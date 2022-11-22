Mơ thấy ác mộng, tôi quay qua ôm chồng thì phát hiện người đàn ông lạ nằm cạnh, vừa hét lớn thì mẹ chồng và chồng xông vào nói một câu khiến tôi chết đứng 

Tâm sự 22/11/2022 11:19

Mọi thứ hiện tại không khác nào là cơn ác mộng đối với tôi...

K với H cưới nhau được 6 tháng nhưng chưa có gì mà họ hàng, làng xóm đã tối ngày hỏi han. Người thì mách H thầy thuốc ở tận đẩu đâu kêu đi khám, chữa. Người thì ác ý lại bảo H "cà độc không trái, gái độc không con".

H thì thấy cũng bình thường, 2 vợ chồng còn trẻ, thời gian để sinh con đẻ cái cũng còn dài. Hơn nữa, mới cưới nhau 6 tháng chứ có phải 6 năm đâu mà mọi người cuống hết cả lên. May mắn là mẹ chồng H cũng hiểu và thông cảm, bà chẳng giục giã gì…

Mơ thấy ác mộng, tôi quay qua ôm chồng thì phát hiện người đàn ông lạ nằm cạnh, vừa hét lớn thì mẹ chồng và chồng xông vào nói một câu khiến tôi chết đứng  - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, dạo gần đây bà cũng hay mua mấy đồ bổ cho H ăn như kiểu yến, cá chép, thịt chim bồ câu hầm… Rồi hoa quả tươi, sạch như cam, xoài, táo, lê…. Cứ đầy ăm ắp trong tủ. K mà định ăn bà đã gào lên nhắc nhở: "Ăn ít thôi của vợ con đấy, mẹ mua về tẩm bổ cho nó không phải cho con đâu".

H thắc mắc rằng mình chưa có bầu bí gì bà chỉ cười bảo: "Giữ sức khỏe dần là vừa con ạ. Mẹ mua về tẩm bổ để con khỏe hơn, như thế mới mong có cháu được. Mẹ không giục đâu nhưng như thế sẽ tốt hơn, đúng không?"

Sau 1 thời gian ngắn được mẹ chồng chăm lo, tẩm bổ, H tăng lên 2kg. Mà dạo này H cũng ngủ nhiều, mới sớm (khoảng 10h) hai mắt đã díp hết lại. K có rủ H đi dạo phố H cũng à ừ nhưng rồi lại lén vào phòng và lăn ra ngủ.

Mấy nay H thấy mình béo bụng, mặt cũng to như cái mâm nên định sẽ ăn ít lại. Tuy nhiên, H sợ mẹ chồng biết nên kiểu len lén bớt mỗi thứ 1 tí, chứ không lại phụ lòng bà.

Buổi tối ấy, ăn cơm xong bà pha cho H cốc sữa. Nhưng H chỉ uống 1 ngụm trước mặt mẹ chồng, sau đó lén giấu đi định sáng mai dậy sớm và đổ vào bồn cầu.

Nhưng nào ngờ, đêm ấy lại là đêm định mệnh… 9h H leo lên giường ngủ trong khi chồng vẫn đang miệt mài gõ máy tính. H thiếp đi, mơ màng trong bao lâu chẳng rõ nhưng nửa đêm chợt giật mình tỉnh giấc.

Hình như H vừa gặp ác mộng, mà cũng lâu rồi không dậy nửa đêm thế này. H quay sang ôm K nhưng lại thấy có gì không đúng. Mùi cơ thể khác, phần bụng toàn mỡ và to hơn hẳn bình thường…

H lần sờ tìm chiếc điện thoại để soi và rồi hét toáng lên. Người bên cạnh H không phải K.

Sau tiếng hét inh nhà của H, mẹ chồng xồng xộc chạy vào. Và bất ngờ hơn, K cũng ở phía sau bà. H lắp bắp mãi thì mẹ chồng mới bình thản bảo: "Con hét cái gì, chồng con vô sinh nên mẹ nhờ người ta giúp thôi. Vài bữa nữa thử xem có bầu chưa thì mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo, thằng K lại trở về phòng".

Rồi H đang hoang mang, bà quay sang nhìn ly sữa trên bàn trang điểm còn trách: "Sữa thì không uống hết, bảo sao giấc ngủ không sâu. Lần sau thì nghe lời mẹ đi".

H bàng hoàng lắm. Người đàn ông kia sau đó thì theo mẹ chồng H đi ra, K ở lại. Thấy H khóc lớn, K bối rối giải thích. Tóm lại, việc K vô sinh là cả gia đình chồng đã biết. Tuy nhiên, họ không muốn người ngoài dị nghị nên tìm người thay K giúp H mang thai. Một lý do nữa đó là chạy chữa hoặc thụ tinh nhân tạo sẽ rất tốn kém. Do đó, mẹ chồng H là người nghĩ ra sáng kiến này. Giờ H mới hiểu tại sao cứ tới 9-10h tối là hai mắt lại díp vào. Hóa ra là chiêu trò của mẹ chồng và chồng H…

Mơ thấy ác mộng, tôi quay qua ôm chồng thì phát hiện người đàn ông lạ nằm cạnh, vừa hét lớn thì mẹ chồng và chồng xông vào nói một câu khiến tôi chết đứng  - Ảnh 2
Ảnh minh họa

H vẫn buồn và giận lắm. Việc K vô sinh, bà có thể bàn bạc với H và tìm ra phương án giải quyết mà. Chứ lén lút cho người khác thay thế như thế này khiến H hoang mang và hoảng loạn vô cùng. Tới giờ, cứ nhắm mắt vào là H lại nghĩ tới cảnh tượng người đàn ông lạ mặt kia. H thật sự không biết làm sao.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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