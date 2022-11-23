Rảnh rỗi lau dọn nhà cửa, bất ngờ một chiếc thẻ nhớ rơi ra từ tấm ảnh cưới, tôi gục ngã trước bí mật về con người thật của chồng được phơi bày

Nhưng đương nhiên, Y chỉ nghĩ trong đầu thôi. Bởi nói ra có lẽ cũng ít người hiểu và cảm thông trong khi X lúc nào cũng ân cần, yêu thương vợ.

X lấy Y, X chăm lo cho vợ hết mực nhưng không hiểu sao Y luôn có cảm giác không thật. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo Y rằng X đang che giấu 1 điều gì đó. Hoặc có thể chồng Y không hết lòng với vợ như cách X thể hiện. Tóm lại là X khiến Y không có cảm giác an toàn.

X hơn Y 6 tuổi, vậy nên yêu nhau không lâu thì mẹ X đã giục làm đám cưới. Bà còn hứa hẹn sẽ mua chung cư, không phải sống chung, rồi khi có cháu sẽ tặng sổ tiết kiệm 500 triệu... Y thấy dù sao X cũng tốt, gặp đúng người thì cưới thôi. Và đó, khi về một nhà Y mới lờ mờ nhận ra chồng mình có gì không ổn. Nhưng gần 1 năm bên nhau, Y vẫn không lý giải nổi đó là điều gì.

X và Y quen nhau vì làm cùng công ty. Hồi ấy, X bị vợ sắp cưới bỏ. Nhà gái "bùng kèo" phút chót khiến X trở tay không kịp. Nỗi đau ấy khiến X nhiều năm trời không yêu thêm 1 ai, cho tới khi gặp Y. Đó là những gì X kể, còn độ chính xác thế nào Y cũng không rõ.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây Y được nghỉ sinh, vậy nên ở nhà cũng rảnh rỗi. Y bắt đầu bày vẽ nấu nướng, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Và hôm ấy, Y kéo thang vào phòng ngủ, quyết định phải lau dọn mọi thứ sạch sẽ từ trần cho tới sàn nhà.

Tới khi Y nhấc ảnh cưới ra thì một vật gì đó rơi xuống đất. Y hơi tò mò nên bước xuống. Hóa ra 1 chiếc hộp nhựa nhỏ xíu dạng dẹt, được gắn băng keo để cố định lại phía sau khung ảnh. Y đã thấy sự chẳng lành rồi, loay hoay mở ra thì bên trong có 2 chiếc thẻ nhớ.

Rõ ràng chiếc thẻ nhớ này lưu giữ một cái gì đó rất bí mật nên chồng Y mới dày công cất giấu thế này. Bởi 2 vợ chồng thường xuyên sử dụng chung máy tính, điện thoại... nên X sợ Y phát hiện?

Y lao đi tìm chiếc đầu lọc thẻ (đây là loại thẻ nhớ kiểu cũ, hiện giờ điện thoại Y không sử dụng) và cắm vào máy tính. Những hình ảnh trong ấy hiện lên khiến Y chỉ biết bịt chặt miệng vì sốc. Tất cả ảnh nóng của chồng Y và hàng chục cô gái, thậm chí cả người cùng giới. Khoảng thời gian thì trải dài nhiều tháng, thậm chí khi X đang yêu đương người cũ X cũng ngoại tình!

Ảnh minh họa

Y chỉ xem qua mà đã thấy ghê tởm người chồng đầu gối tay ấp với mình. Cả ngày hôm đó Y bần thần không làm được việc gì. Tối, X trở về Y lập tức chất vấn X. Nhưng đáng sợ hơn, X đẩy Y vào tường, gằn giọng đe dọa: "Y giấu vì không muốn em phải suy nghĩ. Nhưng tự em làm mình phải đau khổ. Y là thế đấy, em là vợ thì học cách chấp nhận đi, nếu không thì ly dị".

Y khóc nấc lên thì X mới hạ giọng, dỗ dành: "Dù sao X cũng vẫn đối tốt với em và con mà. Chuyện trai gái này cũng là chơi bời qua đường thôi, đáng nói là X vẫn coi gia đình nhỏ này là thứ quan trọng nhất cần gìn giữ, bảo vệ".

Y thật sự không thể chấp nhận việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng với hàng chục cô gái, chàng trai khác. Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh trong đầu Y. Nhưng bảo Y bỏ X Y cũng không đành...