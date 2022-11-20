Hay tin chúng tôi sắp kết hôn, vợ cũ của chồng đem con tới phá đám nhưng tôi chỉ xuất 'vài chiêu' đã khiến cô ta chạy mất dép

H cũng không phải không tốt, vẻ ngoài điềm đạm, tính cách chững chạc, lại làm sếp và lương cao. Tuy nhiên, vấn đề là H từng có một đời vợ, lại có cả con riêng. Cậu bé năm nay đã lên 3, sống cùng mẹ.

X là 27 tuổi, tự thấy mình vẫn còn trẻ trung chán. Nghề nghiệp tạm ổn, lương không quá cao, nhưng không hề thấp so với mức sống ở quê. X luôn tự tin vào những gì mình có, và từng nghĩ mình có thể lấy được một tấm chồng tử tế. Ấy thế mà cuối cùng X lại yêu và sắp cưới H.

Gần 1 năm yêu nhau, X cũng giận dỗi không biết bao nhiêu lần vì cô vợ cũ kia cố tình phá đám. X thấy thì có vẻ chị ta vẫn rất tiếc "mối ngon", ra sức tìm cách níu kéo, lấy con ra để thu hút sự chú ý của H.

Có vợ cũ đã đủ phiền phức, đằng này H và cô ta còn mối dây liên hệ là đứa trẻ kia. Ban đầu X cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng rồi vì trót yêu, nên không thể lý trí được nữa... nên quyết định hẹn hò.

Mỗi lần nhìn H tất tả chạy đi khi vợ cũ gọi, X chỉ hận không thể lao tới mà vạch trần sự giả dối, lươn lẹo của ả. Còn H, H có phải trẻ con nữa đâu mà bị cô ta "dắt mũi" hết lần này tới lần khác như vậy? Kịch bản thì 10 lần như nhau cả 10, rằng con ốm, con bị ngã, rồi con nhớ bố...

Chúng X ít cãi vã, nhưng lần nào bất đồng cũng do cô vợ cũ kia châm ngòi. Nhiều lúc X mệt mỏi, chỉ muốn bỏ đi cho rồi, nhưng H lại xin lỗi, lại làm hòa...

Và hai người họ cũng chuẩn bị kết hôn. X đủ hiểu rằng, yêu đã mệt, cưới về lại càng mệt hơn. Nhưng X cũng nghĩ thông rồi, với người phụ nữ không có liêm sỉ, luôn lấy con cái ra để moi tiền chồng cũ thì X sẽ không nhân nhượng. Còn đứa trẻ, suy cho cùng nó cũng rất đáng thương. X sẽ hết lòng chăm sóc đứa trẻ nếu có dịp.

Thời gian này, hai người họ khá bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Con trai riêng của H cũng chụp ảnh cùng, thằng bé không xa cách với X như mọi lần nữa mà rất hào hứng. Nó còn thủ thỉ rằng, bình thường mẹ bảo không được chơi với cô, cô là người xấu nên nó mới ghét. X nghe xong chỉ biết ngã ngửa. Cách dạy con của người mẹ này thật sự có vấn đề!

Nhưng X không hành động gì, chỉ tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ được phép nhún nhường trước người phụ nữ này thì cô ta mới không làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình.

Quả không ngoài dự đoán, chỉ vài ngày sau khi hai người họ chụp ảnh đám cưới, vợ cũ của H bắt đầu hành động. Cô ta hết nhắn tin đe dọa, khiêu khích X, lại giở trò gửi những ảnh cũ của 2 người.

X đưa cho H xem cả, H bảo X hãy chặn cô ta. Nhưng chưa thấy ai dai như đỉa vậy, cô ta dùng nick ảo, dùng số điện thoại rác liên tục làm phiền X. Dù biết họ chẳng còn là vợ chồng, nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào vui vẻ, thoải mái khi nhìn lại loạt ảnh tình tứ của chồng mình?

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm, hôm cuối tuần vừa rồi gia đình X và H tổ chức lễ dạm ngõ, cô ta dẫn theo con trai tới phá đám. Ả đẩy thằng bé vào nhà cùng 2 ba lô quần áo và bảo trả lại bố, cô ta không nuôi nữa. Rồi thì mắng H không có trách nhiệm, cưới về một người phụ nữ độc ác để chăm con...

Cô ta nói trả con cho nhà nội để đi lấy chồng mới cho dễ. H phải trả thêm cho cô ta 200 triệu tiền bồi thường thanh xuân và 2 năm qua chăm sóc cho thằng bé.

Toàn những điều hết sức vô lý. Tuy nhiên, gia đình bên nhà H đều đang khá bức mình, phần vì ái ngại với gia đình X vì vợ cũ của H tới phá đám. Họ chỉ dám dùng lời nói nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng cô vợ cũ lại càng lấn tới. Cuối cùng, X đành phải ra mặt.

- Năm xưa chính cô là người nằng nặc đòi quyền nuôi con, giờ thì vì hạnh phúc riêng lại đi trả nhà nội? Cô làm mẹ như thế mà còn dám mở miệng ra chê trách bố đứa trẻ?

X nói cho cô biết chuyện nuôi con được Tòa xử, giờ cô muốn cho H H nuôi cũng không phải mang tới đây trả là xong. Rồi cô đi được dăm bữa cô lại tới đây đòi, kiện cáo, không ai chiều được cô.

Còn trong trường hợp cô muốn đi lấy chồng và không muốn bị con nhỏ làm vướng bận, vậy cô viết giấy đi. X sẽ chăm sóc thằng bé. Đảm bảo dù cô có bỏ rơi nó X cũng không dạy thằng nhỏ ghét mẹ như cô dạy nó ghét bố đâu.

Trước những lời lẽ đH thép của X, ả ta chỉ biết chửi đổng lên vài chuyện chẳng liên quan. X dọa thêm nếu cô ta không đi sẽ cho bảo vệ đuổi, ả vội vàng bế cả con trai quay về.

Thực ra X cũng chỉ dọa cô ta một chút để lễ dạm ngõ được trọn vẹn. Còn chuyện về sau này, có lẽ X cũng phải đau đầu nhiều vì nghĩ cách đối phó với cô ta.