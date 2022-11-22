Chồng giữ thói quen uống thuốc lạ trước khi chúng tôi 'ân ái', tôi tò mò đem vỉ thuốc hỏi bác sĩ thì phát hiện một sự thật khiến tôi không thể đứng vững

Không ngờ anh lại giấu bí mật tày đình này với tôi lâu như vậy...

K đang sống trong những ngày tháng tăm tối của cuộc đời, chẳng biết mai kia K sẽ sống như thế nào. Vợ chồng K mới kết hôn được một năm, hiện tại vẫn chưa có con. Thật lòng mà nói, K không thể tưởng tượng được chồng có thể giấu mình chuyện tày đình như vậy. Từ trước đến giờ, K luôn nghĩ giữa cả hai không có bí mật nào. Chồng K cũng luôn thể hiện mình là một người đàn ông chuẩn mực. Anh quan tâm đến vợ từ những điều rất nhỏ, là đàn ông nhưng không nề hà việc nhà. Đã vậy, anh còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe. Sau khi kết hôn, vợ chồng K đã mua được nhà riêng mà không cần phải vay ngân hàng. So với nhiều cặp vợ chồng khác, đúng là chúng K đã có một xuất phát điểm tốt hơn. Vậy mà về chuyện con cái, chúng K lại chậm trễ đến cả năm trời.

Ảnh minh họa Thấy chúng K mãi không có con, hai bên gia đình cũng thúc giục và bảo đi khám. Khi ấy, K cũng muốn đi khám để nếu có bệnh thì biết hướng chạy chữa. Nhưng phản ứng của chồng K mới kỳ lạ, anh không ủng hộ đến bệnh viện mà động viên K hãy bình tĩnh. Bởi lẽ cưới nhau 3, 4 năm mà chưa có con mới được tính là hiếm muộn. Cùng thời điểm đó, chồng K mang thuốc bổ về uống. Lâu nay anh vẫn hay uống thực phẩm chức năng nên K cũng không lấy làm lạ. Và cứ thế, K dần quen với sự thay đổi ấy.

Cách đây vài hôm, K phát hiện chồng vẫn uống thuốc bổ mà anh uống từ rất lâu. Hôm nào chồng K cũng phải uống, thậm chí anh còn đặt báo thức trong điện thoại để nhắc. K đã khuyên anh dừng thuốc vì sợ uống nhiều phản tác dụng, vậy mà chồng vẫn không nghe, mặc vợ cảnh báo. Hôm qua nhân tiện có cô bạn làm bác sĩ đến chơi, K lấy thuốc của chồng ra hỏi thành phần. Không ngờ cô ấy khựng lại và nói đó là một loại thuốc để điều trị vô sinh. K sững sờ không dám tin đó là sự thật nên lăn đùng ra ngất. Khi chồng về nhà, K chất vấn và anh đã thừa nhận mình bị vô sinh. Ảnh minh họa Nghe chồng nói, K thấy chua chát quá. K hận anh, nhưng cũng thương và yêu anh vô cùng. Khi nghe K oán trách, chồng K trầm ngâm rồi nói nếu không thể chờ đợi, K có thể ly hôn và đến với người khác. K buồn quá mọi người ạ, bản thân khao khát có con nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì chẳng biết đến bao giờ. Mọi người có thể cho K lời khuyên được không ạ?

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