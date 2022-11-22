Vừa đi làm về thì thấy vợ cũ của chồng ăn mặc hở hang trên giường của vợ chồng tôi, tôi chưa kịp tống cổ chị ta thì chồng đã tống cổ tôi trước với lý do quái đản

Tâm sự 22/11/2022 03:43

Tôi đã sai lầm khi làm vợ một người đã từng có một đời vợ...

Tôi không biết tại sao mình phải chịu đựng những điều này. Trong khi rõ ràng, tôi mới chính là vợ chính thức của chồng. Tôi đã sai lầm khi làm vợ một người đã ly hôn. Ngay từ lúc tôi đòi cưới, bố mẹ đã ngăn cản và nói phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Chỉ có điều lúc ấy tôi đã mang thai được 3 tháng, muốn chậm trễ cũng chẳng còn thời gian.

Chồng tôi đã có con riêng với vợ cũ, trước đây thằng bé sống với mẹ. Ấy vậy mà khi chúng tôi vừa kết hôn, vợ cũ của chồng lại dẫn con trai sang ở với bố. Chị ta nói thằng bé bị ảnh hưởng tâm lý khi bố lấy vợ mới, vì thế chồng tôi cần dành nhiều thời gian cho con.

Lúc đầu tôi thấy chuyện rất bình thường vì bản thân tôi quý trẻ con, nhưng một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra bản chất của chuyện này. Vợ cũ của chồng không hề có ý tốt, chị ta muốn mượn cớ thăm con trai để thường xuyên lui tới. Nhiều bữa chị ta đến đúng giờ nấu cơm, thấy tôi đang chuẩn bị đồ ăn, chị ta liền giật lấy tạp dề nói: "Để chị dạy em cách nấu ăn cho bố con anh ấy. Chắc em chưa biết sở thích của hai bố con đâu nhỉ?".

Trường con trai chồng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để bố mẹ gần gũi với con. Thay vì đưa tôi đi cùng, chồng lại dẫn theo vợ cũ và nói đó là mong muốn của con trai. Chính những điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, thậm chí là "ra rìa" trong ngôi nhà của mình.

Vừa đi làm về thì thấy vợ cũ của chồng ăn mặc hở hang trên giường của vợ chồng tôi, tôi chưa kịp tống cổ chị ta thì chồng đã tống cổ tôi trước với lý do quái đản - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm ấy tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, tôi đã thấy vợ cũ của chồng nằm trên giường mình. Chị ta ăn mặc mát mẻ, trên trán đang đắp chiếc khăn mặt ướt. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng nói nhỏ vào tai: "Em ra ngoài ngủ một hôm đi, cô ấy sốt cao quá, ở bên kia thì chỉ có một mình nên anh mới đón sang đây. Em chịu khó nhé!". Nói rồi, anh đưa tôi cái gối, chỉ tay ra phòng khách (nhà tôi chỉ có một phòng ngủ).

Tôi không biết rốt cuộc mình là gì của chồng? Rõ ràng anh không hề tôn trọng tôi. Đêm ấy không ngủ được, ngay hôm sau, tôi đưa cho chồng hai lựa chọn. Một là đưa con về với vợ cũ, hai là không cho chị ta sang nhà chúng tôi một cách tự tiện như thế nữa.

Vừa đi làm về thì thấy vợ cũ của chồng ăn mặc hở hang trên giường của vợ chồng tôi, tôi chưa kịp tống cổ chị ta thì chồng đã tống cổ tôi trước với lý do quái đản - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đáng lẽ chồng tôi phải hợp tác, đằng này anh nhảy dựng lên nói tôi ích kỷ. Trong lúc tức giận, tôi đã gói đồ về nhà mẹ đẻ. Đến nay đã là 3 ngày, vậy mà chồng tôi chẳng sang đón vợ về, tôi thì đang bầu bí. Thấy con gái khổ vì chồng, bố mẹ tôi giục ly hôn và nuôi con một mình, tôi thì không muốn như vậy. Có cách nào để chồng tôi đưa con về sống với mẹ và cứu vãn cuộc hôn nhân của tôi không mọi người?

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