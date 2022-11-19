K xin phép được kể về quá trình yêu nhau và cưới của vợ chồng K. K quen anh tình cờ qua một lần khám bệnh (K là bác sĩ còn anh ấy là bệnh nhân). Ngày đấy, anh đến khám về vấn đề sinh lý, anh gặp trục trặc nhỏ chuyện "đàn ông". Về phía K, K thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và nhã nhặn của anh. Anh ấy dịu dàng, ấm áp, lịch sự đặc biệt khi cảm ơn K vì đã chỉ bảo tận tình. Chứ như nhiều bác sĩ khác sẽ hơi ngại khi tiếp xúc với bệnh nhân nam.

Đôi lúc K cảm thấy mình không phải là một người vợ hoàn hảo song K tự tin rằng bản thân chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng lẫn gia đình anh ấy. Thời gian lấy anh tính đến nay là hơn 1 năm, K cũng nghĩ chồng mình sẽ đối xử với vợ thật chu đáo, nào ngờ anh đã làm chuyện tày trời với K...

Hai vợ chồng yêu nhau, làm quen nhau hết sức bình thường như biết bao cặp đôi khác. Rồi ngày cưới cũng đến trong sự vui mừng của vợ chồng lẫn gia đình nội ngoại hai bên. Phía nhà chồng K, ai cũng vui mừng vì anh ấy lấy được vợ là bác sĩ. Mẹ chồng có lần còn bảo "Sướng nhất có con dâu làm bác sĩ, sau này ốm đau bệnh tật gì có người còn giúp đỡ chăm sóc cho."

Sau quá trình khám và chữa cho anh, anh có xin số điện thoại của K để tiện liên lạc. K cũng đồng ý luôn. K còn trẻ, lại có trai xin địa chỉ, ngại gì mà không cho cơ chứ. Bất ngờ, anh về nhắn tin với K như thể chúng K yêu nhau. Anh nói chính bản thân mình cũng bị cô bác sĩ "hớp hồn", tới nỗi đang bệnh mà bỗng khỏe mạnh ngay được. Thậm chí anh còn đùa muốn tới viện mỗi ngày để gặp bác sĩ.

Lấy chồng được vài tháng, K chuyển công tác sang bệnh viện khác. Vì thế, có nhiều đêm K phải trực tại cơ quan, sáng hôm sau tan ca mới về nhà. Chuyện "chăn gối" của vợ chồng vì thế cũng hạn chế nhiều hơn. Tuy vậy, K hiểu rằng đàn ông ai cũng có nhu cầu nên vẫn cố đáp ứng cho chồng vào dịp cuối tuần. Chúng K chưa có con nên cũng chẳng bị gò bó lắm.

K hay có thói quen về nhà mới đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Bởi lẽ mặc dù là bác sĩ nhưng K lại rất sợ mùi bệnh viện, nó làm K không thoải mái. Vả lại làm vệ sinh cá nhân ở nhà tiện lợi hơn do K còn chăm sóc da các kiểu nữa.

Dạo gần đây, khi về nhà, K thấy khăn mặt của mình thơm đến lạ, một mùi thực sự khoan khoái và khiến bản thân dễ chịu vô cùng. Nhưng điều này dấy lên trong K một nghi hoặc mơ hồ, tại sao khăn mặt của mình thơm thế, trong khi K không không mấy khi giặt khăn mặt bằng nước xả hay chất gì lạ cơ mà. K hỏi chồng thì anh bảo "À, vì thương em trực đêm tối nên anh muốn chuẩn bị một chiếc khăn thật thơm cho em lau mặt dễ chịu sảng khoái hơn. Hi vọng em sẽ thích mùi này."

K hỏi tiếp đó là mùi gì mà thơm thế, anh chỉ bảo bí mật. K nghe vậy thôi đã vui lắm rồi. Không ngờ chồng mình tâm lý đến vậy. Quan tâm và chăm sóc vợ theo cách chẳng giống ai.

Tuy nhiên, bản tính đa nghi của K trỗi dậy khi K nhận ra một điều khá lạ. Đó là chồng K tự tay thay cho K rất nhiều khăn mặt, mặc dù một chiếc khăn thì dùng được vài tháng trời chẳng sao cả. Vậy mà anh rất chịu khó sắm loại đồ này. Lần này K sinh nghi ngờ song không hỏi chồng mà lén lút đặt camera xem có gì thực sự xảy ra đằng sau không.

Thật không khó để đặt camera giấu kín trong WC của nhà mình. Và K đã phải chết lặng khi chứng kiến những hình ảnh trích xuất mọi người ạ...

Ảnh minh họa

Ra là những đêm K vắng nhà, chồng K đã dẫn gái lạ về nhà để "mây mưa". Rồi trơ trẽn hơn là ả tình nhân kia còn dùng khăn mặt của K để lau những thứ dơ bẩn trên người ả. Sau đó, K thấy lão chồng tệ bạc bắt đầu cho một đống nước thơm và chất tẩy vào để giặt khăn, phơi lại ngay ngắn vị trí cũ. Hóa ra, anh ta thay khăn mặt K thường xuyên là để tránh bị K phát hiện ra điều mờ ám.

K đem tất cả bằng chứng này ra cho chồng xem thì cuối cùng hắn cũng thú nhận sự thật. Anh ta nói vì những đêm K không có nhà thì "bứt rứt" không yên nên đã quen một cô gái trẻ có thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý quá thường xuyên của mình.

Nghe xong K chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. K có kém cạnh khoản "chăn gối" chút nào đâu cơ chứ? Thêm nữa, anh ta đã quên rằng vì tần suất quan hệ quá nhiều mà năm xưa anh ta đã phải đến viện chữa bệnh hay sao?

Mọi người thử khuyên K xem giờ K có nên bỏ người chồng bội bạc và không biết suy nghĩ như thế này không? Chứ K chán nản và tuyệt vọng lắm rồi!