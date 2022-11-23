Chồng nhậu nhẹt tới nửa đêm gọi mãi không về, tôi tức điên nhắn nhẹ một câu rồi tắt nguồn điện thoại thì anh tức tốc chạy về ngay lập tức

Tâm sự 23/11/2022 09:25

Nếu không làm như vậy thì còn lâu anh ta mới chịu mò về...

Không biết có ai gặp cảnh chồng trẻ con, ham chơi như K không? Hồi yêu nhau thì thấy vui và lãng mạn đấy, nhưng khi cưới về thì phát bực. Việc nhà cái gì cũng tới tay vợ, hỏi chồng thì anh cũng chỉ ậm ừ cho có rồi mặc kệ.

Đặc biệt, hễ bạn bè rủ đi ăn chơi, nhậu nhẹt là không bao giờ từ chối. Nhiều hôm 11-12h rồi vẫn chưa trở về, trong khi vợ một mình cơm nước, dọn hàng, chốt đơn, đóng gói… Đã thế, khi chồng về thì cũng trong tình trạng say khướt, vợ lại phải phải đỡ vào, pha nước giải rượu các kiểu.

Hai vợ chồng cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này mà chồng K vẫn cứ chứng nào tật nấy. K nghĩ rằng mình cần phải có chiêu gì đó cứng rắn hơn thì may ra chồng mới thay đổi chứ cãi cọ, giận dỗi không phải cách hay.

Chồng nhậu nhẹt tới nửa đêm gọi mãi không về, tôi tức điên nhắn nhẹ một câu rồi tắt nguồn điện thoại thì anh tức tốc chạy về ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm ấy, trước khi chồng đi làm, em đã thắt cà vạt cho và dặn rõ ràng: "Khả năng cao hôm nay hàng sẽ về, anh đi làm cố gắng về sớm và soạn hàng giúp em nhé!"

Lúc hơn 4h chiều, em có nhắn tin lại nhắc về sớm, chồng vẫn còn vâng dạ ngọt xớt: "Anh biết rồi mà vợ. Anh sẽ về đúng giờ, đừng lo".

Nhưng 6h, rồi 6h30 vẫn không thấy chồng đâu. Bình thường 5h30 anh tan, chưa tới 6h đã phải có mặt ở cửa hàng rồi chứ? Lúc này K mới gọi thì anh không nghe. Chờ đúng 7h, K bực bội gọi lại thì anh bắt máy, giọng chẳng có gì tỏ ra hối lỗi mà oang oang nói: "Vợ ơi, nay anh đi ra ngoài với mấy anh em. Anh sẽ về sớm thôi, rồi anh sẽ phụ em soạn hàng cả đêm. Mà mai còn được nghỉ làm, lo gì. Thế nhé!"

Và rồi chồng tắt máy. K giận run người. Lại nhậu nhẹt và không thèm báo với vợ. K ngẫm nghĩ 1 hồi, quyết định sẽ mặc kệ anh ta, không thèm nhắn tin, gọi điện giục về như mọi lần nữa. K sẽ bơ anh ta luôn, tự làm mọi thứ coi như cái thời vẫn một mình vậy.

Tuy nhiên, khoảng 9h tối, K lấy điện thoại nhắn 1 cái tin đầy mờ ám: "Lão nhà em không có nhà, anh qua luôn nhé!"

Sau đó K để điện thoại im lặng, nằm xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ 30 phút sau, K thấy lục đục tiếng mở cửa. Đúng như dự đoán, anh chồng lật đật phi về khi đọc được tin nhắn vì ghen tuông.

Thấy K đang nằm 1 mình, chồng lao vào hỏi: "Thế này là sao? Em nhắn cho thằng nào? Không ngờ đúng không, không ngờ lại nhầm cho chồng chứ gì!"

K cười lớn. Đưa điện thoại cho chồng kiểm tra: "Không làm thế anh có biết đường về nhà không?"

Chồng nhậu nhẹt tới nửa đêm gọi mãi không về, tôi tức điên nhắn nhẹ một câu rồi tắt nguồn điện thoại thì anh tức tốc chạy về ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ông chồng của K lúc này mới nhận ra trò lừa của vợ. Tuy nhiên, anh ta quay sang trách K đôi câu thì bị K mắng 1 tràng về việc vô trách nhiệm, tối ngày chỉ biết ăn nhậu. Chồng tỏ ra biết lỗi, nịnh nọt các kiểu. Từ hôm đó tới giờ, thấy vợ nhắn tin mà cười thầm chồng cũng có vẻ lo lắng. Hình như vì 1 tin nhắn ấy mà anh chồng vẫn suy nghĩ thật!

Chiêu này mặc dù hiệu quả nhưng K nghĩ chỉ dùng được 1 lần. Nếu lần sau chồng mà cứ bỏ bê việc nhà, chắc chắn K sẽ mặc kệ mọi thứ chứ không tự mình ôm đồm cho mệt nữa. Dù có thể sẽ khiến nhà cửa, hàng quán bung bét, bừa bộn nhưng đó mới là cách lâu dài để chồng chăm chỉ, có trách nhiệm hơn.

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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