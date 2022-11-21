Thuê cô bạn thân vừa ly hôn làm giúp việc cho nhà chồng tôi nhưng cô ấy lại 'trả ơn' một việc khiến tôi cảm thấy hối hận cả đời

Tâm sự 21/11/2022 05:40

Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin cô ấy có thể làm được chuyện đó...

Nói ra có thể nhiều người sẽ nghĩ H ích kỷ. Nhưng H đã cố gắng để thông cảm mà vẫn không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực.

Mẹ chồng H mất cách đây hơn 10 năm. Kể từ đó, vợ chồng H đón bố chồng về sống cùng. Bởi ông đã có tuổi, sống cô quạnh một mình rất tội nghiệp. Ngày ấy bố chồng H còn khỏe, việc trong nhà ông đều làm hết. H tiếng là con dâu nhưng lại rất nhàn hạ. Vì tối đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt, con cái cũng một tay bố chồng chăm sóc.

Thời gian gần đây, sức khỏe của bố chồng H bắt đầu kém hơn. H thương ông, thu nhập gia đình cũng khá ổn định nên đề nghị thuê người giúp việc. Người già mà, thường hay tiếc tiền nên nhất quyết không đồng ý. H phải làm công tác tư tưởng mãi, bố chồng mới chịu để H tìm người giúp việc.

Lúc đầu, H thuê một cô đã có tuổi. Vì làm công ăn lương, lại chẳng phải việc nhà mình nên cô ấy không hề chú tâm đến công việc. Nhà cửa chẳng mấy khi chủ động dọn dẹp, đã vậy có nhiều bữa, cô ấy còn nấu cơm dở sống dở chín. Thấy không ổn, H đành phải cho cô ấy nghỉ việc để tìm người thay thế.

Thuê cô bạn thân vừa ly hôn làm giúp việc cho nhà chồng tôi nhưng cô ấy lại 'trả ơn' một việc khiến tôi cảm thấy hối hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đúng thời điểm ấy thì cô bạn thân của H ly hôn chồng, lại thất nghiệp. Thấy hoàn cảnh, H bèn nói khéo với chồng để cô ấy về nhà mình sống một thời gian, xem như thuê cô ấy là người giúp việc trong nhà luôn. Sau khi nghe chuyện, chồng H cũng tạo điều kiện cho bạn của vợ đến ở. Còn bố chồng lúc đầu rất khó khăn nhưng về sau có lẽ nghĩ là người quen của con dâu nên ông cảm thấy không thoải mái. Thành ra khi bạn đến sống, H đã dặn phải đặc biệt quan tâm đến bố chồng H. 

Dạo gần đây, H thấy bố chồng vui vẻ, suốt ngày chải chuốt ăn diện. H hỏi bố chồng thì ông lúng túng xấu hổ bảo H khi không lại hỏi chuyện này. Tò mò nên H để ý chuyện của ông hơn.

Và rồi H cũng bắt gặp cảnh bố chồng nói chuyện với bạn thân của H một cách rất thân mật. Hai người còn gọi nhau là anh - em. Quá choáng váng, H vội hỏi bạn thì cô ấy thú nhận đã có tình cảm với bố chồng H. Cả hai đều "bật đèn xanh" và chuẩn bị công khai với mọi người.

Thuê cô bạn thân vừa ly hôn làm giúp việc cho nhà chồng tôi nhưng cô ấy lại 'trả ơn' một việc khiến tôi cảm thấy hối hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

H sốc quá, biết rằng độc thân thì có quyền lựa chọn. Nhưng tại sao đó lại là bố chồng H cơ chứ? Đã vậy bố chồng H cũng thật đáng trách khi có tình cảm với người bằng tuổi con mình. H chưa sẵn sàng để đón nhận bạn mình với vai trò mới. Bây giờ chồng H chưa biết chuyện, có điều H đã khuyên nhủ bạn nhưng không ăn thua. Theo mọi người H phải làm sao đây?

Bước vào nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng nhưng câu quát vọng ra lại khiến tôi run sợ

Bước vào nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng nhưng câu quát vọng ra lại khiến tôi run sợ

Đây là lần đầu tiên tôi về quê chồng, kể từ ngày cưới. Tôi đã nghĩ mẹ chồng chu đáo, yêu quý con dâu cho tới khi nghe tiếng quát từ trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 17 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 26 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 46 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 49 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau