Mỗi lần 'đụng mặt' chồng của bạn thân, lòng tôi lại dấy lên sự bối rối, khó xử vì một bí mật tày đình tôi dày công che giấu suốt thời gian qua

Nhiều lúc tôi muốn nói ra hết tất cả cho nhẹ lòng nhưng lại sợ mất đi tình bạn hơn 30 năm với cô bạn thân của mình...

K đang rất bối rối và mỏi mệt bởi một bí mật, mà bí mật này lại là của người bạn thân nhất của K. Cả hai thân nhau 30 năm nay, nhà gần nhau, chơi với nhau từ bé đến tận bây giờ. Vì thế, mối quan hệ giữa cả hai không đơn giản là bạn bè nữa, mà là người thân, là chị em. Có lẽ vì tin tưởng nhau nên K và cô ấy luôn tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả những bí mật mà "trời không biết, đất không hay". Ảnh minh họa Bạn K là người năng động, nhiệt tình, lại đam mê công việc. Với cô ấy, công việc, sự thăng tiến, ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người mới là thứ quan trọng. Còn gia đình chỉ là một căn nhà có sẵn chồng chờ đợi, có một đứa con cho khỏi bị thiên hạ dị nghị là đủ rồi. Về điểm này, K và cô ấy không hợp ý nhau nên cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Nói về chồng của bạn thân, anh ấy là người đàn ông tốt. Anh ấy chăm sóc con, quán xuyến nhà cửa, nấu ăn đợi vợ mỗi đêm. Lắm khi qua nhà cô ấy, K thấy anh đút con ăn, vừa nấu ăn mà vừa thương vừa giận. Đàn ông, dù gì cũng nên kiếm nhiều tiền hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn vợ. Nhưng anh ấy quá hiền. Thậm chí anh ấy còn nói chỉ cần bạn K vui vẻ, yên tâm công tác là anh ấy vui rồi. Có chồng thương yêu, quan tâm là thế nhưng bạn K lại không biết trân trọng. Cô ấy thường xuyên đi tiếp khách với sếp tới nửa đêm mới về. Con học lớp nào, sinh nhật ngày bao nhiêu cô ấy cũng không nhớ. Thậm chí ngày sinh nhật cháu, K còn phải mua bánh kem, gọi điện hối thúc, cô ấy mới chịu về nhà.

Ảnh minh họa Bây giờ thì hơn cả thế, bạn thân K ngoại tình. Chính miệng cô ấy nói với K. Cô ấy nói rằng chán chồng, ở bên anh ấy chỉ vì thương con. Người đàn ông hiện tại đang qua lại với bạn thân K cũng chẳng phải ai khác, chính là sếp của cô ấy. Chắc tiếp xúc nhiều rồi yêu nhau. Trong khi cả hai đều đã có gia đình riêng. Bạn K cũng xác định rõ chỉ yêu chứ không đánh đổi gia đình. Nhưng K không chấp nhận được quan điểm của bạn mình. Từ lúc biết bí mật kia, K luôn cảm thấy khó chịu và nặng nề. Đặc biệt mỗi khi nhìn chồng của bạn thân, K càng cảm thấy áy náy, bất lực và chua xót. Nhưng K cũng không thể tiết lộ bí mật ấy vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình bạn 30 năm nay. Thật sự K rất bối rối. Mong mọi người cho K lời khuyên.

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