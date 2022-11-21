Trong công ty H thân thiết với chị K, ngay từ khi mới vào công ty, chị ấy đã giúp đỡ H rất nhiều việc. Mỗi khi công việc khó khăn hay đời tư gặp trục trặc, H đều tìm chị để tâm sự. H luôn coi chị ấy là một người chị tốt chứ chưa bao giờ có tình cảm nào khác.

Đầu năm nay H xin vào công ty mới, ở đây H rất hài lòng với đồng nghiệp, mọi người sống vui vẻ và luôn giúp đỡ nhau. Tháng nào lĩnh lương xong chúng H cũng rủ nhau ra quán nhậu giao lưu trò chuyện khiến cho tình đồng nghiệp càng thắt chặt hơn.

Người ra đón H là chồng chị K, nhìn mặt anh ta có vẻ không vui lắm nên H tính bài chuồn sớm sợ người ta hiểu lầm thì lại lắm chuyện. Thế nhưng anh ấy nhiệt tình mời vào nhà uống nước làm H không thể từ chối được.

Cuối tuần vừa rồi, chúng H lĩnh lương xong, cả công ty tổ chức đi nhậu. Sau khi ăn uống no say, mọi người ra về thì phát hiện ra chị K đang say xỉn nằm gục trong nhà vệ sinh. Sau đó mọi người bắt H chở chị ấy về tận nhà và H đã nhiệt tình đảm nhận

Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh ấy đưa cho một chiếc điện thoại, vừa mở ra hình nền gương mặt khá đẹp trai của H đã hiện lên khiến H rất bối rối. H vội khẳng định giữa mình với chị K chỉ là tình chị em đồng nghiệp chứ chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với chị ấy.

H vội xóa hình nền đi nhưng anh ấy bảo trong album ảnh phủ kín toàn ảnh của H. Anh nói: "Một tháng trước phát hiện ra K đang có tình cảm với trai trẻ, H định tìm đến để dằn mặt cậu nhưng cô ấy nói chỉ là yêu đơn phương, cậu hoàn toàn vô tội. H yêu cầu vợ xóa hết mọi hình ảnh của cậu đi nhưng cô ấy không chịu và nói là chán chồng muốn ly dị. Chính vì sự hiện diện của cậu mà vợ chồng H đã ly thân gần tháng nay rồi".

Những lời anh ấy nói khiến H rất sốc, thì ra bấy lâu nay chị K đối tốt với H là vì đang yêu đơn phương, H đúng là một người vô tâm vô tính. Sau khi bình tĩnh lại, H hứa sẽ nói rõ ràng với K để chị ấy quay trở lại với gia đình.

Anh ấy quả là người đàn ông chín chắn, nếu như người khác chắc H đã sưng mặt mũi khi bước ra khỏi ngôi nhà đó.

Hôm sau H gọi chị K ra quán cà phê nói chuyện và nói rõ mình chỉ coi như chị gái chứ không có tình cảm gì. Nhưng K bật khóc nói yêu H ngay từ ngày bước vào công ty, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy mặt H. Chị còn nói sẽ ly dị chồng để được tự do theo đuổi H.

Ảnh minh họa

Những lời chị nói mà H nổi cả da gà và liên tục lắc đầu nói là sẽ không bao giờ là người thứ ba phá hạnh phúc của gia đình người khác. Nhưng chị ấy nhất mực không nghe mà một mực nói sẽ tìm mọi cách để chúng H có thể đến với nhau.

H không muốn rời bỏ công ty này, theo mọi người H phải làm sao để chị K quay trở lại với gia đình đây? Quả thật giờ H sợ chị ấy quá!