Không có ai làm con rể của mẹ được, ngoài thằng K!"

Không bàn tới gia cảnh nhưng tính cách của K thật sự khiến X yên tâm. K rất hiền mà không kém phần vui tính, hài hước. Đặc biệt, mỗi khi ở bên X, K tỏ ra tôn trọng cực kì, chưa bao giờ sỗ sàng. Thậm chí, K là người đầu tiên hôn người yêu mà cũng xin phép. Khi ấy, X còn bật cười cơ. Ngoài 30 tuổi mà cứ như tụi nhóc cấp 3 lần đầu biết yêu vậy.

Đèn tân hôn vừa tắt, tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc 'ân ái' trong chiếc đầm ren mỏng, chồng phũ phàng đề nghị một câu khiến tôi hét toáng bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhờ sự vun vén của 2 bên gia đình, X và K cuối cùng cũng đi tới hôn nhân. Đám cưới xong xuôi, đêm tân hôn X có chút mong chờ nên không tiếc tiền mua bộ váy ren mỏng quyến rũ.

- Ấy thế nhưng khi đèn vừa tắt, K ôm X và thủ thỉ:

- Chúng mình cố gắng 1 lần nhé.

- Sao lại là 1 lần?

- Cũng có thể 2, 3, nói chung tới khi em có thai.

- K nói chuyện kì lạ thế. Mình là vợ chồng, còn cả một tương lai phía trước mà.

K bỗng buông X ra, rồi thẳng thắn đề nghị:

- Anh thật sự rất thương em, thật thà, tốt bụng và hiểu chuyện. Nhưng cứ phải cố gồng lên anh làm không nổi. Nên anh muốn xin em 1 việc.

Nghe tới đó, X đã có chút sợ hãi, lông chân tay cứ dựng đứng hết lên. Nhưng X vẫn cố hy vọng, gặng hỏi K, K đáp:

- Em hãy sinh con cho anh, sau đó muốn gì anh cũng chiều. Chỉ xin em, hãy để anh được sống là chính mình, anh có người yêu rồi. Anh không thể gồng mãi để làm 1 người chồng, người đàn ông đúng nghĩa được. Người yêu của anh đang ở đây.

Nói rồi, 1 K chàng to cao, đẹp trai chui ra từ gian phòng làm việc của K. X không giữ nổi bình tĩnh, hét toáng lên rồi vơ vội chiếc áo khoác, chạy ra khỏi phòng. X thật sự không hiểu mình đã làm chuyện gì xấu mà hết người này tới người khác vẫn luôn lừa dối X như thế.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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