Chồng bất ngờ chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật tôi, chưa kịp vui mừng thì tôi đã chết đứng trước dòng chữ in 'đậm nét' trên chiếc bánh

Tâm sự 21/11/2022 11:19

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ly hôn cho xong, tôi quá chán nản rồi...

Nhiều người nói Khánh được voi đòi tiên, rằng chồng kiếm ra nhiều tiền thì phải biết hy sinh và chấp nhận. Bản thân Khánh cũng đã tự làm công tác tư tưởng cho mình, nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Vợ chồng Khánh Khánhết hôn được 6 năm rồi, khi mới cưới nhau, chồng Khánh đang là trưởng phòng Khánhỹ thuật của một công ty nội thất. Anh rất bận rộn, tối nào cũng về muộn, cả tháng chỉ ăn cơm nhà vài lần. 

Cưới nhau được một năm thì Khánh sinh đôi, niềm vui gấp bội nhưng khó khăn cũng chẳng Khánhém phần nào. Bởi lẽ hễ đứa này ốm, ngày hôm sau đứa kia cũng lăn ra ốm theo. Chồng Khánh thì tối ngày đi làm nên về đến nhà chỉ giúp vợ mấy việc qua loa.

Chồng bất ngờ chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật tôi, chưa kịp vui mừng thì tôi đã chết đứng trước dòng chữ in 'đậm nét' trên chiếc bánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hai năm trước, chồng Khánh được thăng chức lên làm giám đốc, thu nhập tăng đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng đè nặng gấp mấy lần. Thấy tình cảm vợ chồng càng ngày càng phai nhạt, Khánh đã nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể dành chút thời gian cho vợ con.

Nghe tâm sự của Khánh, chồng không thấy áy náy còn trách móc, nói Khánh sướng không biết hưởng. Anh bảo anh ra ngoài đi làm, Khánh chỉ việc ở nhà, cầm tiền mua sắm nên không có quyền đòi hỏi. Và cứ thế, chồng Khánh chẳng quan tâm tới vợ, còn Khánh thì bắt đầu có ý định muốn ly hôn.

Đỉnh điểm là hôm sinh nhật Khánh. Buổi trưa, chồng Khánh nhắn tin nói sẽ về sớm. Khánh ở nhà háo hức nấu cơm chờ sẵn. Chúng Khánh đã ăn một bữa cơm ngon và ấm cúng, cho đến khi chồng Khánh mở chiếc bánh kem.

Chồng bất ngờ chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật tôi, chưa kịp vui mừng thì tôi đã chết đứng trước dòng chữ in 'đậm nét' trên chiếc bánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khánh không hiểu thế nào chiếc bánh kem lại chúc mừng sinh nhật một người tên Khanh. Có lẽ chồng Khánh không để ý nên mới vô tư cầm về. Lúc ấy, Khánh cảm thấy tủi thân nên đã khóc nức nở, còn chồng Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hai đứa con nhận ra tên mẹ bị ghi sai trên bánh.

Khánh không biết chồng có còn yêu thương mình hay không, nhưng những gì mà anh làm khiến Khánh nghi ngờ tình cảm của anh vô cùng. Thú thật vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ này, Khánh lại để tâm và còn muốn ly hôn nữa mọi người ạ. Có phải Khánh đã quá cầu toàn không, hay là chồng Khánh đúng như những gì Khánh nói?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 29 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau