Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ly hôn cho xong, tôi quá chán nản rồi...

Nhiều người nói Khánh được voi đòi tiên, rằng chồng kiếm ra nhiều tiền thì phải biết hy sinh và chấp nhận. Bản thân Khánh cũng đã tự làm công tác tư tưởng cho mình, nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân. Vợ chồng Khánh Khánhết hôn được 6 năm rồi, khi mới cưới nhau, chồng Khánh đang là trưởng phòng Khánhỹ thuật của một công ty nội thất. Anh rất bận rộn, tối nào cũng về muộn, cả tháng chỉ ăn cơm nhà vài lần.

Cưới nhau được một năm thì Khánh sinh đôi, niềm vui gấp bội nhưng khó khăn cũng chẳng Khánhém phần nào. Bởi lẽ hễ đứa này ốm, ngày hôm sau đứa kia cũng lăn ra ốm theo. Chồng Khánh thì tối ngày đi làm nên về đến nhà chỉ giúp vợ mấy việc qua loa. Ảnh minh họa Hai năm trước, chồng Khánh được thăng chức lên làm giám đốc, thu nhập tăng đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng đè nặng gấp mấy lần. Thấy tình cảm vợ chồng càng ngày càng phai nhạt, Khánh đã nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể dành chút thời gian cho vợ con.

Nghe tâm sự của Khánh, chồng không thấy áy náy còn trách móc, nói Khánh sướng không biết hưởng. Anh bảo anh ra ngoài đi làm, Khánh chỉ việc ở nhà, cầm tiền mua sắm nên không có quyền đòi hỏi. Và cứ thế, chồng Khánh chẳng quan tâm tới vợ, còn Khánh thì bắt đầu có ý định muốn ly hôn. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật Khánh. Buổi trưa, chồng Khánh nhắn tin nói sẽ về sớm. Khánh ở nhà háo hức nấu cơm chờ sẵn. Chúng Khánh đã ăn một bữa cơm ngon và ấm cúng, cho đến khi chồng Khánh mở chiếc bánh kem. Ảnh minh họa Khánh không hiểu thế nào chiếc bánh kem lại chúc mừng sinh nhật một người tên Khanh. Có lẽ chồng Khánh không để ý nên mới vô tư cầm về. Lúc ấy, Khánh cảm thấy tủi thân nên đã khóc nức nở, còn chồng Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hai đứa con nhận ra tên mẹ bị ghi sai trên bánh. Khánh không biết chồng có còn yêu thương mình hay không, nhưng những gì mà anh làm khiến Khánh nghi ngờ tình cảm của anh vô cùng. Thú thật vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ này, Khánh lại để tâm và còn muốn ly hôn nữa mọi người ạ. Có phải Khánh đã quá cầu toàn không, hay là chồng Khánh đúng như những gì Khánh nói?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-bat-ngo-chuan-bi-banh-kem-mung-sinh-nhat-toi-chua-kip-vui-mung-thi-toi-da-chet-dung-truoc-dong-chu-in-dam-net-tren-chiec-banh-527090.html