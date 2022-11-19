Chồng tháng nào cũng lén đưa tiền cho cô hàng xóm, tôi giận run người về sự thật phía sau lớp cửa sổ quên đóng kín

Tâm sự 19/11/2022 14:21

Tôi cứ thế gào khóc, ngã quỵ xuống nền nhà khiến cả hai người đó vội chạy ra mở cửa...

Vợ chồng Y chẳng giàu có gì, ra sức làm ngày làm đêm mà mỗi tháng chỉ bỏ ra được cỡ 20 để tích đó để dành mua nhà. Hiện Y với Công vẫn đang ở trọ trong một căn phòng khá nhỏ, lại kín như bưng, không thoải mái chút nào. Chính vì thế, Y chẳng bao giờ dám tiêu pha mạnh tay, tiết kiệm từng chút một chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này.

Tới một bộ cánh tử tế mặc đi làm Y cũng tiếc, đắn đo mãi cuối cùng lại lên mấy hội người ta thanh lý đồ rồi... săn sale. Công thì sau vài lần khuyên Y không được, anh mặc kệ. Mọi chuyện chi tiêu trong gia đình anh không quản nữa, miễn sao bữa cơm đừng đạm bạc tới mức nuốt không trôi là được.

Dạo gần đây Y rất bực chồng mình. Rõ ràng vợ phải nhịn ăn nhịn mặc khổ sở là thế nhưng anh lại sẵn sàng cho hàng xóm vay tiền mà không cần hỏi lý do. Mà không phải một lần, tháng nào cô ta cũng vay, thế mà Công lại niềm nở rút ví mới đáng ngờ!

Chồng tháng nào cũng lén đưa tiền cho cô hàng xóm, tôi giận run người về sự thật phía sau lớp cửa sổ quên đóng kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cô gái này đang sống 1 mình ở căn phòng bên cạnh. Nhìn cách cô ta ăn mặc, chải chuốt thì Y nghĩ cũng là người có tiền chứ không phải không. Ấy thế mà cứ đến lúc gần cuối tháng lại sang nhà Y, tỏ ra ngại ngùng hỏi vay khi thì 500k, lúc thì 1 triệu. Lần đầu thì Y chẳng để ý, Công có sẵn tiền trong ví thì cho vay luôn.

Nhưng tới vài ngày sau, cô ta lại mon men gõ cửa rồi hỏi vay tiền. Đúng lúc Y đang nấu ăn, Công lại đon đả mời vào phòng ngồi, rồi lục ví và cho vay luôn không do dự. Thậm chí, anh còn chẳng thèm hỏi lý do.

Những lần sau, Y thái độ ra mặt hỏi lý do, cô ta trầm ngâm một hồi rồi nói như thể sắp bật khóc tới nơi: "Mẹ em ở quê bị tai biến, cần tiền gấp vào viện chị ạ".

Nhưng thử nghĩ xem, 1-2 triệu vay vợ chồng Y thì đủ lo chi phí nằm viện cho người bị tai biến? Y không rành lắm về mấy vấn đề này vẫn thấy nó cứ sai sai. Trực giác cũng mách bảo rằng cô ta đang nói dối.

Không muốn cho vay nhưng Công lại tỏ ra xót xa, rồi vét sạch ví được 3 triệu đưa cô ả, còn động viên: "Khổ, người già giờ ốm đau bất thình lình không biết đâu mà lần. Anh chị không có nhiều, em cầm tạm về lo cho mẹ nhé".

Đợi khi cô ta đi, Y nổi điên lên mắng Công như tát nước vào mặt. Nào ngờ, khi Y vừa ngừng lại thì tới lượt anh chồng gào lên. Anh cũng to tiếng không kém, nói Y ích kỷ, nhỏ mọn, keo kiệt, sống chỉ biết có mình mình...

"Em buồn cười thế, hàng xóm với nhau cho vay 500k, 1 triệu mà cứ nhảy dựng lên. Cô ấy vay có trả chứ phải không đâu? Em cứ sống như thế mai này mua nhà có muốn vay cũng chẳng ai cho vay" - Công gay gắt mắng lại Y.

"Em không thích. Đồng tiền phải đi liền khúc ruột, không thì bị lừa mất lúc nào chẳng hay. Hơn nữa, cô ta cũng có nghèo đói gì đâu" - Y vẫn phản pháo.

"Tùy em, anh thấy hàng xóm tốt bụng, lại đang gặp khó khăn thì anh giúp. Còn em không chịu thì đưa tiền của anh đây, anh tự giữ" - Công chốt một câu phũ phàng.

Thật sự, từ lúc yêu tới cưới, Công chưa bao giờ quá ngọt ngào, lãng mạn với Y. Tuy nhiên, anh cũng cho Y thấy sự nghiêm túc, cùng nỗ lực vun đắp. Chưa bao giờ anh đòi tự cầm tiền, ấy thế mà giờ lại vì 1 cô gái lạ hoắc lạ huơ mà mắng vợ như thế? Liệu 2 người họ có gì mờ ám?

Y thật sự rất nghi ngờ, nhưng vẫn chưa biết làm sao để bắt quả tang. Ấy vậy mà sự thật lại vỡ lở vào một ngày không ngờ.

Hôm ấy, Y phải đi ăn cưới chị công ty. Nhưng mới được khoảng 1/3 tiệc thì Y đã bỏ dở để trở về phòng vì "bà dì" ghé tới bất ngờ. Về phòng, Y thấy nhà mình khóa cửa, phòng hàng xóm chỉ để đèn ngủ, ánh sáng vàng vàng leo lét hắt qua.

Không hiểu sao, Y bỗng nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ vẫn chưa đóng, chỉ kéo lớp rèm và thử áp tai vào nghe. Choáng váng thật sự, Y thấy giọng của chồng mình.

- Tiền đó em không cần trả lại. Anh biết nuôi 1 đứa nhỏ rất tốn kém mà... Anh sẽ chờ cơ hội để nói với vợ, chuyện này cũng không thể giấu mãi được, thiệt thòi cho em và thằng bé.

- Chị ấy có vẻ nghi ngờ rồi đó.

Y như người điên mà kéo tấm rèm ra, thấy Công đang đặt tay lên vai cô hàng xóm đầy sự quan tâm... Y gào khóc khiến cả hai người họ sợ hãi, vội chạy ra mở cửa.

Chồng tháng nào cũng lén đưa tiền cho cô hàng xóm, tôi giận run người về sự thật phía sau lớp cửa sổ quên đóng kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Rồi hai người họ thề thốt rằng không có mối quan hệ mờ ám gì. Họ từng yêu nhưng hiện giờ đã chia tay, nhưng giữa 2 người có 1 đứa con chung. Công còn cho Y xem ảnh thằng bé, Y lại càng sợ hãi, tức giận.

Y chỉ muốn ly hôn, nhưng sợ điều tiếng, rồi phải phân chia tài sản... mà sợ.

Chồng dẫn cô bé đáng tuổi con vào nhà nghỉ, tôi xông thẳng vào phòng thì biết được một sự thật kinh hoàng

Chồng dẫn cô bé đáng tuổi con vào nhà nghỉ, tôi xông thẳng vào phòng thì biết được một sự thật kinh hoàng

Sự thật khác xa với những gì tôi nghĩ nhưng vẫn khiến tim tôi đau gấp ngàn lần...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau