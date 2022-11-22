Đang yên đang lành, chồng đem một đứa trẻ 'không chung dòng máu' về nhà đối xử tốt hơn con ruột, tôi đòi xét nghiệm ADN thì anh bất ngờ có hành động khiến tôi tức điên người

Tâm sự 22/11/2022 19:03

Nếu đứa trẻ này không cùng dòng máu với chồng thì lý do gì anh ta lại đối xử tốt với nó như vậy...

Vợ chồng K đã có đủ nếp tẻ cả, kinh tế gia đình rất vững, sau mỗi ngày làm việc cả nhà lại quây quần bên mâm cơm hạnh phúc. Trong một chuyến công tác về, chồng dẫn theo một đứa trẻ chừng 7 tuổi nhìn rất đáng thương. Chồng bảo cậu bé không có bố, mẹ vừa mất, ở với bà ngoại. Thương cảnh hai bà cháu sống cực khổ quá, nhìn cậu bé lại khôi ngô nên muốn nhận làm con nuôi và cho nó ăn học tử tế thành người.

K vẫn biết chồng tốt bụng nhưng lần này anh ấy đưa một đứa trẻ không phải ruột thịt về nuôi khiến K thật sự sốc. Các con của mình lo chưa xong thì sao có thể ôm rơm nặng bụng. Phải chăng cậu bé kia chính là con rơi của chồng K?

Đang yên đang lành, chồng đem một đứa trẻ 'không chung dòng máu' về nhà đối xử tốt hơn con ruột, tôi đòi xét nghiệm ADN thì anh bất ngờ có hành động khiến tôi tức điên người - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Những ngày sau đó K âm thầm theo dõi từng hành vi của chồng, anh ấy đối xử với cậu bé đó tốt như chính con ruột vậy. Không tin tưởng những lời chồng nói K quyết định xét nghiệm ADN giữa hai người.

K nói với chồng sẽ đưa đứa bé đi xét nghiệm cho yên tâm, nếu anh "cây ngay không sợ chết đứng" thì đừng phản đối mà hãy vui vẻ hợp tác.

Chồng K rút trong tủ hồ sơ ra một tờ giấy. Trong giấy là những dòng chữ viết tay của người bà nhờ chồng K nuôi giúp cháu, chồng K còn nói là sẽ nuôi đứa trẻ đến khi 18 tuổi, dù gia đình có nghèo khó hay khá giả cũng luôn đối xử như con ruột.

Không tin những lời chồng nói và tờ giấy viết tay, K vẫn kiên quyết làm xét nghiệm ADN giữa hai người. Nhưng chồng bảo K phải tin vào anh ấy, đừng lãng phí làm xét nghiệm vô bổ vì giữa hai người không phải cha con, hãy để số tiền đó mua đồ dùng sách vở và đóng tiền học cho đứa nhỏ.

K bảo rằng nếu đứa nhỏ là con rơi của chồng thì sẽ có trách nhiệm nuôi nhưng không thể nuôi một đứa trẻ chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả. K yêu cầu chồng đưa trả đứa trẻ về với bà nó.

Đang yên đang lành, chồng đem một đứa trẻ 'không chung dòng máu' về nhà đối xử tốt hơn con ruột, tôi đòi xét nghiệm ADN thì anh bất ngờ có hành động khiến tôi tức điên người - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chồng bảo K ích kỷ, không có lòng thương người, phải thay đổi đi để cho các con học hỏi. Tự nhiên anh ấy đưa con người ta về nuôi, còn K lại bị trách móc. Theo mọi người K phải làm gì với đứa nhỏ đây? Có nên nhất quyết trả lại cho bà nó?

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