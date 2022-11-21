Thuê cô bạn thân vừa ly hôn làm giúp việc cho nhà chồng tôi nhưng cô ấy lại 'trả ơn' một việc khiến tôi cảm thấy hối hận cả đời

Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin cô ấy có thể làm được chuyện đó...

Nói ra có thể nhiều người sẽ nghĩ H ích kỷ. Nhưng H đã cố gắng để thông cảm mà vẫn không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Mẹ chồng H mất cách đây hơn 10 năm. Kể từ đó, vợ chồng H đón bố chồng về sống cùng. Bởi ông đã có tuổi, sống cô quạnh một mình rất tội nghiệp. Ngày ấy bố chồng H còn khỏe, việc trong nhà ông đều làm hết. H tiếng là con dâu nhưng lại rất nhàn hạ. Vì tối đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt, con cái cũng một tay bố chồng chăm sóc.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng H bắt đầu kém hơn. H thương ông, thu nhập gia đình cũng khá ổn định nên đề nghị thuê người giúp việc. Người già mà, thường hay tiếc tiền nên nhất quyết không đồng ý. H phải làm công tác tư tưởng mãi, bố chồng mới chịu để H tìm người giúp việc. Lúc đầu, H thuê một cô đã có tuổi. Vì làm công ăn lương, lại chẳng phải việc nhà mình nên cô ấy không hề chú tâm đến công việc. Nhà cửa chẳng mấy khi chủ động dọn dẹp, đã vậy có nhiều bữa, cô ấy còn nấu cơm dở sống dở chín. Thấy không ổn, H đành phải cho cô ấy nghỉ việc để tìm người thay thế.

Ảnh minh họa Đúng thời điểm ấy thì cô bạn thân của H ly hôn chồng, lại thất nghiệp. Thấy hoàn cảnh, H bèn nói khéo với chồng để cô ấy về nhà mình sống một thời gian, xem như thuê cô ấy là người giúp việc trong nhà luôn. Sau khi nghe chuyện, chồng H cũng tạo điều kiện cho bạn của vợ đến ở. Còn bố chồng lúc đầu rất khó khăn nhưng về sau có lẽ nghĩ là người quen của con dâu nên ông cảm thấy không thoải mái. Thành ra khi bạn đến sống, H đã dặn phải đặc biệt quan tâm đến bố chồng H. Dạo gần đây, H thấy bố chồng vui vẻ, suốt ngày chải chuốt ăn diện. H hỏi bố chồng thì ông lúng túng xấu hổ bảo H khi không lại hỏi chuyện này. Tò mò nên H để ý chuyện của ông hơn. Và rồi H cũng bắt gặp cảnh bố chồng nói chuyện với bạn thân của H một cách rất thân mật. Hai người còn gọi nhau là anh - em. Quá choáng váng, H vội hỏi bạn thì cô ấy thú nhận đã có tình cảm với bố chồng H. Cả hai đều "bật đèn xanh" và chuẩn bị công khai với mọi người. Ảnh minh họa H sốc quá, biết rằng độc thân thì có quyền lựa chọn. Nhưng tại sao đó lại là bố chồng H cơ chứ? Đã vậy bố chồng H cũng thật đáng trách khi có tình cảm với người bằng tuổi con mình. H chưa sẵn sàng để đón nhận bạn mình với vai trò mới. Bây giờ chồng H chưa biết chuyện, có điều H đã khuyên nhủ bạn nhưng không ăn thua. Theo mọi người H phải làm sao đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thue-co-ban-than-vua-ly-hon-lam-giup-viec-cho-nha-chong-toi-nhung-co-ay-lai-tra-on-mot-viec-khien-toi-cam-thay-hoi-han-ca-doi-526884.html