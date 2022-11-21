Nửa đêm, tôi đưa chị đồng nghiệp say xỉn về nhà thì đụng mặt chồng chị, mặt anh đầy 'sát khí', cố níu giữ tôi lại và tiết lộ một bí mật 'khó xử'

Tâm sự 21/11/2022 04:25

Tôi điếng người trước bí mật cực sốc anh ta đưa ra, tôi không biết sắp tới phải đối mặt với chị đồng nghiệp thế nào nữa...

Đầu năm nay H xin vào công ty mới, ở đây H rất hài lòng với đồng nghiệp, mọi người sống vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau. Tháng nào lĩnh lương xong chúng H cũng rủ nhau ra quán nhậu giao lưu trò chuyện khiến cho tình đồng nghiệp càng thắt chặt hơn.

Trong công ty H thân thiết với chị K, ngay từ khi mới vào công ty, chị ấy đã giúp đỡ H rất nhiều việc. Mỗi khi công việc khó khăn hay đời tư gặp trục trặc, H đều tìm chị để tâm sự. H luôn coi chị ấy là một người chị tốt chứ chưa bao giờ có tình cảm nào khác.

Nửa đêm, tôi đưa chị đồng nghiệp say xỉn về nhà thì đụng mặt chồng chị, mặt anh đầy 'sát khí', cố níu giữ tôi lại và tiết lộ một bí mật 'khó xử' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuối tuần vừa rồi, chúng H lĩnh lương xong, cả công ty tổ chức đi nhậu. Sau khi ăn uống no say, mọi người ra về thì phát hiện ra chị K đang say xỉn nằm gục trong nhà vệ sinh. Sau đó mọi người bắt H chở chị ấy về tận nhà và H đã nhiệt tình đảm nhận

Người ra đón H là chồng chị K, nhìn mặt anh ta có vẻ không vui lắm nên H tính bài chuồn sớm sợ người ta hiểu lầm thì lại lắm chuyện. Thế nhưng anh ấy nhiệt tình mời vào nhà uống nước làm H không thể từ chối được.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh ấy đưa cho một chiếc điện thoại, vừa mở ra hình nền gương mặt khá đẹp trai của H đã hiện lên khiến H rất bối rối. H vội khẳng định giữa mình với chị K chỉ là tình chị em đồng nghiệp chứ chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với chị ấy.

H vội xóa hình nền đi nhưng anh ấy bảo trong album ảnh phủ kín toàn ảnh của H. Anh nói: "Một tháng trước phát hiện ra K đang có tình cảm với trai trẻ, H định tìm đến để dằn mặt cậu nhưng cô ấy nói chỉ là yêu đơn phương, cậu hoàn toàn vô tội. H yêu cầu vợ xóa hết mọi hình ảnh của cậu đi nhưng cô ấy không chịu và nói là chán chồng muốn ly dị. Chính vì sự hiện diện của cậu mà vợ chồng H đã ly thân gần tháng nay rồi".

Những lời anh ấy nói khiến H rất sốc, thì ra bấy lâu nay chị K đối tốt với H là vì đang yêu đơn phương, H đúng là một người vô tâm vô tính. Sau khi bình tĩnh lại, H hứa sẽ nói rõ ràng với K để chị ấy quay trở lại với gia đình.

Anh ấy quả là người đàn ông chín chắn, nếu như người khác chắc H đã sưng mặt mũi khi bước ra khỏi ngôi nhà đó.

Hôm sau H gọi chị K ra quán cà phê nói chuyện và nói rõ mình chỉ coi như chị gái chứ không có tình cảm gì. Nhưng K bật khóc nói yêu H ngay từ ngày bước vào công ty, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy mặt H. Chị còn nói sẽ ly dị chồng để được tự do theo đuổi H.

Nửa đêm, tôi đưa chị đồng nghiệp say xỉn về nhà thì đụng mặt chồng chị, mặt anh đầy 'sát khí', cố níu giữ tôi lại và tiết lộ một bí mật 'khó xử' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Những lời chị nói mà H nổi cả da gà và liên tục lắc đầu nói là sẽ không bao giờ là người thứ ba phá hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng chị ấy nhất mực không nghe mà một mực nói sẽ tìm mọi cách để chúng H có thể đến với nhau.

H không muốn rời bỏ công ty này, theo mọi người H phải làm sao để chị K quay trở lại với gia đình đây? Quả thật giờ H sợ chị ấy quá!

Bước vào nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng nhưng câu quát vọng ra lại khiến tôi run sợ

Bước vào nhà thấy mâm cơm tươm tất, tôi cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng nhưng câu quát vọng ra lại khiến tôi run sợ

Đây là lần đầu tiên tôi về quê chồng, kể từ ngày cưới. Tôi đã nghĩ mẹ chồng chu đáo, yêu quý con dâu cho tới khi nghe tiếng quát từ trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 11 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 20 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 40 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 43 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 58 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau