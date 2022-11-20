Chồng thường xuyên dẫn một người đàn ông lạ về nhà làm chuyện 'mờ ám', để rồi tình cờ gặp anh ta ở bệnh viện, tôi phát hiện một bí mật cay đắng

Tâm sự 20/11/2022 05:13

Thực sự tôi không hiểu được chồng đang nghĩ gì nữa...

Khoảng 3 tuần nay K rất khó chịu với chồng, bởi anh ấy thường xuyên mời một người đàn ông lạ đến nhà chơi. Nghe chồng bảo người đó làm ở công ty đối tác, hai công ty đang có dự án hợp tác nên chồng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với anh ta.

Người đàn ông đó tên H, từng kết hôn nhưng vợ anh ta không may qua đời. Hiện tại H "gà trống nuôi con", cảm nhận của K là anh ta khá tốt, điềm đạm, chín chắn. Nhưng dù có tốt thế nào mà cứ 2,3 ngày lại tới nhà K ăn tối thì K cũng không ưa nổi.

K nhắc nhở chồng thì anh bảo phụ nữ đừng can thiệp sâu vào chuyện công việc của đàn ông. Thậm chí anh còn dặn K cố gắng tiếp cận lấy lòng H, sẽ tốt cho sự nghiệp của anh hơn. Tất nhiên K từ chối ngay. Chồng là mối tình đầu của K, ngoài anh K chưa từng có quan hệ thận cận với người đàn ông khác. Bảo K đi lấy lòng 1 người lạ như H, K thực sự không làm được.

Chồng thường xuyên dẫn một người đàn ông lạ về nhà làm chuyện 'mờ ám', để rồi tình cờ gặp anh ta ở bệnh viện, tôi phát hiện một bí mật cay đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm trước, đang ăn tối thì chồng K có việc gấp ra ngoài, trước khi đi, anh còn dặn K tiếp đón H cho tử tế. Trong nhà chỉ còn K và H vì các con đợt này nghỉ hè, vợ chồng K đã gửi lũ trẻ về quê với ông bà. K ngượng lắm, chẳng biết phải nói gì, cũng may H rất biết gợi chuyện, không khí mới bớt gượng gạo.

Tối ấy, K có mở lời khen ngợi H đôi câu. Biết K đã làm thân với H, chồng vui mừng lắm. Nhưng lát sau K lại bắt gặp nỗi buồn đau thoáng qua ánh mắt anh. Thực sự K không hiểu được chồng đang nghĩ gì nữa.

Cho đến hôm qua, K cùng đồng nghiệp vào bệnh viện thăm 1 người đồng nghiệp cũ đang điều trị ung thư. Không thể ngờ được là K gặp chồng mình ở đó. Anh bước ra từ 1 phòng khám, trên tay cầm mấy tờ giấy xét nghiệm, khuôn mặt sầu khổ, đau đớn. Lúc nhìn thấy K, anh giật mình kinh hãi. Khi ấy K mới biết chồng mình bị ung thư phổi giai đoạn 2. 

Chồng thường xuyên dẫn một người đàn ông lạ về nhà làm chuyện 'mờ ám', để rồi tình cờ gặp anh ta ở bệnh viện, tôi phát hiện một bí mật cay đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Về người đàn ông tên H kia, thật hoang đường nhưng sự thực là chồng K cố ý "chuẩn bị" cho K! K yêu anh như thế nào, anh thừa hiểu. Vì thế anh sợ K suy sụp khi anh qua đời. Nếu K yêu người khác rồi thì nỗi đau mất chồng sẽ nhẹ bớt đi rất nhiều. K giận chồng vì giấu giếm bệnh tình, càng oán trách anh nghĩ ra ý tưởng "điên rồ" kia. Nhưng K cũng thương anh vô vàn. 

K bảo anh không được mời H đến nhà nữa, anh đã đồng ý. Song anh không muốn hóa trị, lý do bởi bệnh của anh giai đoạn 2 rồi, có hóa trị cũng không chắc khỏi được nên anh muốn tiết kiệm tiền cho vợ con. K phải khuyên chồng thế nào đây, bởi dù ra sao thì K vẫn muốn cùng anh cố gắng đến hơi sức cuối cùng?

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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